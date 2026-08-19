«ЖИВАЯ СТАРИНА»

«ЖИВАЯ СТАРИНА» - журнал Отделения этнографии империи Русского географического общества.

(РГО), выходивший в 1890-1916 годы в Санкт-Петербурге 4 раза в год (отдельные номера были сдвоенными). Решение об учреждении издания было принято 19 декабря 1889 года. Первым редактором журнала (1890-1905 годы) был председатель Отделения этнографии РГО В.И. Ламанский, далее журнал редактировали Ф.И. Щербатский и Н.Н. Виноградов (1906-1907 годы), Виноградов (с вып. 3 за 1907 год), Ламанский и А.Н. Самойлович (с вып. 2/3 за 1909 год), редколлегия (1911 год), С.Ф. Ольденбург, Э.К. Пекарский и Самойлович (1912 год), А.А. Шахматов и А.Д. Руднев (1913 год. Вып. 1/2), Н.Ф. Познанский и Пекарский (вып. 3/4), Шахматов и Пекарский (1914 год), Ольденбург, Пекарский и редколлегия (с 1915 года).

«Живая старина» и московский журнал «Этнографическое обозрение» были известными периодическими изданиями в стране, объединявшими специалистов в области этнографии и фольклора. Здесь печатались статьи А.Н. Веселовского, В.И. Срезневского, А.И. Соболевского, В.Н. Перетца, Ольденбурга, литературоведа и фольклориста П.К. Симони, слависта П.А. Ровинского, путешественника и этнографа Г.Н. Потанина, историка литературы и фольклориста Л.Н. Майкова и др. Однако основной круг авторов складывался из провинциальных корреспондентов РГО.

В программной статье вып. 1 за 1890 год журнал анонсировался как издание, «посвященное народоведению России и соплеменных ей стран», проблемам « антропологии , этнографии, исторической географии и этнологии России и соплеменных… народов» (1890 год. Вып. 1. С. III).

Характерными для «Живой старниы» были статьи, в которых давалась этнографическая, экономическая и статистическая характеристика русского населения определенного края: «Троичина Кадниковского уезда: Бытовой очерк» (1892 год. Вып. 2. С. 106-138), «Тавреньга Вельского уезда: Этнографический очерк» (1895 год. Вып. 2. С. 171-198; вып. 3/4. С. 359-375) А.А. Шустикова, «Деревня Будогоща и ее предания» Перетца (1894 год. Вып. 1. С. 3-18), «Поездка на Алтай: Описание поездки по Змеиногорскому округу Томской губернии Тюменского округа, Семипалатинской области, в январе и феврале месяцах 1897 года» (1897 год. Вып. 3/4. С. 267-293), «Усть-Ницынская слобода Тюменского уезда Тобольской губернии» (1898 год. Вып. 2. С. 125-157; Вып. 3/4. С. 320-328) Ф.К. Зобнина, «Сольвычегодский крестьянин , его обстановка, жизнь и деятельность» Н.А. Иваницкого (1898 год. Вып. 1. С. 3-74), «Домашний быт крестьян Левочской волости Боровичского уезда Новгородской губернии» М.А. Синозерского (1899 год. Вып. 4. С. 403-435), «О быте казаков Восточного Забайкалья» К.Д. Логиновского (1902 год. Вып. 2. С. 182-200) и др. Печатались статьи о русских поселениях в других странах (напр., Я.И. Смирнова «Из поездки по Малой Азии: У Некрасовцев на острове Мада, на Кейшеирском озере, Гамид-абадского санджака, Конийского вилайета» (1896 год. Вып. 1. С. 3-31)).

«Живая страниа» знакомила читателей с традиционной культурой древних народов России: «Восточная Волынь» Н.И. Коробки (1895 год. Вып. 1. С. 28-45), «Очерки Белоруссии» А.К. Сержпутовского (1907 год. Вып. 3. С. 149-152; Вып. 4. С. 207-214; 1908 год. Вып. 1. С. 25-33; 1909. Вып. 1. С. 40-45), «Литовские поверья» М. Гелиса (1890 год. Вып. 1. С. 16-18), «О литовцах Сувалкской губ.» В. Мошкова (1902 год. Вып. 1. С. 119-122), «Корельская свадьба» (1894 год. Вып. 3/4. С. 499-511), «Погребальные обряды кореляков» (Там же. С. 511-517) и «Поездка в Корелу» (1895. Вып. 3/4. С. 279-297) Н.Ф. Лескова, «Этнологический очерк зырян» (1901 год. Вып. 1. С. 3-36), «Некоторые черты из исторической и психической жизни вотяков: (Историко-этнологический очерк)» (1903 год. Вып. 1/2. С. 172-187) К. Ф. Жакова, «Этнографические заметки о тюрках Минусинского края: (Отчет о поездке 1894 года)» П. Островских (1895 год. Вып. 3/4. С. 297-348), «Нагайбаки (Крещеные татары Оренбургской губ.): Очерк» Е.А. Бектеевой (1902. Вып. 2. С. 165-181) и др. В.И. Иохельсону, оказавшемуся в Сибири в качестве политического ссыльного, принадлежит статья «Бродячие роды тундры между реками Индигиркой и Колымой, их этнический состав, наречие, быт, брачные и иные обычаи и взаимодействие различных племенных элементов» (1900 год. Вып. 1/2. С. 151-193). Фундаментальный очерк С.Н. Браиловского «Тазы, или Удиhэ: (Опыт этнографического исследования)» посвящен этнографии народов Дальнего Востока (1901 год. Вып. 2. С. 129-216; Вып. 3/4. С. 323-433).

Журнал публиковал статьи по проблемам «народного православия»: «Духовные стихи (из Новгородской губернии)» Синозерского (1895 год. Вып. 3/4. С. 449-452), «Несколько духовных стихов (из Смоленской губ.)» В.И. Чернышёва (1900 год. Вып. 3. С. 425-435), «Старые русские стихи: Песни стихарей» Н. Отто (1906 год. Вып. 1. С. 10-33), «Народные апокрифические сказания, записанные в Ярославской губернии» Я. Ильинского (Там же. С. 34-61). Большой корпус духовных стихов, собранных на р. Печоре, включая классические «Алексий, человек Божий», «Мучения Егория», «Никола святитель» и др., опубликовал Н.Е. Ончуков (Печорские стихи и песни – 1907 год. Вып. 1. С. 10-24; Вып. 2. С. 51-54; Вып. 3. С. 73-82; Вып. 4. С. 100-110).

Печатались материалы о паломниках к святым местам. Жизнь, легенды и «причитания» с просьбой о подаянии нищих, пребывавших у Киево-Печерской лавры, описаны в очерке В. Данилова «Среди нищей братьи» (1907. Вып. 4. С. 200-206). П.А. Флоренский описал языческий фаллический памятник в монастыре Кватахеви Тифлисской губернии, воспринимаемый верующими как «могила святого» («Фаллический памятник Котахевского монастыря» (1908 год. Вып. 1. С. 56-58)). П. Любимов в очерке «Панихидное пение старцев: (Из поездки на богомолье в Ордынскую пустынь)» рассказал о богомольцах, приходивших 23 июня на поклонение чудотворной Владимирской иконе Божией Матери в Ордынскую пустынь в Поречском уезде Смоленской губ. (Там же. Вып. 4. С. 487-489). Исследование роли калик перехожих в средневек. культуре представлено в статье Е.В. Аничкова «Из прошлого калик перехожих» (1913 год. Вып. 1/2. С. 185-200). Интерес читателей журнала вызвали статьи «Особая форма нищенства» Н.А. Тихомирова (1895. Вып. 1. С. 122), «Дурачки и убогие» А.А. Макаренко (1897 год. Вып. 1. С. 126-128), «Белорусский нищенский «Лазарь»» С. Малевича (1904 год. Вып. 2. С. 109-114).

Материалы по календарной обрядности, опубликованные в «Живой старины», отражали христианские и языческие черты мировоззрения русского народа: «Из года в год: Описание круговорота крестьянской жизни в с. Усть-Ницынском Тюменского округа» Зобнина (1894 год. Вып. 1. С. 37-64), ««Иван Купайло» в селе Корытной Гайсинского уезда Подольской губернии» Ф. Рыбского (1895 год. Вып. 2. С. 221-222), «Крапивное заговенье» А.В. Балова (1896 год. Вып. 2. С. 261-262), «Ильинская пятница» Синозерского (Там же. Вып. 3/4. С. 538), «Коляда в Усть-Сысольске» С. Мельникова (1898 год. Вып. 3/4. С. 481-482), «Коляда во Владимирской губернии» Н. Добротворского (Там же. С. 482-485), «Некоторые поверья, песни и обряды Орловской и Калужской губерний» (1902 год. Вып. 2. С. 207-213) и «Егорьев день в Смоленской губернии» (1908 год. Вып. 2. С. 150-154) В.Н. Добровольского, «Пречиста» в Москалiвцi: (О праздновании Успения Пресвятой Богородицы в Роменском уезде Полтавской губернии)» Н.Е. Макаренко (1907 год. Вып. 1. С. 21-26), «Народный театр и песни в г. Стародубе, Черниговской губернии» (тексты рождественских песен) П. Мезерницкого (1909 год. Вып. 1. С. 80-89; Вып. 4. С. 66-77) и др.

Предметом постоянного внимания авторов «Живой старины» были поверья и легенды, в которых также проявлялись языческие и христианские представления народа: «Народные сказания о самоубийцах» Добровольского (1894. Вып. 2. С. 204-214), «Легенда о предсказании преподобного Геннадия» Тихомирова (1895. Вып. 1. С. 121), «Новгородская легенда об апостоле Андрее» В. Боцяновского (Там же. Вып. 2. С. 241-242), «Отчего пораженные грозой - святые: Народное поверье» Синозерского (1896. Вып. 3/4. С. 537-538), «Религиозно-народные поверья и сказанья: (Записаны в Калязинском уезде Тверской губернии)» В. Суворова (1899. Вып. 3. С. 389-397), «Почему в России умирает много детей?: (Народная легенда)» (1906. Вып. 2. С. 36-37), «Легенда пчеловодов» (1907. Вып. 3. С. 29-30) и «Умерла правда…» (Там же. Вып. 4. С. 43-44) И.С. Абрамова.

Ряд небольших заметок по материалам Ярославской губернии принадлежит краеведу А.В. Балову: «О Пасхе: Народная легенда, записанная в Пошехонском уезде Ярославской губернии» (1896. Вып. 2. С. 260-261), «Свечи и ладан в народных поверьях: Из этнографических материалов, собранных в Пошехонском уезде Ярославской губернии» (Там же. С. 262-264), «Св. Андрей Первозванный и св. Екатерина в народных русских верованиях: Историко-этнографический очерк» (1899. Вып. 4. С. 536-538) и др. Серия статей о языческих поверьях Зап. Украины была опубликована Ю.А. Яворским: «Домовик в галицко-русских верованиях» (1897. Вып. 1. С. 105-106), «Галицко-русские поверья об упырях» (Там же. С. 107-110), «Из галицко-русских народных сказаний и суеверий» (Там же. С. 110-111), «Галицко-русские поверья о дикой бабе» (Там же. Вып. 3/4. С. 439-441), «Из галицко-русских народных поверий» (1900. Вып. 4. С. 595-598). В последнем номере журнала помещен материал, собранный П.Г. Богатырёвым: «Несколько легенд Шенкурского уезда Архангельской губернии» (1916. Вып. 4. Прил. 6. С. 71-76), куда вошли тексты «Бог и Сатанаил», «Святой старец и разбойник», «Адам и Ева», «Христос и апостолы», «О Пресвятой Богородице» и др.

Публиковались материалы по заговорам и народным молитвам: «Заговоры донских казаков» Майкова (1891. Вып. 3. С. 135-136), «Заговоры и поверья: От ружья» С. К. Патканова (1892. Вып. 3. С. 146-147), «Заговор для уничтожения находящихся в доме тараканов, сверчков и мокриц: (Записано в Кубанской области)» В. Водарского (1903. Вып. 4. С. 496), «Заговоры» П. Зенбицкого (1907. Вып. 1. С. 1-6), «Представители злого начала в русских заговорах» (1909. Вып. 4. С. 3-30) и «Заговоры Шенкурского уезда» (1912. Вып. 1. С. 125-136) финско-русского ученого В. Мансикки, «Заговоры амурских казаков» М. К. Азадовского (1914. Вып. 3/4. Прил. С. 5-15). Серия народных молитв, извлеченных из рукописных сборников нач. XIX в. («Ангелу хранителю молитва», «Сон Пресвятой Богородицы», «О 12 пятницах» и др.), издана в приложении к «Ж. с.» за 1907-1909 гг. (Виноградов Н. Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. СПб., 1907-1909). Познанский опубликовал ст. «Сисиниева легенда-оберег и сродные ей амулеты и заговоры» (1912. Вып. 1. С. 95-116), вошедшую позднее в его кн. «Заговоры: Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул» (Пг., 1917 год). Богатые сведения по лечебной практике сибиряков представлены в ст. А. А. Макаренко «Материалы по народной медицине Ужорской волости Ачинского округа Енисейской губернии» (1897. Вып. 1. С. 57-100; Вып. 2. С. 230-246; Вып. 3/4. С. 381-439), а также в работе Г. С. Виноградова «Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири: (Материалы по народной медицине и ветеринарии)» (1915. Вып. 4. С. 325-432).

Д.К. Зеленин опубликовал в журнале статьи ««Обыденные» полотенца и обыденные храмы» (1911. Вып. 1. С. 1-20), «Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у русских» (Там же. Вып. 2. С. 233-246), «К вопросу о русалках: (Культ покойников, умерших неестественною смертью, у русских и у финнов)» (Там же. Вып. 3/4. С. 357-424), «Русские народные обряды со старою обувью» (1913. Вып. 1/2. С. 1-16) и др.

Еще одной темой «Живой старины» было этнографическое описание старообрядческих толков и христианских сект. Статьи Ончукова «О расколе на низовой Печоре» (1901 год. Вып. 3/4. С. 434-452) и «Старина и старообрядцы: (Поездка в Поморье и Заонежье)» (1905. Вып. 3/4. С. 271-289) отражают впечатления фольклориста от поездок по Русскому Северу. Абрамов в очерке «Старообрядцы на Ветке» (1907. Вып. 3. С. 115-148) описал одежду, промыслы, говор местных старообрядцев, их уставщиков, келейниц-мастериц, привел тексты духовных стихов. Различным сектам были посвящены статьи «Олекминские скопцы: Историко-бытовой очерк» Иохельсона (1894. Вып. 2. С. 191-203; Вып. 3/4. С. 301-324), «Сектантство в Киевской губернии: баптисты и малёванцы» В.И. Ясевич-Бородаевской (1902. Вып. 1. С. 33-74), «Обряды духоборцев» В. Ольховского (1905. Вып. 3/4. С. 233-270), «Секта иеговистов» Е.В. Молоствовой (1909. Вып. 1. С. 1-21), «Стихи Ахтубинских сектантов» И.И. Солосина (1912. Вып. 1. С. 151-200), «Песни Нового Израиля» М.В. Муратова (1914. Вып. 3/4. С. 373-394) и др. В статьях Ю. Трусмана «Полуверцы Псково-Печорского края» (1890. Вып. 1. С. 31-62), «О происхождении Псково-Печорских полуверцев» (1897. Вып. 1. С. 37-47) затронута проблема сложного переплетения язычества и христианства в верованиях народа сету (служба богу Пеко на Троицу, приношение лепешек изваянию свт. Николая Чудотворца и т. д.).

В «Живой старине» существовали разделы «Библиография» (с рецензиями на книги этнографического характера), «Новости этнографической литературы», «Хроника» (отчеты о деятельности Отделенияния этнографии РГО и его региональных отделов, ОРЯС АН, Этнографического отдела Русского музея и других учреждений; здесь же публиковались заметки о юбилеях ученых, некрологи и т. д.), печатались приложения. Последний номер «Живой старины» (1916 год. Вып. 4) вышел в свет в июле 1917 года, после чего журнал прекратил существование, как сообщила редколлегия, из-за «чрезвычайного вздорожания цен на печатание и на бумагу».

В 1994 году Государственный республиканский центр русского фольклора в Москве учредил журнал «Живая старина», который продолжил традиции дореволюционного периодического органа. Главным редактором стал Н.И. Толстой. После его кончины в 1996 году редколлегию возглавил С.Ю. Неклюдов. Авторами журнала являются современные ведущие специалисты в области традиционной культуры (Т.А. Агапкина, А.Ф. Белоусов, Т.А. Бернштам, Л.Н. Виноградова, К.Е. Корепова, А.Ф. Некрылова, С.Е. Никитина, Ю.А. Новиков, С.М. Толстая и др.). Методологические подходы нового издания во многом ориентируются на установки дореволюционного журнала.

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