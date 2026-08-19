ЖИТОМИРСКО-БЕРДИЧЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943‒44
Наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, проведённая 24.12.1943–14.01.1944.
Являлась частью наступления советских войск на Правобережной Украине 1943–1944. В ходе Киевской оборонит. операции 1943 войска 1-го Укр. фронта (команд. – ген. армии Н. Ф. Ватутин; 1-я гв., 13, 18, 27, 38, 40, 60-я общевойсковые, 1-я, 3-я гв. танковые и 2-я возд. армии; всего 831 тыс. чел., ок. 11,4 тыс. орудий и миномётов, св. 1,1 тыс. танков и САУ, ок. 530 боевых самолётов) отразили контрнаступление герм. войск на житомирско-киевском направлении и приступили к подготовке наступления. Противостоявшая фронту герм. 4-я танковая армия группы армий «Юг» (ген.-фельдм. Э. фон Манштейн) насчитывала 574 тыс. чел., ок. 7 тыс. орудий и миномётов, 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий. Их поддерживали 500 самолётов герм. 4-го возд. флота. По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) гл. удар наносился в центре полосы фронта, а вспомогат. удары – на флангах, чтобы частью сил войск правого крыла фронта обойти Житомир с запада, а войсками левого крыла фронта во взаимодействии с войсками правого крыла 2-го Укр. фронта (ген. армии И. С. Конев) разгромить противника южнее Киева. Координацию действий фронтов осуществляли Маршал Сов. Союза Г. К. Жуков и маршал авиации А. А. Новиков.
24 дек. после арт. подготовки войска ударной группировки 1-го Укр. фронта – 1-я гв. (ген.-полк. А. А. Гречко), 18-я (ген.-полк. К. Н. Леселидзе), 38-я (ген.-полк. К. С. Москаленко) армии – при поддержке 2-й возд. армии (ген.-л. авиации С. А. Красовский) перешли в наступление и в тот же день прорвали тактич. зону обороны противника. Введённые в прорыв 3-я гв. (ген.-л., с 30.12.1943 ген.-полк. П. С. Рыбалко) и 1-я (ген.-л. танковых войск М. Е. Катуков) танковые армии развили успех общевойсковых армий. 25–28 дек. перешли в наступление 13-я (ген.-л. Н. П. Пухов), 60-я (ген.-л. И. Д. Черняховский), 40-я (ген.-л. Ф. Ф. Жмаченко) и 27-я (ген.-л. С. Г. Трофименко) армии. К 30 дек. войска фронта расширили прорыв до 300 км и продвинулись в глубину до 100 км, 31 дек. освободили Житомир, 3 янв. 1944 – Новоград-Волынский, 4 янв. – Белую Церковь, 5 янв. – Бердичев. В ходе Ж.-Б. о. активно действовали партизаны. Герм. командование в целях ликвидации прорыва перебросило в полосу 1-го Укр. фронта 16 дивизий и крупные силы авиации. 11–12 янв. противник нанёс контрудары в районах Жмеринки и Христиновки, а с 14 янв. и на др. направлениях. По указанию Ставки ВГК 15 янв. войска 1-го Укр. фронта перешли к обороне.
В результате Ж.-Б. о. сов. войска нанесли поражение 4-й герм. танковой армии. Войска 1-го Укр. фронта, продвинувшись в полосе шириной 700 км на глубину 80–200 км к западу от Днепра, «нависли» с севера над всей группировкой герм. войск, действовавшей на Правобережной Украине, что создало благоприятные условия для проведения Корсунь-Шевченковской операции 1944. Почти полностью были освобождены Киевская и Житомирская области и ряд районов Винницкой и Ровенской областей. С 24.12.1943 по 6.1.1944 было уничтожено 72,5 тыс. солдат и офицеров противника, св. 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, св. 1,3 тыс. орудий и миномётов; захвачено ок. 4,5 тыс. пленных, 246 танков и штурмовых орудий, ок. 1,1 тыс. орудий и миномётов, св. 3,2 тыс. автомашин. Потери сов. войск в Ж.-Б. о. составили: безвозвратные – св. 23,1 тыс. чел., санитарные – ок. 76,9 тыс. чел.
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Архив БРЭ.
Автор статьи: И. П. Макар.