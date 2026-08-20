ЖИТОМИР

Город на севере Украины, административный центр Житомирской области.

Нас. 281,4 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Те­те­рев (пра­вый при­ток Днеп­ра). Важ­ный эко­но­мич. и на­уч. центр. Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

По пре­да­нию, ос­но­ван ок. 884 дру­жин­ни­ком кня­зей Ас­коль­да и Ди­ра Жи­то­ми­ром (от­сю­да назв.), от­ка­зав­шим­ся слу­жить кн. Оле­гу. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1240. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям мон­го­ло-та­тар (1240, 1287, 1399, 1467). В 1320 за­нят ли­тов. вел. кн. Ге­ди­ми­ном, в 1362 ото­шёл к Ве­ли­кому кня­же­ст­ву Ли­тов­ско­му. В 1444 по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. С 1569 в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В 1596 ко­роль Си­гиз­мунд III уч­ре­дил в го­ро­де две яр­мар­ки. В 1648 за­нят от­ря­да­ми Б. М. Хмель­ниц­ко­го. В 1651 у Ж. от­ря­ды Хмель­ниц­ко­го и И. Бо­гу­на раз­би­ли 17-ты­сяч­ное польск. вой­ско кн. Чет­вер­тин­ско­го. Со 2-й пол. 18 в. в Ж. сло­жи­лась круп­ная евр. об­щи­на (к кон. 19 в. ев­реи со­став­ля­ли св. 30% нас. го­ро­да), он стал важ­ным цен­тром ха­си­диз­ма. С 1793 в со­ста­ве Рос. им­пе­рии, с 1795 уезд­ный го­род Во­лын­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, с 1804 гу­берн­ский го­род Во­лын­ской губ. С кон. 19 в. бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как пром. и тор­го­вый центр. В 1896 был сое­ди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Бер­ди­че­вым. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 один из цен­тров ре­во­люц. дви­же­ния. 23–25.4.1905 в го­ро­де был ор­га­ни­зо­ван евр. по­гром (уби­то 20 чел. и ра­не­но св. 100 чел.). Сов. власть ус­та­нов­ле­на 9(22).1.1918, но вско­ре сверг­ну­та укр. Цен­траль­ной ра­дой. 24.2.1918 го­род ок­ку­пи­ро­ва­ли герм. вой­ска, в кон. 1918 пе­ре­шёл в ру­ки пет­лю­ров­цев, уст­ро­ив­ших но­вые евр. по­гро­мы (7–10 янв., 22–26 мар­та 1919), в ко­то­рых по­гиб­ло св. 400 чел. 12.4.1919 Ж. взят, в авг. 1919 ос­тав­лен, в сент. 1919 вновь взят Крас­ной Ар­ми­ей. 26.4.1920 во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 за­хва­чен Поль­шей, 12.6.1920 ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. С 1925 центр Жи­то­мир­ско­го окр. Ки­ев­ской обл., за­тем са­мо­сто­ят. адм. еди­ни­ца той же об­ла­сти, с 1937 центр Жи­то­мир­ской обл. УССР. В пе­ри­од Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1941–45 два­ж­ды (с 9.7.1941 по 13.11.1943 и с 20.11 по 31.12.1943) ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. За это вре­мя в Ж. и ок­ре­ст­но­стях бы­ло уби­то св. 112 тыс. мир­ных жи­те­лей и во­ен­но­плен­ных, унич­то­же­на вся пром-сть, боль­шин­ст­во зда­ний куль­тур­но-бы­то­вых уч­ре­ж­де­ний и 40% жи­ло­го фон­да. Вос­ста­нов­лен в нач. 1950-х гг.

Со­хра­ни­лись: ке­льи ие­зу­ит­ско­го мо­на­сты­ря (1724), ка­фед­раль­ный кос­тёл Св. Со­фии (1737–51), зда­ния ок­руж­но­го су­да, ма­ги­ст­ра­та (18 в.), се­ми­нар­ский кос­тёл Св. Ио­ан­на из Дук­ли (1838). Пре­об­ра­жен­ский (1874; со­ору­жён над ц. Св. Ана­ста­сии Рим­ля­ни­ны) и Ми­хай­лов­ский (сер. 19 в.) пра­во­слав­ные со­бо­ры; ц. Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, кир­ха (1896); поч­то­вая стан­ция, гос­ти­ни­ца, тор­го­вые ря­ды (19 в.). Мо­ну­мент Сла­вы (1979). Па­мят­ни­ки: А. С. Пуш­ки­ну (1899), уро­жен­цам Ж. – Яро­сла­ву Дом­бров­ско­му (1971), С. П. Ко­ро­лё­ву (1971), В. Г. Ко­ро­лен­ко (1973). Под­вес­ной мост че­рез р. Те­те­рев на двух 70-мет­ро­вых пи­ло­нах.

Функ­цио­ни­ру­ют гос. университеты: им. И. Фран­ко (1919, совр. назв. и ста­тус с 1999), аг­ро­эко­ло­гич. и тех­но­ло­гич.; ин-ты: пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и совр. тех­но­ло­гий, ра­дио­элек­тро­ни­ки (во­ен­ный) им. С. П. Ко­ро­лё­ва, ме­недж­мен­та и пред­при­ни­ма­тель­ст­ва Укр. ака­де­мии биз­не­са и пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, меж­ре­гио­наль­ной Ака­де­мии управ­ле­ния пер­со­на­лом и др.; фи­лиа­лы: Нац. аэ­ро­кос­мич. ун-та им. Н. Е. Жу­ков­ско­го (ХАИ), ака­де­мии ста­ти­сти­ки, учё­та и ау­ди­та Гос­ком­ста­та Ук­раи­ны, Ев­роп. ун-та, От­кры­то­го ме­ж­ду­нар. ун-та раз­ви­тия че­ло­ве­ка «Ук­раи­на», Ун-та совр. зна­ний и др. Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­ведч., при­ро­ды, ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный В. Г. Ко­ро­лен­ко , ис­то­рии по­жар­ной ох­ра­ны, ис­то­рии кос­мо­нав­ти­ки (един­ст­вен­ный в Ук­раи­не), Дом-му­зей С. П. Ко­ро­лё­ва. Кар­тин­ная га­ле­рея. Те­ат­ры: об­ла­ст­ной муз.-дра­ма­тич. им. И. Ко­чер­ги (ос­но­ван в 1809), ку­коль­ный. Об­ласт­ная фи­лар­мо­ния. По­лес­ский ан­самбль пе­сни и тан­ца «Ле­нок» (1958). Бо­та­нич. сад. Во­до­ле­чеб­ни­ца (ра­до­но­вые ми­нер. во­ды).

Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (про­из-во ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, элек­трон­ных при­бо­ров, ав­то­де­та­лей и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной (ме­бель­ный ком­би­нат, бу­маж­ная фаб­ри­ка), лёг­кой (льно­ком­би­нат, чу­лоч­ная, швей­ная и обув­ная фаб­ри­ки) и пи­ще­вой (мяс­ные и мо­лоч­ные про­дук­ты, кон­ди­тер­ские из­де­лия, ка­као-по­ро­шок, кон­сер­вы и др.) пром-сти. Про­из-во хим­во­ло­кон, ла­бо­ра­тор­но­го сте­к­ла («Био­мед­стек­ло»), строй­ма­те­риа­лов (ком­би­нат си­ли­кат­ных из­де­лий), муз. ин­ст­ру­мен­тов. До­бы­ча и об­ра­бот­ка при­род­но­го кам­ня (гра­нит, габб­ро, лаб­ра­до­рит).

В при­го­ро­де Ж., на бе­ре­гах Те­те­рев­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща, – гид­ро­парк.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: А. А. Гер­цен (эко­но­ми­ка, ар­хи­тек­ту­ра, об­ра­зо­ва­ние).

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