ЖИТОМИР
Город на севере Украины, административный центр Житомирской области.
Нас. 281,4 тыс. чел. (2007). Расположен на левом берегу р. Тетерев (правый приток Днепра). Важный экономич. и науч. центр. Крупный узел железных и автомобильных дорог. Междунар. аэропорт.
По преданию, основан ок. 884 дружинником князей Аскольда и Дира Житомиром (отсюда назв.), отказавшимся служить кн. Олегу. Впервые упоминается в 1240. Неоднократно подвергался нападениям монголо-татар (1240, 1287, 1399, 1467). В 1320 занят литов. вел. кн. Гедимином, в 1362 отошёл к Великому княжеству Литовскому. В 1444 получил магдебургское право. С 1569 в составе Речи Посполитой. В 1596 король Сигизмунд III учредил в городе две ярмарки. В 1648 занят отрядами Б. М. Хмельницкого. В 1651 у Ж. отряды Хмельницкого и И. Богуна разбили 17-тысячное польск. войско кн. Четвертинского. Со 2-й пол. 18 в. в Ж. сложилась крупная евр. община (к кон. 19 в. евреи составляли св. 30% нас. города), он стал важным центром хасидизма. С 1793 в составе Рос. империи, с 1795 уездный город Волынского наместничества, с 1804 губернский город Волынской губ. С кон. 19 в. быстро развивался как пром. и торговый центр. В 1896 был соединён железной дорогой с Бердичевым. Во время Революции 1905–07 один из центров революц. движения. 23–25.4.1905 в городе был организован евр. погром (убито 20 чел. и ранено св. 100 чел.). Сов. власть установлена 9(22).1.1918, но вскоре свергнута укр. Центральной радой. 24.2.1918 город оккупировали герм. войска, в кон. 1918 перешёл в руки петлюровцев, устроивших новые евр. погромы (7–10 янв., 22–26 марта 1919), в которых погибло св. 400 чел. 12.4.1919 Ж. взят, в авг. 1919 оставлен, в сент. 1919 вновь взят Красной Армией. 26.4.1920 во время советско-польской войны 1920 захвачен Польшей, 12.6.1920 освобождён Красной Армией. С 1925 центр Житомирского окр. Киевской обл., затем самостоят. адм. единица той же области, с 1937 центр Житомирской обл. УССР. В период Великой Отечественной войны 1941–45 дважды (с 9.7.1941 по 13.11.1943 и с 20.11 по 31.12.1943) оккупирован герм. войсками. За это время в Ж. и окрестностях было убито св. 112 тыс. мирных жителей и военнопленных, уничтожена вся пром-сть, большинство зданий культурно-бытовых учреждений и 40% жилого фонда. Восстановлен в нач. 1950-х гг.
Сохранились: кельи иезуитского монастыря (1724), кафедральный костёл Св. Софии (1737–51), здания окружного суда, магистрата (18 в.), семинарский костёл Св. Иоанна из Дукли (1838). Преображенский (1874; сооружён над ц. Св. Анастасии Римлянины) и Михайловский (сер. 19 в.) православные соборы; ц. Пресвятой Богородицы, кирха (1896); почтовая станция, гостиница, торговые ряды (19 в.). Монумент Славы (1979). Памятники: А. С. Пушкину (1899), уроженцам Ж. – Ярославу Домбровскому (1971), С. П. Королёву (1971), В. Г. Короленко (1973). Подвесной мост через р. Тетерев на двух 70-метровых пилонах.
Функционируют гос. университеты: им. И. Франко (1919, совр. назв. и статус с 1999), агроэкологич. и технологич.; ин-ты: предпринимательства и совр. технологий, радиоэлектроники (военный) им. С. П. Королёва, менеджмента и предпринимательства Укр. академии бизнеса и предпринимательства, межрегиональной Академии управления персоналом и др.; филиалы: Нац. аэрокосмич. ун-та им. Н. Е. Жуковского (ХАИ), академии статистики, учёта и аудита Госкомстата Украины, Европ. ун-та, Открытого междунар. ун-та развития человека «Украина», Ун-та совр. знаний и др. Музеи: историко-краеведч., природы, литературно-мемориальный В. Г. Короленко, истории пожарной охраны, истории космонавтики (единственный в Украине), Дом-музей С. П. Королёва. Картинная галерея. Театры: областной муз.-драматич. им. И. Кочерги (основан в 1809), кукольный. Областная филармония. Полесский ансамбль песни и танца «Ленок» (1958). Ботанич. сад. Водолечебница (радоновые минер. воды).
Предприятия машиностроения и металлообработки (произ-во металлоконструкций, электронных приборов, автодеталей и др.), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (мебельный комбинат, бумажная фабрика), лёгкой (льнокомбинат, чулочная, швейная и обувная фабрики) и пищевой (мясные и молочные продукты, кондитерские изделия, какао-порошок, консервы и др.) пром-сти. Произ-во химволокон, лабораторного стекла («Биомедстекло»), стройматериалов (комбинат силикатных изделий), муз. инструментов. Добыча и обработка природного камня (гранит, габбро, лабрадорит).
В пригороде Ж., на берегах Тетеревского водохранилища, – гидропарк.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: А. А. Герцен (экономика, архитектура, образование).