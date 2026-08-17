ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
ЖИТКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ - русский детский писатель.
Окончил естественное отделение Новороссийского университета в Одессе (1906) и кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института (1916). Владел различными профессиями (штурман дальнего плавания, морской офицер, инженер-судостроитель, химик, учитель, плотник, ихтиолог и так далее). С 1924 года писал рассказы для детей в журналы «Новый Робинзон», «Чиж», «Ёж», «Юный натуралист», «Пионер» и др. Основные направления творчества Житкова, продолжающего лучшие традиции русской детской литературы XIX века: научно-популярная книга («Телеграмма», «Кино в коробке», «Про эту книгу», все 1927 года); анималистический рассказ, создающий яркие портреты как экзотических, так и привычных животных («Про слона», 1925; «Про волка», 1930; «Мангуста», 1935, и др.); романтические рассказы и повести о смелых и сильных героях, бросающих вызов стихии и обстоятельствам (сборник «Морские истории», 1926; повесть «Чёрные паруса», 1927, и др.). Создал также оригинальную «энциклопедию для четырёхлетних граждан» «Что я видел» (посмертно опубликована в 1939 году), роман для взрослых «Виктор Вавич» (опубликован в 1941 году), пьесы для театра.
Сочинения:
Семь огней: Очерки, повести, рассказы, пьесы. Л., 1982.