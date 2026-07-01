ЖИТКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Образование и начало карьеры

Борис Житков родился 20 сентября 1872 г. в с. Михайловка. Происходил из дворян. Проходил обучение в Алатырской мужской прогимназии. С 1890 г. – студент Нижегородского дворянского института, с 1890 г. – слушатель естественного отделения физико-математического факультета Московского государственного университета. С МГУ связаны долгие годы сотрудничества: сначала в должности ассистента, затем – приват-доцента, с 1919 г. – профессора.

Научные экспедиции

В 1893 г. Ж. трудился на Белом море на Соловецкой биостанции.

Знакомство с С.А. Бутурлиным определило их долгое сотрудничество. Уже в 1900 г. они побывали на о-ве Колгуеве и Новой Земле.

В 1900 – 1913 гг. Ж. участвовал в многочисленных поездках. В 1902 г. Ж. возглавил отряд Русского географического общества на п-ров Канин, а в 1908 г. – на п-ов Ямал. Здесь ему удалось пройти по древнему поморскому торговому пути из Карского моря в Мангазею, а также собрать данные о ненцах и хантах. В 1913 г. вышел его труд «Полуостров Ямал» с детальным описанием края и топонимическими данными. За свою деятельность в эти годы Ж. был удостоен премии им. Н.П. Пржевальского.

В 1919 – 1921 гг. Ж. возглавлял Сурскую экспедицию Народного комиссариата просвещения в Алатыре. Является инициатором создания Алатырского института природоведения.

Работа в Москве

С 1921 г. - совместитель - профессор кафедры биологии лесных зверей и птиц в Петровской сельскохозяйственной академии.

В 1922 г. Ж. инициировал создание биологической промысловой станции в Лосиноостровском опытном лесничестве, которую затем и возглавил.

С 1929 г. – член президиума Всероссийского общества охраны природы. В 1920-х гг. исполнял обязанности зам. председателя Центрального бюро краеведения. Трудился в Комитете Севера при Президиуме ВЦИК. В 1928 – 1932 гг. Ж. занимался изучением акклиматизации ондатры и нутрии в водоемах страны.

В 1931 г. в связи с идеологической травлей Ж. был вынужден оставить работу в МГУ. Продолжал писать труды по охране природы.

Зимой 1943 г. во время одной из бомбежек Москвы был ранен и умер в больнице им. Н.В. Склифосовского 2 апреля 1943 г.