ЖИТИЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО

ЖИТИЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО - памятник древнерусской агиографии 1-й четверти XIV века.

Опи­сы­ва­ет му­че­ническую смерть твер­ско­го и великого вла­ди­мир­ско­го князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча , уби­то­го в Зо­ло­той Ор­де (22.11.1318) по по­ве­ле­нию ха­на Уз­бе­ка; главным об­ви­ни­те­лем князя Михаила перед ханом вы­сту­пил московский князь Юрий Да­ни­ло­вич. Смерть кня­зя, решив­ше­го «по­ло­жи­ти ду­шу свою за дру­ги своя», ис­тол­ко­вы­ва­ет­ся как под­виг во имя спа­се­ния сво­ей зем­ли от ор­дын­ско­го на­ше­ст­вия, по­слан­но­го в на­ка­за­ние за гре­хи, пре­ж­де все­го за рас­при ме­ж­ду князь­я­ми. Ми­ха­ил упо­доб­ля­ет­ся свя­тым му­че­ни­кам: Ди­мит­рию Со­лун­ско­му, князь­ям Бо­ри­су и Гле­бу, кня­зю Ми­хаи­лу Все­во­ло­до­ви­чу Чер­ни­гов­ско­му . Из­вест­но в 12 ре­дак­ци­ях, из них 8 - в со­ста­ве ле­то­пи­сей. Ле­то­пис­ные ре­дакции разделяются на две груп­пы, в ко­торых отразились московская и твер­ская обработки повествования. Пер­во­на­чаль­ный текст наи­бо­лее пол­но со­хра­нён во вне­ле­то­пис­ной Про­стран­ной ре­дак­ции, воз­мож­ным ав­то­ром ко­то­рой был ду­хов­ник Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча игу­мен Твер­ско­го От­ро­ча монастыря Алек­сандр.

Издания:

Охот­ни­ко­ва В. И. Про­стран­ная ре­дак­ция По­вес­ти о Ми­хаи­ле Твер­ском // Древ­не­рус­ская книж­ность: По ма­те­риа­лам Пуш­кин­ско­го До­ма. Л., 1985;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1999. Т. 6: XIV – се­ре­ди­на XV ве­ка.

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