ЖИТИЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО
ЖИТИЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА ТВЕРСКОГО - памятник древнерусской агиографии 1-й четверти XIV века.
Описывает мученическую смерть тверского и великого владимирского князя Михаила Ярославича, убитого в Золотой Орде (22.11.1318) по повелению хана Узбека; главным обвинителем князя Михаила перед ханом выступил московский князь Юрий Данилович. Смерть князя, решившего «положити душу свою за други своя», истолковывается как подвиг во имя спасения своей земли от ордынского нашествия, посланного в наказание за грехи, прежде всего за распри между князьями. Михаил уподобляется святым мученикам: Димитрию Солунскому, князьям Борису и Глебу, князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому. Известно в 12 редакциях, из них 8 - в составе летописей. Летописные редакции разделяются на две группы, в которых отразились московская и тверская обработки повествования. Первоначальный текст наиболее полно сохранён во внелетописной Пространной редакции, возможным автором которой был духовник Михаила Ярославича игумен Тверского Отроча монастыря Александр.
Издания:
Охотникова В. И. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 6: XIV – середина XV века.