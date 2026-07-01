ЖИТЬИ ЛЮДИ

Житьи люди — разряд служилых людей в Новгородском и Псковском вечевых государствах XII—XV вв. (см. Новгородская республика ; Псковская республика ).

Впервые упоминаются в 1135 в «Рукописании» новгородского князя Всеволода Мстиславича. Согласно В. Л. Янину, Ж. л. происходили от «менших бояр», упоминавшихся в Церковном уставе Ярослава Мудрого . Они участвовали в военных предприятиях Новгорода, в т. ч. в качестве воевод, в дипломатических миссиях. Упоминаются в Новгородской судной грамоте XV в. как землевладельцы и социальная группа, промежуточная между боярами и «молодшими» людьми. Ряд исследователей относят Ж. л. к купечеству или к ремесленникам, однако источниками эти предположения не подтверждаются.

Ист.: Рукописание князя Всеволода // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. М., 1984; Новгородская судная грамота // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. М., 1984; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.–Л., 1949.

Лит.: Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. Л., 1961; Зимин А. А. О хронологии договорных грамот Великого Новгорода с князьями XIII—XV вв. // Проблемы источниковедения. 1956. Вып. 5; Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 2003.