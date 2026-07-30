ЖИСКAР Д’ ЭСТEН, ВАЛЕРИ

Жискар д’ Эстен (фр. Giscard d’Estaing), Валери (род. 02.02.1926, Кобленц, Германия) — французский государственный деятель, 20-й президент Французской республики (1974—1981).

Выходец из дворянской семьи, сын инспектора финансов. Получил среднее образование в лицеях Парижа и Клермон-Феррана, высшее — в Политехнической школе и Национальной школе администрации. В 1944—1945 принимал участие в освобождении Франции и в боевых действиях на территории Германии и Австрии, награжден Военным крестом. С 1952 — в Инспекции финансов, в 1954 — в кабинете главы правительства Э. Фора. В 1956—1959, 1962, 1967—1969, 1973 депутат Национального собрания. Министерская карьера Ж. дʼЭ. началась в 1959 с поста государственного секретаря по вопросам финансов в правительстве М. Дебре . В 1962 министр финансов, в 1962—1966 и 1969—1974 — министр экономики и финансов. В 1967 создал центристскую партию неолиберального толка — Национальную федерацию независимых республиканцев (с 1978 — Союз за французскую демократию, UDF), входившую в коалицию с голлистами, но отстаивавшую идеи европеизма и атлантической солидарности. Растущее несогласие с политикой генерала де Голля определило разрыв с ним в апреле 1969. На президентских выборах 1969 Ж. дʼЭ. призвал своих сторонников поддержать Ж. Помпиду , после избрания последнего президентом вновь получил пост министра экономики и финансов. После смерти Помпиду при поддержке Ж. Ширака выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства и победил в первом туре президентских выборов голлистского кандидата Ж. Шабан-Дельмаса , а во втором — кандидата левых Ф. Миттерана . Во внутренней политике опирался на правоцентристское большинство в парламенте. Инициировал ряд важных законов, в т. ч. законы о разводах и абортах, снижение возрастного ценза на выборах с 21 до 18 лет и т. д. Важнейшей целью правительства в сфере экономики была объявлена борьба с инфляцией, обернувшаяся появлением во Франции массовой безработицы (более 1,5 млн безработных к 1980). Во внешней политике сочетал преемственность наследию де Голля (самостоятельность Франции в вопросах внешней политики и обороны, развитие политики разрядки и сотрудничества с СССР) с курсом на сближение с США и НАТО, а также с активизацией процесса европейской интеграции в рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС). По его инициативе стали созываться регулярные встречи руководителей стран-участниц ЕЭС, расширились полномочия Европейского парламента, началось создание Европейской валютной системы и т. д. В 1975 Ж. дʼЭ. выступил инициатором ежегодных встреч лидеров 7 наиболее развитых стран мира («Большой семерки», впоследствии — «Большой восьмерки»). Во втором туре президентских выборов 1981, лишившись поддержки голлистов во главе с Шираком, проиграл кандидату-социалисту Миттерану.

Вернулся к парламентской деятельности — в 1984—1986 и в 1993—2002 депутат Национального собрания, председатель комиссии по иностранным делам, председатель центристской партии ЮДФ (1988—1995). Одновременно активно участвует в европейской политической жизни. С 1989 — депутат Европарламента, в 1989—1997 — председатель Международного европейского движения. В 2001—2003 по поручению Европейского совета руководил подготовкой т. н. Европейской конституции, принятие которой было заблокировано после ее отклонения на референдуме во Франции и Нидерландах в 2005.

В 2003 избран во Французскую академию , с 2004 — член Конституционного совета Франции. На президентских выборах 2007 поддержал неоголлиста Н. Саркози. По результатам опроса, проведенного в 2014 по случаю 40-летия прихода Ж. дʼЭ. к власти, 64 % опрошенных признали его достойным и компетентным главой государства.

Соч.: Démocratie française. Paris, 1976; L’état de la France. Paris, 1981; Le Pouvoir et la Vie. Mémoires. T. 1—3. Paris, 1988, 1991, 2006 (рус. пер. Власть и жизнь. Кн. 1—2. М., 1990, 1993).

Лит.: Conte A. L’Homme Giscard. Paris, 1981; Jacquet A. Valéry Giscard d’Estaing, 1974—1981. Paris, 1999; Le Bris R.-F. Une modernisation interrompue. Regard sur un septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Paris, 2013; Valance G. VGE. Une vie. Paris, 2011; Чернега В. Н. Буржуазные политические партии в политической системе Франции. М., 1987.