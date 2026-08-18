ЖИРЯКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории МПГУ. С 1991 по 2015 год — декан исторического факультета МГГУ имени М.А. Шолохова.

Родился в 1948 году в Туле. В 1971 году окончил Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. Толстого по специальности «учитель истории и обществознания». Преподавательскую работу в высшей школе начал в ТГПИ им. Л.Н.Толстого, где в 1977 году возглавил кафедру истории. Затем работал в московских высших учебных заведениях: МПГИ имени В.И.Ленина, МГОУ, РГСУ, МГГУ имени М.А.Шолохова.

В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Австро-советские отношения после заключения государственного договора (1955-1975 гг.)». В 1987 году защитил докторскую диссертацию на тему «Австрийско-советские отношения и проблема безопасности и сотрудничества в Европе, 1945-1986 гг.» С 1991 по 2015 год – заведующий кафедрой всеобщей истории и декан исторического факультета МГГУ имени М.А. Шолохова. С 2015 года – профессор кафедры новой и новейшей истории МПГУ.

Подготовил 12 кандидатов и двух докторов наук. В область научных интересов входят новейшая история Австрии, австро-советские отношения, новая и новейшая история стран Европы, США и Востока.

Сочинения

СССР и Австрия: итоги и перспективы сотрудничества. М., 1985.

Советский Союз – Австрия: на пути к общеевропейскому дому. М., 1991.

«Воссоздание австрийского государства в 1945-1955 гг.: историко-правовое исследование». М., 2007).

«Восстановление государственного суверенитета Австрийской республики после второй мировой войны: историко-правовое исследование». М., 2008.

Австрийское государство в 1918-1938 гг.: основные тенденции развития. Историко-правовое исследование. М., 2009.

Бруно Крайский. Политик и время. М., 2001. (В соавторстве с В.Я. Швейцером.)

Внешняя политика нейтральной Австрии в "ЭРУ" Б. Крайского. М., 2002. (В соавторстве с О.Н. Михасюк.)

Экономические отношения Австрии с Советским Союзом и Россией: опыт,

новые формы и тенденции. М., 2009. (В соавторстве с О.И. Барбашиной и О.В. Максимовой.)