ЖИРОВИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Один из древнейших в Белоруссии центров православия , крупный духовный, культурный и просветительный центр.

Ос­но­ван на мес­те чу­дес­но­го яв­ле­ния ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Пер­вое до­ку­мен­таль­ное упо­ми­на­ние о Ж. м. от­но­сит­ся к 1580-м гг., од­на­ко тра­ди­ция воз­во­дит ос­но­ва­ние мо­на­сты­ря к по­след­ней тре­ти 15 в.

По­сле за­клю­че­ния Бре­ст­ской унии 1596 мо­на­стырь стал од­ним из осн. цен­тров её рас­про­стра­не­ния. В Жи­ро­ви­цах уния бы­ла при­ня­та в 1609 по тре­бо­ва­нию Ви­лен­ско­го три­бу­на­ла, а с 1613 мо­на­стырь пе­ре­шёл к об­щи­не ба­зи­ли­ан (мо­на­хов-униа­тов) во гла­ве с Ио­са­фа­том Кун­це­ви­чем.

Воз­ро­ж­де­ние пра­во­сла­вия в Ж. м. от­но­сит­ся к 1-й пол. 19 в. и свя­за­но с дея­тель­но­стью священника Ио­си­фа Се­маш­ко (бу­ду­ще­го ми­тро­по­ли­та), ре­ор­га­ни­зо­вав­ше­го Жи­ро­виц­кую ду­хов­ную се­ми­на­рию из уни­ат­ской в пра­во­слав­ную (1827). В 1810 в Ж. м. пе­ре­ве­де­но епар­хи­аль­ное управ­ле­ние и ме­сто­пре­бы­ва­ние епи­ско­па Бре­ст­ско­го; в тот же пе­ри­од Ус­пен­ский со­бор по­лу­ча­ет ста­тус ка­фед­раль­но­го.

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну мо­на­стыр­ское иму­ще­ст­во, а так­же чу­до­твор­ный об­раз Бо­го­ма­те­ри эва­куи­ро­ва­ли в Мо­ск­ву (на­хо­ди­лись в под­ва­лах Ва­си­лия Бла­жен­но­го хра­ма), мо­на­стыр­ский ар­хив пе­ревез­ли в Но­во­рос­сийск. В 1920-х гг. чу­до­твор­ный об­раз уда­лось вер­нуть в оби­тель уси­лия­ми на­стоя­те­ля ар­хим. Ти­хо­на (Ша­ра­по­ва). В 1921–39, ког­да Ж. м. на­хо­дил­ся под вла­стью Поль­ши, мо­на­стыр­ская Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц. бы­ла кон­фи­ско­ва­на ка­то­ли­ка­ми и пре­вра­ще­на в при­ход­ский кос­тёл (воз­вра­ще­на оби­те­ли в 1945). По­сле ус­та­нов­ле­ния в Зап. Бе­ло­рус­сии сов. вла­сти (1939) в Жи­ро­ви­цы бы­ли пе­ре­ве­де­ны Грод­нен­ское епар­хи­аль­ное управ­ле­ние, кон­си­сто­рия и епар­хи­аль­ный со­вет, од­на­ко у мо­на­сты­ря кон­фи­ско­ва­ли ос­та­вав­шие­ся в его вла­де­нии зем­ли, унич­то­жи­ли при­над­ле­жав­шие ему ар­хит. и ху­дож. па­мят­ни­ки. В 1940 бы­ло при­ня­то, но не во­пло­ще­но в жизнь ре­ше­ние о за­кры­тии мо­на­сты­ря; под­вал ц. Яв­ле­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри ис­поль­зо­вал­ся как склад бо­е­при­па­сов.

По­сле ок­ку­па­ции Бе­ло­рус­сии герм. вой­ска­ми в 1941 ар­хи­еп. Пан­те­леи­мон (Рож­нов­ский), при­няв­ший управ­ле­ние Грод­нен­ской епар­хи­ей, ор­га­ни­зо­вал в Жи­ро­ви­цах Бе­ло­рус. епар­хи­аль­ное уп­рав­ле­ние. В пе­ри­од ок­ку­па­ции мо­на­стырь про­во­дил боль­шую мис­сио­нер­скую ра­бо­ту.

В 1945 в Ж. м. бы­ли от­кры­ты пас­тырские кур­сы, пре­об­ра­зо­ван­ные в 1947 в Мин­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (за­крыта в 1963). В 1956 при на­ме­ст­ни­ке ар­хим. Ан­то­нии (Мель­ни­ко­ве) на­ча­лась рес­тав­ра­ция хра­мов и рос­пи­си Ус­пен­ско­го со­бо­ра. В пе­ри­од го­не­ний на Цер­ковь кон. 1950-х – сер. 1960-х гг. хо­зяй­ст­во оби­те­ли, за ис­клю­че­ни­ем са­да и ого­ро­да, бы­ло пе­ре­да­но Жи­ро­виц­ко­му с.-х. тех­ни­ку­му.

Пос­ле 1988 Ж. м. смог вос­ста­но­вить мно­гие из ра­нее ут­ра­чен­ных тра­ди­ций; в 1989 на его тер­ри­то­рии бы­ла от­кры­та Мин­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия, а в 1996 – ака­де­мия.

От пер­во­на­чаль­ных по­стро­ек 16 в. со­хра­ни­лось ка­мен­ное 2-этаж­ное зда­ние (ны­не на­стоя­тель­ский кор­пус). В 1613–1650 на мес­те пер­во­го яв­ле­ния Жи­ро­виц­кой ико­ны воз­ве­ли ц. Ус­пе­ния Бо­го­мате­ри – 3-не­фную ку­поль­ную ба­зи­ли­ку с тран­сеп­том и ко­ри­до­ра­ми-га­ле­рея­ми вдоль сев. сте­ны, вы­во­див­ши­ми в мо­настыр­ские кор­пу­са. При пе­ре­строй­ке церк­ви в пра­во­слав­ный ка­фед­раль­ный со­бор (1828) ра­зо­бра­ли баш­ни гл. фа­са­да и из­ме­ни­ли фор­му ку­по­ла, при­дав зда­нию клас­си­ци­стич. об­лик. К юж. сте­не со­бо­ра при­мы­ка­ет зим­ний храм Св. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (19 в.). В 1672 де­рев. ц. Яв­ле­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­стро­ен­ную на мес­те вто­ро­го яв­ле­ния ико­ны, за­ме­ни­ли ка­мен­ной заль­ной бес­столп­ной, пе­ре­стро­ен­ной в сти­ле т. н. ви­лен­ско­го ба­рок­ко в 1769 (ку­пол – нач. 1870-х гг.). К 1769 на са­мой вы­со­кой точ­ке ан­самб­ля по­строи­ли ка­п­ли­цу Стра­стей Хри­сто­вых (с 1839 Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц.) с де­ко­ра­тив­ной ба­шен­ной ком­по­зи­ци­ей зап. фа­са­да. На клад­би­ще рас­по­ло­же­на де­рев. ц. Св. Ге­ор­гия (кон. 18 в.). Зда­ние се­ми­на­рии, жи­лые и хо­зяйств. по­строй­ки от­но­сят­ся к 17–19 вв.

Свя­ты­ни: чти­мый об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» (хра­нит­ся в осо­бом кио­те сле­ва от цар­ских врат Ус­пен­ско­го со­бо­ра), по­дал­тар­ный ко­ло­дец Ус­пен­ско­го со­бо­ра, за­клю­чаю­щий ис­ток клю­ча, за­бив­ше­го при об­ре­те­нии ико­ны ; там же хра­нит­ся ко­рень гру­ше­во­го де­ре­ва, на ко­то­ром яви­лась ико­на; ка­мень, на ко­то­ром де­тям яви­лась Бо­го­ро­ди­ца и со­стоя­лось вто­рое об­ре­те­ние чу­до­твор­ной ико­ны (в ал­та­ре церк­ви Яв­ле­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри).

Иллюстрации:

Жи­ро­виц­кий мо­на­стырь. Ус­пен­ский со­бор. 1613–1650,пе­ре­стро­ен в 1828. Архив БРЭ.

Авторы статьи: К. А. Со­ловь­ёв; И. Л. Бу­се­ва-Да­вы­до­ва (ар­хи­тек­тур­ные па­мят­ни­ки).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)