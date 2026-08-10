ЖИРОВИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Один из древнейших в Белоруссии центров православия, крупный духовный, культурный и просветительный центр.
Основан на месте чудесного явления иконы Пресвятой Богородицы. Первое документальное упоминание о Ж. м. относится к 1580-м гг., однако традиция возводит основание монастыря к последней трети 15 в.
После заключения Брестской унии 1596 монастырь стал одним из осн. центров её распространения. В Жировицах уния была принята в 1609 по требованию Виленского трибунала, а с 1613 монастырь перешёл к общине базилиан (монахов-униатов) во главе с Иосафатом Кунцевичем.
Возрождение православия в Ж. м. относится к 1-й пол. 19 в. и связано с деятельностью священника Иосифа Семашко (будущего митрополита), реорганизовавшего Жировицкую духовную семинарию из униатской в православную (1827). В 1810 в Ж. м. переведено епархиальное управление и местопребывание епископа Брестского; в тот же период Успенский собор получает статус кафедрального.
В 1-ю мировую войну монастырское имущество, а также чудотворный образ Богоматери эвакуировали в Москву (находились в подвалах Василия Блаженного храма), монастырский архив перевезли в Новороссийск. В 1920-х гг. чудотворный образ удалось вернуть в обитель усилиями настоятеля архим. Тихона (Шарапова). В 1921–39, когда Ж. м. находился под властью Польши, монастырская Крестовоздвиженская ц. была конфискована католиками и превращена в приходский костёл (возвращена обители в 1945). После установления в Зап. Белоруссии сов. власти (1939) в Жировицы были переведены Гродненское епархиальное управление, консистория и епархиальный совет, однако у монастыря конфисковали остававшиеся в его владении земли, уничтожили принадлежавшие ему архит. и худож. памятники. В 1940 было принято, но не воплощено в жизнь решение о закрытии монастыря; подвал ц. Явления Божией Матери использовался как склад боеприпасов.
После оккупации Белоруссии герм. войсками в 1941 архиеп. Пантелеимон (Рожновский), принявший управление Гродненской епархией, организовал в Жировицах Белорус. епархиальное управление. В период оккупации монастырь проводил большую миссионерскую работу.
В 1945 в Ж. м. были открыты пастырские курсы, преобразованные в 1947 в Минскую духовную семинарию (закрыта в 1963). В 1956 при наместнике архим. Антонии (Мельникове) началась реставрация храмов и росписи Успенского собора. В период гонений на Церковь кон. 1950-х – сер. 1960-х гг. хозяйство обители, за исключением сада и огорода, было передано Жировицкому с.-х. техникуму.
После 1988 Ж. м. смог восстановить многие из ранее утраченных традиций; в 1989 на его территории была открыта Минская духовная семинария, а в 1996 – академия.
От первоначальных построек 16 в. сохранилось каменное 2-этажное здание (ныне настоятельский корпус). В 1613–1650 на месте первого явления Жировицкой иконы возвели ц. Успения Богоматери – 3-нефную купольную базилику с трансептом и коридорами-галереями вдоль сев. стены, выводившими в монастырские корпуса. При перестройке церкви в православный кафедральный собор (1828) разобрали башни гл. фасада и изменили форму купола, придав зданию классицистич. облик. К юж. стене собора примыкает зимний храм Св. Николая Чудотворца (19 в.). В 1672 дерев. ц. Явления Божией Матери, построенную на месте второго явления иконы, заменили каменной зальной бесстолпной, перестроенной в стиле т. н. виленского барокко в 1769 (купол – нач. 1870-х гг.). К 1769 на самой высокой точке ансамбля построили каплицу Страстей Христовых (с 1839 Крестовоздвиженская ц.) с декоративной башенной композицией зап. фасада. На кладбище расположена дерев. ц. Св. Георгия (кон. 18 в.). Здание семинарии, жилые и хозяйств. постройки относятся к 17–19 вв.
Святыни: чтимый образ Божией Матери «Умиление» (хранится в особом киоте слева от царских врат Успенского собора), подалтарный колодец Успенского собора, заключающий исток ключа, забившего при обретении иконы; там же хранится корень грушевого дерева, на котором явилась икона; камень, на котором детям явилась Богородица и состоялось второе обретение чудотворной иконы (в алтаре церкви Явления Божией Матери).
Иллюстрации:
Жировицкий монастырь. Успенский собор. 1613–1650,перестроен в 1828. Архив БРЭ.
Авторы статьи: К. А. Соловьёв; И. Л. Бусева-Давыдова (архитектурные памятники).