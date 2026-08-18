ЖИРОВ ХАМИД ДАУТОВИЧ

ЖИРОВ ХАМИД ДАУТОВИЧ - абазинский писатель.

Учил­ся в мед­ре­се . Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии и ре­дак­ти­ро­ва­нии «Рус­ско-аба­зин­ско­го сло­ва­ря» (1956). Внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в раз­ви­тие про­за­ических жан­ров в аба­зин­ской литературе. В твор­че­ст­ве ши­ро­ко ис­поль­зо­вал сю­же­ты народных ска­зок, ле­генд и пре­да­ний. Ав­тор сборников по­вес­тей и рас­ска­зов «В по­ис­ках жиз­ни» (1958), «Но­вое мо­ре» (1968), «Раз­бу­жен­ные солн­цем» (1972) и др.; ро­ма­нов «Про­бу­ж­де­ние гор» (1962, русский перевод 1970 года) - о пе­рио­де кол­лек­ти­ви­за­ции , «Сын от­ца» (1970). В цен­тре вни­ма­ния Жирова - пе­ре­лом­ные мо­мен­ты ис­то­рии на­ро­да, про­ти­во­по­став­ле­ние про­шлой и но­вой со­циа­ли­стической жиз­ни. Сре­ди других про­из­ве­де­ний -– литературно-кри­тические ста­тьи, ре­цен­зии, очер­ки и вос­по­ми­на­ния.