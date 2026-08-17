ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН АНН ЛУИ

ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН АНН ЛУИ - французский живописец и график.

Обу­чал­ся в Па­ри­же - ар­хи­тек­ту­ре у Э.Л. Бул­ле (до 1780 года), за­тем живописи у Ж.Л. Да­ви­да (с 1783 года), ко­то­рый счи­тал Жироде-Триозона сво­им луч­шим уче­ни­ком. В 1789 году на­гра­ж­дён Римской премией за ком­по­зи­цию «Ио­сиф, уз­нан­ный свои­ми брать­я­ми» (Шко­ла изящ­ных ис­кусств, Па­риж). До отъ­ез­да в Ита­лию ус­пел за­ри­со­вать па­де­ние Бас­ти­лии (Национальная библиотека, Па­риж). В 1790-1795 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ри­ме; ис­пы­тал влия­ние Кор­ред­жо и Ле­о­нар­до да Вин­чи (в ча­ст­но­сти, ис­поль­зо­ва­ние эф­фек­та сфу­ма­то). Ху­дож­ник пе­ре­лом­ной эпо­хи, Жироде-Триозон пи­сал кар­ти­ны в клас­си­ци­стическом сти­ле, близ­ком Да­ви­ду («Сон Эн­ди­мио­на», 1791, Лувр, Па­риж; «Гип­по­крат, от­вер­гаю­щий да­ры Ар­так­сер­кса», 1792, ме­ди­цин­ский факультет университета, Па­риж), а так­же ком­по­зи­ции, где ре­аль­ность со­сед­ст­ву­ет с ал­ле­го­ри­ей, вои­ны в современных мун­ди­рах - с ми­фо­ло­гическими пер­со­на­жа­ми, а ака­де­мическая трак­тов­ка форм - с ро­ман­тической экс­прес­си­ей и ба­роч­ны­ми эф­фек­та­ми («Ос­си­ан, встре­чаю­щий те­ни фран­цуз­ских вои­нов», 1802, дво­рец Маль­ме­зон близ Па­ри­жа; «Сце­ны по­то­па», 1806, Лувр). Од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал сю­же­ты из литературы ро­ман­тиз­ма («По­гре­бе­ние Ата­лы» по Ф.Р. де Ша­тоб­риа­ну; 1808, Лувр). По за­ка­зу императрицы Жо­зе­фи­ны ис­пол­нил се­рию де­ко­ра­тив­ных по­ло­тен для зам­ка в Ком­пь­е­не (1808-1821). В на­сле­дии Жироде-Триозона не­со­мнен­ную цен­ность пред­став­ля­ют порт­ре­ты (ве­не­ци­ан­ско­го до­жа Дж. Фав­ре­ги, 1795, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Мар­сель; чер­но­ко­же­го де­пу­та­та Кон­вен­та Ж.Б. Бел­ле, 1797, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов; Ша­тоб­риа­на, 1807, за­мок в Сен-Ма­ло). Ил­лю­ст­ри­ро­вал из­да­ния Вер­ги­лия (1798) и Ж. Ра­си­на (1801). Му­зей Жироде-Триозона соз­дан в Мон­тар­жи.

Иллюстрации:

А.Л. Жи­ро­де-Трио­зон.«Ак­три­са Ан­на Фран­суа­за Эли­за­бет Ланж в об­ра­зе Ве­не­ры». 1798. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств (Лейп­циг). Архив БРЭ.