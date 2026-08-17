ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН АНН ЛУИ
ЖИРОДЕ-ТРИОЗОН АНН ЛУИ - французский живописец и график.
Обучался в Париже - архитектуре у Э.Л. Булле (до 1780 года), затем живописи у Ж.Л. Давида (с 1783 года), который считал Жироде-Триозона своим лучшим учеником. В 1789 году награждён Римской премией за композицию «Иосиф, узнанный своими братьями» (Школа изящных искусств, Париж). До отъезда в Италию успел зарисовать падение Бастилии (Национальная библиотека, Париж). В 1790-1795 годах совершенствовался в Риме; испытал влияние Корреджо и Леонардо да Винчи (в частности, использование эффекта сфумато). Художник переломной эпохи, Жироде-Триозон писал картины в классицистическом стиле, близком Давиду («Сон Эндимиона», 1791, Лувр, Париж; «Гиппократ, отвергающий дары Артаксеркса», 1792, медицинский факультет университета, Париж), а также композиции, где реальность соседствует с аллегорией, воины в современных мундирах - с мифологическими персонажами, а академическая трактовка форм - с романтической экспрессией и барочными эффектами («Оссиан, встречающий тени французских воинов», 1802, дворец Мальмезон близ Парижа; «Сцены потопа», 1806, Лувр). Одним из первых использовал сюжеты из литературы романтизма («Погребение Аталы» по Ф.Р. де Шатобриану; 1808, Лувр). По заказу императрицы Жозефины исполнил серию декоративных полотен для замка в Компьене (1808-1821). В наследии Жироде-Триозона несомненную ценность представляют портреты (венецианского дожа Дж. Фавреги, 1795, Музей изящных искусств, Марсель; чернокожего депутата Конвента Ж.Б. Белле, 1797, Национальный музей Версаля и Трианонов; Шатобриана, 1807, замок в Сен-Мало). Иллюстрировал издания Вергилия (1798) и Ж. Расина (1801). Музей Жироде-Триозона создан в Монтаржи.
Иллюстрации:
А.Л. Жироде-Триозон.«Актриса Анна Франсуаза Элизабет Ланж в образе Венеры». 1798. Музей изобразительных искусств (Лейпциг). Архив БРЭ.