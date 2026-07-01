ЖИРО АНРИ ОНОРЕ

ЖИРО АНРИ ОНОРЕ - французский военный и политический деятель.

В 1900 году окон­чил Сен-Сир­ское во­енное училище, в 1907 году - Выс­шую во­енную шко­лу. Слу­жил в ко­ло­ни­аль­ных вой­сках в Северной Аф­ри­ке. В на­ча­ле Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов ко­ман­до­вал под­раз­де­ле­ни­ем зуа­вов. В августе 1914 года был тя­же­ло ра­нен, по­пал в германский плен, из ко­то­ро­го по вы­здо­ров­ле­нии бе­жал и вер­нул­ся на ро­ди­ну. До кон­ца вой­ны слу­жил в шта­бе французских войск на Ближ­нем Вос­то­ке. В меж­во­ен­ный пе­ри­од на ко­манд­ных долж­но­стях в ко­ло­ни­аль­ных вой­сках в Северной Аф­ри­ке. В 1930 году при­свое­но зва­ние бри­гад­но­го, в 1934 году - ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла. С 1936 года во­енный гу­бер­на­тор кре­по­сти Мец. С мар­та 1939 года ге­не­рал ар­мии, член Выс­ше­го во­енного со­ве­та Фран­ции. В мае 1940 года ко­ман­до­вал французской 7-й ар­ми­ей, дей­ст­во­вав­шей на тер­ри­то­рии Бель­гии и Ни­дер­лан­дов, за­тем 9-й ар­ми­ей, был взят нем­ца­ми в плен и ин­тер­ни­ро­ван в кре­по­сти Кё­ниг­штайн. В апреле 1942 года бе­жал из пле­на на тер­ри­то­рию, кон­тро­ли­ро­вав­шую­ся пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши». В но­ябре 1942 года раз­вед­кой западных со­юз­ни­ков пе­ре­прав­лен в Гиб­рал­тар, за­тем в Ал­жир. С 17 ноября 1942 года ко­мандующий французскими пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми (бывшими ви­ши­ст­ски­ми) вой­ска­ми в Северной Аф­ри­ке (сме­нил на этом по­сту адмирала Ж.Л.К.Ф. Дар­ла­на ), с 27 декабря 1942 года гла­ва французской военной и гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Северной Аф­ри­ке. С ию­ня 1943 года со­пред­се­да­тель (совместно с Ш. де Гол­лем) Фран­цуз­ско­го ко­ми­те­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния (ФКНО; объ­еди­нял бывшие ви­ши­ст­ские си­лы и на­хо­див­шие­ся под ко­мандованием Ш. де Гол­ля час­ти «Сра­жаю­щей­ся Фран­ции»), ко­мандующий вооруженными си­ла­ми ФКНО. В но­ябре 1943 года в свя­зи с раз­но­гла­сия­ми с Ш. де Гол­лем и об­ви­не­ни­ем в тай­ных кон­так­тах с пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши» ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти со­пред­се­да­те­ля ФКНО, в апреле 1944 года уво­лен так­же с по­ста ко­ман­дую­ще­го вооруженными си­ла­ми ФКНО. От­кло­нил пред­ло­жен­ную ему долж­ность ге­не­рал-ин­спек­то­ра французской ар­мии. В августе 1944 года в Ал­жире на Жиро бы­ло со­вер­ше­но по­ку­ше­ние. В 1946 году из­бран в За­ко­но­дательное со­б­ра­ние Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки. С 1948 года ви­це-председатель Выс­ше­го со­ве­та обо­ро­ны Фран­ции. По­гиб в ре­зуль­та­те до­рож­но-транс­порт­но­го про­ис­ше­ст­вия.

Сочинения:

Mes évasions. P., 1946;

Un seul but la victoire: Alger, 1942–1944. Р., 1949.