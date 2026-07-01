ЖИРО АНРИ ОНОРЕ
ЖИРО АНРИ ОНОРЕ - французский военный и политический деятель.
В 1900 году окончил Сен-Сирское военное училище, в 1907 году - Высшую военную школу. Служил в колониальных войсках в Северной Африке. В начале Первой мировой войны 1914-1918 годов командовал подразделением зуавов. В августе 1914 года был тяжело ранен, попал в германский плен, из которого по выздоровлении бежал и вернулся на родину. До конца войны служил в штабе французских войск на Ближнем Востоке. В межвоенный период на командных должностях в колониальных войсках в Северной Африке. В 1930 году присвоено звание бригадного, в 1934 году - дивизионного генерала. С 1936 года военный губернатор крепости Мец. С марта 1939 года генерал армии, член Высшего военного совета Франции. В мае 1940 года командовал французской 7-й армией, действовавшей на территории Бельгии и Нидерландов, затем 9-й армией, был взят немцами в плен и интернирован в крепости Кёнигштайн. В апреле 1942 года бежал из плена на территорию, контролировавшуюся правительством «Виши». В ноябре 1942 года разведкой западных союзников переправлен в Гибралтар, затем в Алжир. С 17 ноября 1942 года командующий французскими правительственными (бывшими вишистскими) войсками в Северной Африке (сменил на этом посту адмирала Ж.Л.К.Ф. Дарлана), с 27 декабря 1942 года глава французской военной и гражданской администрации в Северной Африке. С июня 1943 года сопредседатель (совместно с Ш. де Голлем) Французского комитета национального освобождения (ФКНО; объединял бывшие вишистские силы и находившиеся под командованием Ш. де Голля части «Сражающейся Франции»), командующий вооруженными силами ФКНО. В ноябре 1943 года в связи с разногласиями с Ш. де Голлем и обвинением в тайных контактах с правительством «Виши» освобождён от должности сопредседателя ФКНО, в апреле 1944 года уволен также с поста командующего вооруженными силами ФКНО. Отклонил предложенную ему должность генерал-инспектора французской армии. В августе 1944 года в Алжире на Жиро было совершено покушение. В 1946 году избран в Законодательное собрание Четвёртой республики. С 1948 года вице-председатель Высшего совета обороны Франции. Погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Сочинения:
Mes évasions. P., 1946;
Un seul but la victoire: Alger, 1942–1944. Р., 1949.