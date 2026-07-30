ЖИРО, АНРИ

Жиро (фр. Giraud), Анри (18.01.1879, Париж — 11.03.1949, Дижон) — французский военный и политической деятель, генерал армии (1936).

Выпускник Сен-Сирского военного училища (1900), служил в Северной Африке (1900—1914). Командуя полком, участвовал в Первой мировой войне , где был тяжело ранен. В 1920-е продолжил службу в Северной Африке. В 1936 назначен военным губернатором Меца, затем командовал армией, в начале Второй мировой войны введен в состав Высшего военного совета Франции, где активно противодействовал реализации идеи полковника де Голля о необходимости создания ударных танковых соединений. Командовал 7-й, затем 9-й армией. В середине мая 1940 попал в плен, сумел бежать в апреле 1942, перебраться в неоккупированную немцами часть Франции. Поначалу поддерживал режим маршала Петена , но вскоре разочаровался в нем и при содействии американской разведки тайно переправился в Алжир . С ноября 1942 после высадки англо-американских войск командовал французскими войсками в Северной Африке, после убийства адмирала Ф. Дарлана в декабре того же года — стал главой французской гражданской и военной администрации. С созданием в июне 1943 в Алжире Французского комитета национального освобождения (ФКНО), США настояли на назначении Ж. его сопредседателем, наряду с генералом де Голлем. С этого времени началось соперничество между двумя генералами в борьбе за власть. В сентябре 1943 Ж. руководил военной операцией по освобождению Корсики. В ноябре 1943, обвиненный в тайных связях с правительством Виши, Ж. потерял пост сопредседателя ФКНО, а в апреле 1944 — должность командующего войсками ФКНО. В 1944—1948 вице-председатель Высшего совета обороны, но заметной роли в политике уже не играл.

Соч.: Mes évasions. Paris, 1946; Un seul but, la victoire 1942—1944. Paris, 1949.

Лит.: Cointet M. De Gaulle et Giraud, l’affrontement. Paris, 2005; Levisse-Touzé C. L’Afrique du Nord dans la guerre 1939—1945. Paris, 1998; Смирнов В. П. Движение Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны. М., 1974.