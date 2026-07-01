ЖИРНОВСК

ЖИРНОВСК - город в России, в северной части Волгоградской области, центр Жирновского района.

Население 16,7 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Мед­ве­ди­ца, в 27 км от железнодорожной станции Мед­ве­ди­ца. В 1949 году близ села Жир­ное от­кры­то ме­сто­ро­ж­де­ние неф­ти и на­ча­та её до­бы­ча (сква­жи­на № 1 - ны­не на тер­ри­то­рии Жирновска). С 1954 года поселение Жир­нов­ский, с 1958 года го­род Жирновск Ста­лин­град­ской (с 1961 года Вол­го­град­ской) области. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щее управ­ле­ние ком­па­нии «Лу­койл-Ниж­не­волж­ск­нефть»; пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

В ок­ре­ст­но­стях Жирновска - до­бы­ча неф­ти и га­за; га­зо­ком­прес­сор­ная станция Жир­нов­ская.

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