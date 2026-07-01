ЖИРНОВСК
ЖИРНОВСК - город в России, в северной части Волгоградской области, центр Жирновского района.
Население 16,7 тысяч человек (2007). Расположен на левом берегу реки Медведица, в 27 км от железнодорожной станции Медведица. В 1949 году близ села Жирное открыто месторождение нефти и начата её добыча (скважина № 1 - ныне на территории Жирновска). С 1954 года поселение Жирновский, с 1958 года город Жирновск Сталинградской (с 1961 года Волгоградской) области. Историко-краеведческий музей. Градообразующее предприятие - нефтеперерабатывающее управление компании «Лукойл-Нижневолжскнефть»; предприятия пищевой промышленности.
В окрестностях Жирновска - добыча нефти и газа; газокомпрессорная станция Жирновская.