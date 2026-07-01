ЖИРАРДОН ФРАНСУА

ЖИРАРДОН ФРАНСУА - французский скульптор и архитектор.

Учил­ся в Труа у К. Бо­дес­со­на, за­тем в Па­ри­же у Ф. и М. Ан­гье (около 1650 года); ис­пы­тал влия­ние Дж. Л. Бер­ни­ни. Мо­ло­дой скульп­тор был за­ме­чен «пер­вым жи­во­пис­цем ко­ро­ля» - Ш. Леб­ре­ном и дол­гие го­ды со­труд­ничал с ним, став од­ним из главных мас­те­ров французского клас­си­циз­ма эпо­хи Лю­до­ви­ка XIV . Жирардон при­ни­мал уча­стие в скульп­тур­ном оформ­ле­нии двор­цов и пар­ков в Во-ле-Ви­конт и Вер­са­ле, зам­ка Мор­ли, так­же Лув­ра (га­ле­рея Апол­ло­на), двор­ца Тю­иль­ри (1666; не сохр.) и До­ма ин­ва­ли­дов в Па­ри­же. Ве­ли­че­ст­вен­ный кон­ный мо­ну­мент Лю­до­ви­ка XIV на площади Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го (ны­не - Ван­дом­ская площадь) в Па­ри­же (брон­за, около 1699 года) вы­пол­нен в тра­ди­ци­ях па­мят­ни­ков римского вре­ме­ни и эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (раз­ру­шен в 1792 году; умень­шен­ная ре­п­ли­ка в брон­зе хра­нит­ся в Эр­ми­та­же , Санкт-Пе­тер­бург). Для пар­ка в Вер­са­ле Жирардон соз­дал мра­мор­ные груп­пы «Апол­лон и ним­фы» (1666-1675), «Зи­ма» (1675-1683) и «По­хи­ще­ние Пер­се­фо­ны» (1677-1699), рель­еф «Ку­паю­щие­ся ним­фы» (1668-1670), мо­де­ли для ста­туй фон­та­нов. Са­до­во-пар­ко­вая пла­сти­ка Жирардона ак­тив­но взаи­мо­дей­ст­ву­ет с про­стран­ст­вен­ным ок­ру­же­ни­ем и со­че­та­ет ба­роч­ную пыш­ность форм, эф­фект­ную зре­лищ­ность с яс­ной ло­ги­кой ком­по­зи­ции, её гар­мо­ничной вы­ве­рен­но­стью. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - "Пер­сей и Ан­дро­ме­да" (1684, Лувр), над­гро­бие кар­ди­на­ла А.Ж. Ри­ше­льё в ка­пел­ле со­бо­ра Сор­бон­ны (1694), бюст Н. Буа­ло (Лувр; все - мра­мор). Член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1657); воз­гла­вил её по­сле смер­ти П. Минь­я­ра (1695).

Иллюстрации:

Ф. Жи­рар­дон. «Апол­лон и ним­фы». Груп­па, ук­ра­шаю­щая «Грот Апол­ло­на»в пар­ке Вер­са­ля. Мра­мор. 1666–75. Архив БРЭ.