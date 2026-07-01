ЖИРАРДОН ФРАНСУА
ЖИРАРДОН ФРАНСУА - французский скульптор и архитектор.
Учился в Труа у К. Бодессона, затем в Париже у Ф. и М. Ангье (около 1650 года); испытал влияние Дж. Л. Бернини. Молодой скульптор был замечен «первым живописцем короля» - Ш. Лебреном и долгие годы сотрудничал с ним, став одним из главных мастеров французского классицизма эпохи Людовика XIV. Жирардон принимал участие в скульптурном оформлении дворцов и парков в Во-ле-Виконт и Версале, замка Морли, также Лувра (галерея Аполлона), дворца Тюильри (1666; не сохр.) и Дома инвалидов в Париже. Величественный конный монумент Людовика XIV на площади Людовика Великого (ныне - Вандомская площадь) в Париже (бронза, около 1699 года) выполнен в традициях памятников римского времени и эпохи Возрождения (разрушен в 1792 году; уменьшенная реплика в бронзе хранится в Эрмитаже, Санкт-Петербург). Для парка в Версале Жирардон создал мраморные группы «Аполлон и нимфы» (1666-1675), «Зима» (1675-1683) и «Похищение Персефоны» (1677-1699), рельеф «Купающиеся нимфы» (1668-1670), модели для статуй фонтанов. Садово-парковая пластика Жирардона активно взаимодействует с пространственным окружением и сочетает барочную пышность форм, эффектную зрелищность с ясной логикой композиции, её гармоничной выверенностью. Среди других произведений - "Персей и Андромеда" (1684, Лувр), надгробие кардинала А.Ж. Ришельё в капелле собора Сорбонны (1694), бюст Н. Буало (Лувр; все - мрамор). Член Королевской академии живописи и скульптуры (1657); возглавил её после смерти П. Миньяра (1695).
Иллюстрации:
Ф. Жирардон. «Аполлон и нимфы». Группа, украшающая «Грот Аполлона»в парке Версаля. Мрамор. 1666–75. Архив БРЭ.