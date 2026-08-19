ЖИРАРДО АННИ
ЖИРАРДО АННИ - французская актриса.
В 1954 году окончила Парижскую консерваторию. До 1957 года играла в театре «Комеди Франсез» и на сцене одного из парижских кабаре. В кино с 1956 года («Тринадцать за столом»). Важным этапом стала работа с Л. Висконти («Рокко и его братья»). Образ сильной и гордой женщины, самостоятельно выбирающей свою судьбу, актриса варьировала в фильмах «Три комнаты в Манхэттене» (премия Мкф в Венеции), «Умереть от любви», «Нет дыма без огня» (в отечественном прокате - «Шантаж») и других. В фильме «Старая дева» (премия Мкф в Западном Берлине) создала комический типаж «средней француженки» с неустроенной личной жизнью, в дальнейшем эксплуатировала его во многих коммерческих фильмах. Необычайная пластичность актрисы, её склонность к сарказму, умение ярко и жёстко очертить характер нашли отражение в фильмах разных жанров: «Смог», «Жить, чтобы жить», «Диллинджер мёртв», «Джульетта и Джульетта», «Доктор Франсуаза Гайан», «Нежный полицейский», «Говорите, мне интересно», «Реванш», «Руфь», «Вселенский потоп», «Время перьевых ручек», «Кристиан», «Пианистка» и других. В 1980-х годах играла в театрах Парижа («Скупой» Мольера, «Король умирает» Э. Ионеско, и других).
Иллюстрации:
А. Жирардо в фильме «Рокко и его братья». 1960. Архив БРЭ.