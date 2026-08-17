ЖИОНО ЖАН

ЖИОНО ЖАН - французский писатель.

Сын са­пож­ни­ка. В 1915-1918 годах участ­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не ; опи­сал её ужас и аб­сурд в ро­ма­не «Боль­шое ста­до» («Le grand troupeau», 1931). Де­бю­ти­ро­вал в литературе цик­лом пас­то­раль­ных сти­хов «В со­про­во­ж­де­нии флей­ты» («Accompagnés de la flûte», 1924). Пер­вый ус­пех при­нес­ла пуб­ли­ка­ция три­ло­гии «Пан» [«Pan», ро­ма­ны: «Холм» («Colline», 1929, русский перевод 1934 года), «Один из Бо­мю­ня» («Un de Ba­u­mug­nes», 1929), «Ота­ва» («Regain», 1930)], в ко­то­рой ли­ризм со­че­тал­ся с опи­са­ни­ем тя­жё­ло­го кре­сть­ян­ско­го бы­та в Про­ван­се. Кар­ти­на жиз­ни юга Фран­ции на­ту­ра­ли­стич­но пред­став­ле­на Жионо в про­ни­зан­ных пан­теи­стическими на­строе­ния­ми ро­ма­нах «Песнь зем­ли» («Le chant du monde», 1934, русский перевод 1935 года), «Да пре­бу­дет моя ра­дость» («Que ma joie de­meure», 1935, в русском переводе - «Ра­дость», 1936). Па­ци­фи­ст­ские убе­ж­де­ния Жионо, к ко­то­рым его при­вёл во­енный опыт, на­влек­ли на пи­са­те­ля об­ви­не­ния в со­труд­ни­че­ст­ве с ок­ку­па­ци­он­ным ре­жи­мом во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны . Сре­ди других про­из­ве­де­ний - «гу­сар­ский цикл» ро­ма­нов, свя­зан­ный об­щим ге­ро­ем - пье­монт­ским гу­са­ром Ан­же­ло [«Смерть пер­со­на­жа» («Mort d’un per­sonnage», 1948), «Гу­сар на кры­ше» («Le hussard sur le toit», 1951, русский перевод 1992 года; эк­ра­ни­за­ция Ж.П. Рап­но, 1995), «Су­ма­сшед­шее сча­стье» («Le bon­heur fou», 1957)]; по­вес­ти «Ко­роль без раз­вле­че­ний» («Un roi sans divertisse­ment», 1947, русский перевод 2002 года), «Боль­шие до­ро­ги» («Les grands chemins», 1951), «Поль­ская мель­ни­ца» («Le Moulin de Pologne», 1952, русский перевод 1992 года).

Сочинения:

Œuvres romanesques complètes. P., 1987–1996. Vol. 1–6.