ЖИНОВИЧ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

ЖИНОВИЧ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ - белорусский цимбалист, дирижёр , композитор.

Сель­ский му­зы­кант-са­мо­уч­ка, в 1931 году окон­чил юри­дический факультет Мин­ско­го университета, в 1941 году - Мин­скую консерваторию. Пер­вая премия Все­со­юз­но­го смот­ра ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах (1939). В 1930-1935 годах ру­ко­во­ди­тель, в 1938-1941 годах со­лист, с 1946 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Государственного народного ор­ке­ст­ра БССР (с 1974 года имени Жи­но­ви­ча). Вы­сту­пал как вир­ту­оз, га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом. С 1944 года пре­по­да­вал в Мин­ской консерватории (профессор с 1963 года), ос­но­ва­тель клас­са цим­бал и ка­фед­ры народных ин­ст­ру­мен­тов (в 1946-1963 годах заведующий ка­фед­рой). Ав­тор пьес для цим­бал и для ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов, различных об­ра­бо­ток и пе­ре­ло­же­ний, «Шко­лы иг­ры на цим­ба­лах» (1948, 1974, 1993) и др. Государственная премия БССР (1968). С 1987 года в Бе­ло­рус­сии про­во­дит­ся Рес­пуб­ли­кан­ский кон­курс ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах имени Жи­но­ви­ча (с 2002 года ме­ж­ду­на­род­ный). (смотри Музыкальные инструменты )