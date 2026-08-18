ЖИНОВИЧ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ
ЖИНОВИЧ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ - белорусский цимбалист, дирижёр, композитор.
Сельский музыкант-самоучка, в 1931 году окончил юридический факультет Минского университета, в 1941 году - Минскую консерваторию. Первая премия Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах (1939). В 1930-1935 годах руководитель, в 1938-1941 годах солист, с 1946 года художественный руководитель и главный дирижёр Государственного народного оркестра БССР (с 1974 года имени Жиновича). Выступал как виртуоз, гастролировал за рубежом. С 1944 года преподавал в Минской консерватории (профессор с 1963 года), основатель класса цимбал и кафедры народных инструментов (в 1946-1963 годах заведующий кафедрой). Автор пьес для цимбал и для оркестра народных инструментов, различных обработок и переложений, «Школы игры на цимбалах» (1948, 1974, 1993) и др. Государственная премия БССР (1968). С 1987 года в Белоруссии проводится Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Жиновича (с 2002 года международный). (смотри Музыкальные инструменты)