ЖИЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЖИЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский музыкальный теоретик, критик, педагог, композитор.
Из обедневшей дворянской семьи. В 1896-1901 годах ученик и воспитанник С.И. Танеева. В 1905 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции М.М. Ипполитова-Иванова, в 1906 году там же обучался игре на органе. В 1907 году посетил в Норвегии Э. Грига. Музыку сочинял до 1909 года (фортепианные пьесы, романсы, детские песни). Как музыкальный критик сотрудничал в журналах «Золотое руно» (1907-1909), «Московский еженедельник» (1910), «Музыка» (1912) и др. Выступал как пианист-ансамблист. С 1911 года член общества «Музыкально-теоретическая библиотека». Был другом А.Н. Скрябина, подготовил к печати ряд его поздних произведений (в 1929 году заместитель председателя Общества друзей Музея А.Н. Скрябина). В 1914-1919 годах в действующей армии (демобилизовался из Красной Армии, состоял при штабе М.Н. Тухачевского, друга и ученика Жиляева). В 1922-1926 годах сотрудник ГАХН, участвовал в работе Государственного института музыкальной науки (ГИМН); член редколлегии музыкального сектора Госиздата. В 1926-1930 годах и 1933-1937 годах профессор Московской консерватории по классу композиции, давал также бесплатные частные уроки. Как педагог оказал значительное влияние на многих отечественных музыкантов (среди учеников - А.Н. Александров, Л.К. Книппер, К.П. Кондрашин, А.В. Станчинский). Энциклопедически образованный музыкант, бескомпромиссно отстаивал новаторское творчество С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Репрессирован в 1937 году, расстрелян. Реабилитирован в 1961 году.
Сочинения:
Литературно-музыкальное наследие. М., 1984.