ЖИЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЖИЛЯЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский музыкальный теоретик, критик, педагог, композитор.

Из обед­нев­шей дво­рян­ской се­мьи. В 1896-1901 годах уче­ник и вос­пи­тан­ник С.И. Та­нее­ва. В 1905 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва, в 1906 году там же обу­чал­ся иг­ре на ор­га­не. В 1907 году по­се­тил в Нор­ве­гии Э. Гри­га . Му­зы­ку со­чи­нял до 1909 года (фортепианные пье­сы, ро­ман­сы, дет­ские пес­ни). Как музыкальный кри­тик со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Зо­ло­тое ру­но» (1907-1909), «Мо­с­ков­ский еже­не­дель­ник» (1910), «Му­зы­ка» (1912) и др. Вы­сту­пал как пиа­нист-ан­самб­лист. С 1911 года член общества «Му­зы­каль­но-тео­ре­ти­че­ская биб­лио­те­ка». Был дру­гом А.Н. Скря­би­на, под­го­то­вил к пе­ча­ти ряд его позд­них про­изве­де­ний (в 1929 году заместитель председателя Общества дру­зей Му­зея А.Н. Скря­би­на). В 1914-1919 годах в дей­ст­вую­щей ар­мии (де­мо­би­ли­зо­вал­ся из Крас­ной Ар­мии, со­сто­ял при шта­бе М.Н. Ту­ха­чев­ско­го, дру­га и уче­ни­ка Жиляева). В 1922-1926 годах со­труд­ник ГАХН, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Государственного института музыкальной нау­ки (ГИМН); член ред­кол­ле­гии музыкального сек­то­ра Гос­из­да­та. В 1926-1930 годах и 1933-1937 годах профессор Московской консерватории по клас­су ком­по­зи­ции, да­вал так­же бес­плат­ные ча­ст­ные уро­ки. Как пе­да­гог ока­зал зна­чительное влия­ние на многих отечественных му­зы­кан­тов (сре­ди уче­ни­ков - А.Н. Алек­сан­д­ров, Л.К. Книп­пер , К.П. Кон­д­ра­шин, А.В. Стан­чин­ский). Эн­цик­ло­пе­ди­че­ски об­ра­зо­ван­ный му­зы­кант, бес­ком­про­мисс­но от­стаи­вал но­ва­тор­ское твор­че­ст­во С.С. Про­кофь­е­ва и Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча. Ре­прес­си­ро­ван в 1937 году, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1961 году.

Сочинения:

Ли­те­ра­тур­но-му­зы­каль­ное на­сле­дие. М., 1984.