ЖИЛЬСОН Этьенн Анри
Французский католический философ, историк средневековой философии.
Окончил Сорбонну (1907). Проф. Страсбурского ун-та (1919–21), Сорбонны (1921–32), Коллеж де Франс (с 1932). Один из создателей Папского ин-та ср.-век. исследований в Торонто, который возглавлял в 1951–68. Основатель (1921) и издатель ж. «Etudes de philosophie médiévale».
Ж. обычно называют представителем неотомизма, однако он рассматривал себя как «палеотомиста», считая своей осн. задачей возвращение к аутентичному учению Фомы Аквинского как единственному пути к установлению гармонии веры и разума и решению большинства социальных и филос. проблем 20 в. Томизм у Ж. при этом органически уже включает всё то истинное, что имеется в др. филос. системах.
Рассматривая историю философии как историю постижения бытия, Ж. противопоставляет античной и раннесредневековой философии («эссенциалистской», отводящей «сущности» главенствующую роль в бытии) «экзистенциальное» христианское учение о Боге как о Сущем, в полной мере раскрытое только в учении Фомы Аквинского с его признанием основополагающего значения существования, а не сущности. Бог есть само бытие (ipsum esse), сущностью которого является бесконечное, ничем не ограниченное существование; отсюда и в сотворённых вещах главным является их существование, а не сущность. «Истинная религия» выводит человека «за пределы созерцания сущностей – к самой тайне существования» («Избранное: Христианская философия». М., 2004. С. 643). Утрата этого понимания в позднейшей философии привела её, по Ж., к упадку и трагич. размежеванию между разумом и верой.
Ж. – один из самых авторитетных историков ср.-век. философии, автор монографий об Августине, Абеляре, Бонавентуре, Фоме Аквинском, Дунсе Скоте и др., а также фундам. трудов «Философия в средние века» («La philosophie au Moyen-Age», vol. 1–2, 1922) и «История христианской философии» («History of Christian philosophy in the Middle Ages», 1950).
Сочинения:
Le thomisme, introduction au système de Saint Thomas d’Aquin. Strasbourg, 1919;
La philosophie de saint Bonaventure. P., 1924;
Saint Thomas d’Aquin. P., 1925;
Introduction а̀ l’étude de Saint Augustin. P., 1929;
Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. P., 1930;
L’esprit de la philosophie médiévale. P., 1932;
La théologie mystique de Saint Bernard. P., 1934;
Le réalisme méthodique. P., 1936;
Existentialisme chrétien: G. Marcel. P., 1947 (coauteur); Introduction а̀ la philosophie chrétienne. P., 1960;
La socié té de masse et sa culture. P., 1967;
Философ и теология. М., 1995;
Избранное: Томизм. СПб., 2000;
Философия в средние века. М., 2004.
Автор статьи: А. В. Апполонов.