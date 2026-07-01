ЖИЛЬСОН Этьенн Анри

Французский католический философ, историк средневековой философии.

Окон­чил Сор­бон­ну (1907). Проф. Страс­бур­ско­го ун-та (1919–21), Сор­бон­ны (1921–32), Кол­леж де Франс (с 1932). Один из соз­да­те­лей Пап­ско­го ин-та ср.-век. ис­сле­до­ва­ний в То­рон­то, ко­то­рый воз­глав­лял в 1951–68. Ос­но­ва­тель (1921) и из­да­тель ж. «Etudes de philosophie médiévale».

Ж. обыч­но на­зы­ва­ют пред­ста­ви­те­лем не­ото­миз­ма, од­на­ко он рас­смат­ри­вал се­бя как «па­лео­то­ми­ста», счи­тая сво­ей осн. за­да­чей воз­вра­ще­ние к ау­тен­тич­но­му уче­нию Фо­мы Ак­вин­ско­го как един­ст­вен­но­му пу­ти к ус­та­нов­ле­нию гар­мо­нии ве­ры и ра­зу­ма и ре­ше­нию боль­шин­ст­ва со­ци­аль­ных и фи­лос. про­блем 20 в. То­мизм у Ж. при этом ор­га­ни­че­ски уже вклю­ча­ет всё то ис­тин­ное, что име­ет­ся в др. фи­лос. сис­те­мах.

Рас­смат­ри­вая ис­то­рию фи­ло­со­фии как ис­то­рию по­сти­же­ния бы­тия, Ж. про­ти­во­пос­тав­ля­ет ан­тич­ной и ран­не­сред­не­ве­ко­вой фи­ло­со­фии («эс­сен­циа­ли­ст­ской», от­во­дя­щей «сущ­но­сти» гла­вен­ст­вую­щую роль в бы­тии) «эк­зи­стен­ци­аль­ное» хри­сти­ан­ское уче­ние о Бо­ге как о Су­щем, в пол­ной ме­ре рас­кры­тое толь­ко в уче­нии Фо­мы Ак­вин­ско­го с его при­зна­ни­ем ос­но­во­по­ла­гаю­ще­го зна­че­ния су­ще­ст­во­ва­ния, а не сущ­но­сти. Бог есть са­мо бы­тие (ipsum esse), сущ­но­стью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся бес­ко­неч­ное, ни­чем не ог­ра­ни­чен­ное су­ще­ст­во­ва­ние; от­сю­да и в со­тво­рён­ных ве­щах глав­ным яв­ля­ет­ся их су­ще­ст­во­ва­ние, а не сущ­ность. «Ис­тин­ная ре­ли­гия» вы­во­дит че­ло­ве­ка «за пре­де­лы со­зер­ца­ния сущ­но­стей – к са­мой тай­не су­ще­ст­во­ва­ния» («Из­бран­ное: Хри­сти­ан­ская фи­ло­со­фия». М., 2004. С. 643). Ут­ра­та это­го по­ни­ма­ния в позд­ней­шей фи­ло­со­фии при­ве­ла её, по Ж., к упад­ку и тра­гич. раз­ме­же­ва­нию ме­ж­ду ра­зу­мом и ве­рой.

Ж. – один из са­мых ав­то­ри­тет­ных ис­то­ри­ков ср.-век. фи­ло­со­фии, ав­тор мо­но­гра­фий об Ав­гу­сти­не, Абе­ля­ре , Бо­на­вен­ту­ре, Фо­ме Ак­вин­ском, Дун­се Ско­те и др., а так­же фун­дам. тру­дов «Фи­ло­со­фия в сред­ние ве­ка» («La philosophie au Moyen-Age», vol. 1–2, 1922) и «Ис­то­рия хри­сти­ан­ской фи­ло­со­фии» («Hi­story of Christian philosophy in the Midd­le Ages», 1950).

Сочинения:

Le thomisme, introduction au système de Saint Thomas d’Aquin. Strasbourg, 1919;

La philosophie de saint Bonaventure. P., 1924;

Saint Thomas d’Aquin. P., 1925;

Introduction а̀ l’étude de Saint Augustin. P., 1929;

Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la for­mation du sys­tème cartésien. P., 1930;

L’esprit de la phi­lo­sophie médiévale. P., 1932;

La théo­logie mystique de Saint Bernard. P., 1934;

Le réalisme méthodique. P., 1936;

Existentialisme chrétien: G. Marcel. P., 1947 (coauteur); In­troduction а̀ la philosophie chrétienne. P., 1960;

La socié té de masse et sa culture. P., 1967;

Фи­ло­соф и тео­ло­гия. М., 1995;

Из­бран­ное: То­мизм. СПб., 2000;

Фи­ло­со­фия в сред­ние ве­ка. М., 2004.

Автор статьи: А. В. Ап­по­ло­нов.