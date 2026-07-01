ЖИЛЛИ
ЖИЛЛИ - немецкие архитекторы, педагоги.
Давид (7 января 1748 года, Шведт-ан-дер-Одер, Бранденбург - 5 мая 1808 года, Берлин), сын французского эмигранта-гугенота Жака Жилли, брата известного медика Шарля Жилли. В 1770 году сдал экзамен на звание архитектора; с 1779 года главный смотритель строительных работ в Померании. С 1788 года глава строительного ведомства в Берлине; пользовался покровительством королевской семьи. В 1793 году открыл архитектурную школу, преобразованную в 1799 году в берлинскую АА. Основал и издавал один из первых архитектурных журналов «Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend» (1798-1806). Автор практических руководств по строительству и архитектуре. Основные произведения в стиле классицизма (с элементами средневековой архитектуры): загородная резиденция Фридриха Вильгельма III с дворцом и пейзажным парком в поместье Парец, близ Потсдама (1796-1800), дворец королевы-матери в Фрайенвальде (Бранденбург, 1798-1799), дом Фивегов в Брауншвайге (1800-1807), замок Штайнхёфель (Бранденбург, 1801).
Фридрих (16.02.1772, Альтдам, ныне Домбе, Польша - 03.08.1800, Карлсбад, ныне Карлови-Вари, Чехия), сын Давида. Учился у отца, затем в АХ в Берлине (1788-1790) у К.Г. Лангханса, Ф.В. фон Эрдманнсдорфа, К.В. Роде, И.Г. Шадова и др. В 1797 году совершил поездку во Францию, Великобританию и Австрию. Увлекался рисунком (виды архитектурных памятников, портреты, в том числе Ж.Ж. Суфло, Ж.Д. Леруа). С 1799 года профессор оптики и перспективы в берлинской АА. Участник кружка молодых архитекторов (К.Ф. Шинкель, К.Ф. Лангханс и другие), которые разрабатывали поэтику классицизма. Публиковал статьи в журнале отца. Создавал архитектурные образы, близкие творчеству К.Н. Леду и Э.Л. Булле, - проекты памятника Фридриху II (1797), Национального театра в Берлине (около 1798 года) (не осуществлены).
Иллюстрации:
Д. Жилли. Замок Штайнхёфель в Бранденбурге. 1801. Архив БРЭ.