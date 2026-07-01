ЖИЛЛИ

ЖИЛЛИ - немецкие архитекторы, педагоги .

Да­вид (7 января 1748 года, Шведт-ан-дер-Одер, Бран­ден­бург - 5 мая 1808 года, Бер­лин), сын французского эмиг­ран­та-гу­ге­но­та Жа­ка Жил­ли, бра­та из­вест­но­го ме­ди­ка Шар­ля Жил­ли. В 1770 году сдал эк­за­мен на зва­ние ар­хи­тек­то­ра; с 1779 года главный смот­ри­тель стро­ительных ра­бот в По­ме­ра­нии. С 1788 года гла­ва стро­ительного ве­дом­ст­ва в Бер­ли­не; поль­зовал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом ко­ро­лев­ской се­мьи. В 1793 году от­крыл ар­хитектурную шко­лу, пре­об­ра­зо­ван­ную в 1799 году в бер­лин­скую АА. Ос­но­вал и из­да­вал один из пер­вых ар­хитектурных журналов «Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betref­fend» (1798-1806). Ав­тор прак­тических ру­ко­водств по строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре. Основные про­из­ве­де­ния в сти­ле клас­си­циз­ма (с эле­мен­та­ми средневековой ар­хи­тек­ту­ры): за­го­род­ная ре­зи­ден­ция Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III с двор­цом и пей­заж­ным пар­ком в по­ме­стье Па­рец, близ Пот­сда­ма (1796-1800), дво­рец ко­ро­ле­вы-ма­те­ри в Фрай­ен­валь­де (Бран­ден­бург, 1798-1799), дом Фи­ве­гов в Бра­ун­швай­ге (1800-1807), за­мок Штайн­хё­фель (Бран­ден­бург, 1801).

Фрид­рих (16.02.1772, Альт­дам, ны­не Дом­бе, Поль­ша - 03.08.1800, Кар­лс­бад, ны­не Кар­ло­ви-Ва­ри, Че­хия), сын Да­ви­да. Учил­ся у от­ца, за­тем в АХ в Бер­ли­не (1788-1790) у К.Г. Ланг­хан­са, Ф.В. фон Эрд­ман­нс­дор­фа, К.В. Ро­де, И.Г. Ша­до­ва и др. В 1797 году со­вер­шил по­езд­ку во Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Ав­ст­рию. Ув­ле­кал­ся ри­сун­ком (ви­ды ар­хитектурных па­мят­ни­ков, порт­ре­ты, в том числе Ж.Ж. Суф­ло, Ж.Д. Ле­руа). С 1799 года профессор оп­ти­ки и пер­спек­ти­вы в бер­лин­ской АА. Уча­ст­ник круж­ка мо­ло­дых ар­хи­тек­то­ров (К.Ф. Шин­кель, К.Ф. Ланг­ханс и другие), ко­то­рые раз­ра­ба­ты­ва­ли по­эти­ку клас­си­циз­ма. Пуб­ли­ко­вал ста­тьи в жур­на­ле от­ца. Соз­да­вал ар­хитектурные об­ра­зы, близ­кие твор­че­ст­ву К.Н. Ле­ду и Э.Л. Бул­ле, - про­ек­ты па­мят­ни­ка Фрид­ри­ху II (1797), Национального те­ат­ра в Бер­ли­не (около 1798 года) (не осу­ще­ст­в­ле­ны).

Иллюстрации:

Д. Жил­ли. За­мок Штайн­хё­фель в Бран­ден­бур­ге. 1801. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)