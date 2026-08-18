ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий жилищные правоотношения.

При­нят 29 декабря 2004 года. Вклю­ча­ет 8 раз­де­лов, 14 глав, 165 ста­тей. Раз­дел I оп­ре­де­ля­ет об­щие по­ло­же­ния жи­лищ­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (пра­во на жи­ли­ще, жи­лищ­ные от­но­ше­ния: их уча­ст­ни­ки, ос­но­ва­ния воз­ник­но­ве­ния жи­лищ­ных прав и обя­зан­ностей, за­щи­та жи­лищ­ных прав; ком­петенция ор­га­нов государственной вла­сти РФ, субъ­ек­тов РФ, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в об­лас­ти жи­лищ­ных от­но­ше­ний; объ­екты жи­лищ­ных прав, ви­ды жи­лых по­ме­ще­ний, жи­лищ­ный фонд; стра­хо­ва­ние жи­лых по­ме­ще­ний; пе­ре­вод жи­ло­го по­ме­ще­ния в не­жи­лое и не­жи­ло­го по­ме­ще­ния в жи­лое; пе­ре­уст­рой­ст­во и пе­ре­пла­ни­ров­ка жи­ло­го по­ме­ще­ния). Раз­дел II ре­гу­ли­ру­ет пра­во соб­ст­вен­но­сти и другие вещ­ные пра­ва на жи­лые по­ме­ще­ния (пра­ва и обя­зан­но­сти соб­ст­вен­ни­ка жи­ло­го по­ме­ще­ния и гра­ж­дан, про­жи­ваю­щих со­вме­ст­но с соб­ст­вен­ни­ком в при­над­ле­жа­щем ему жи­лом по­ме­ще­нии; вы­се­ле­ние; об­щее иму­ще­ст­во соб­ст­вен­ни­ков по­ме­ще­ний в мно­го­квар­тир­ном до­ме и др.). Раз­дел III рег­ла­мен­ти­ру­ет во­про­сы пре­дос­тав­ле­ния жи­ло­го по­ме­ще­ния по до­го­во­ру со­ци­аль­но­го най­ма. Раз­дел IV оп­ре­де­ля­ет пра­во­вой ста­тус жи­лых по­ме­ще­ний в спе­циа­ли­зированном жи­лищ­ном фон­де (слу­жеб­ных жи­лых по­ме­ще­ний, жи­лых по­ме­ще­ний в об­ще­жи­ти­ях, жи­лых по­меще­ний ма­нёв­рен­но­го фон­да, фон­дов для врем. по­се­ле­ния вы­ну­ж­ден­ных пе­ре­се­лен­цев и лиц, при­знан­ных бе­жен­ца­ми, жи­лых по­ме­ще­ний в до­мах сис­те­мы со­ци­аль­но­го об­слу­жи­ва­ния на­се­ле­ния). Раз­дел V по­свя­щён жи­лищ­ным и жи­лищ­но-стро­ительным коо­пе­ра­ти­вам (пра­во на всту­п­ле­ние в жи­лищ­ные коо­пе­ра­ти­вы, управ­ле­ние в жи­лищ­ном коо­пе­ра­ти­ве, его реор­га­ни­за­ция и ли­к­ви­да­ция; пра­во­вое по­ло­же­ние чле­нов жи­лищ­ных коо­пе­ра­ти­вов и тому подобное). Раз­дел VI ре­гу­ли­ру­ет ста­тус то­ва­ри­ществ соб­ст­вен­ни­ков жи­лья. Раз­дел VII оп­ре­де­ля­ет раз­мер и струк­ту­ру пла­ты за жи­лое по­ме­ще­ние и ком­му­наль­ные ус­лу­ги, ре­гу­ли­ру­ет во­про­сы пре­до­став­ле­ния суб­си­дий и ком­пен­са­ций на оп­ла­ту жи­ло­го по­ме­ще­ния и ком­му­наль­ных ус­луг. Раз­дел VIII по­свя­щён во­про­сам управ­ле­ния мно­го­квар­тир­ны­ми до­ма­ми (вы­бор спо­со­ба управ­ле­ния и прочее).

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