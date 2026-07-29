ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Совокупность правовых норм, регулирующих жилищные отношения, объектом которых является жилище .

В ме­ж­ду­нар. со­об­ще­ст­ве дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность в от­но­ше­нии по­ня­тия «над­ле­жа­щее жи­льё», под­ра­зу­ме­ваю­ще­го не про­сто на­ли­чие кры­ши над го­ло­вой, а та­кие жи­лищ­ные ус­ло­вия, ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ют не­вме­ша­тель­ст­во в част­ную жизнь и бе­зо­пас­ность жи­ли­ща, над­ле­жа­щую ба­зо­вую ин­фра­струк­ту­ру – во­до­снаб­же­ние, са­ни­та­рию, уда­ле­ние от­хо­дов, со­от­вет­ст­вую­щее ка­чест­во ок­ру­жаю­щей сре­ды и т. п.

Ж. п. ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния: по пре­дос­тав­ле­нию, поль­зо­ва­нию, рас­по­ря­же­нию жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми гос. и му­ни­ци­паль­но­го жи­лищ­ных фон­дов; поль­зо­ва­нию жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми ча­ст­но­го жи­лищ­но­го фон­да и об­щим иму­ще­ст­вом соб­ст­вен­ни­ков по­ме­ще­ний; учё­ту жи­лищ­но­го фон­да; со­дер­жа­нию и ре­мон­ту жи­лых по­ме­ще­ний; пе­ре­уст­рой­ст­ву и пе­ре­пла­ни­ров­ке жи­лых по­ме­ще­ний; управ­ле­нию мно­го­квар­тир­ны­ми до­ма­ми; соз­да­нию и дея­тель­но­сти жи­лищ­ных и жи­лищ­но-стро­ит. коо­пе­ра­ти­вов; пре­дос­тав­ле­нию ком­му­наль­ных ус­луг и вне­се­нию пла­ты за жи­лое по­ме­ще­ние и ком­му­наль­ные ус­лу­ги и др.

С учё­том осо­бо­го пред­на­зна­че­ния жи­лых по­ме­ще­ний ре­гу­ли­ро­ва­ние жи­лищ­ных от­но­ше­ний, как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ком­плекс­но гра­ж­дан­ско-пра­вовы­ми (во­про­сы поль­зо­ва­ния жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми, управ­ле­ния мно­го­квар­тир­ны­ми до­ма­ми) и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-пра­во­вы­ми (от­но­ше­ния по рас­пре­де­ле­нию, пре­дос­тав­ле­нию жи­лых по­ме­ще­ний по до­го­во­ру со­ци­аль­но­го най­ма, учё­ту жи­лищ­но­го фон­да и др.) ме­то­да­ми.

Ж. п. ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния по пре­дос­тав­ле­нию и ис­поль­зо­ва­нию жи­лых по­ме­ще­ний как с ог­ра­ни­чен­ным сро­ком про­жи­ва­ния (об­ще­жи­тия, ма­нёв­рен­ный фонд, слу­жеб­ные жи­лые по­ме­ще­ния; поль­зо­ва­ние жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми под­на­ни­ма­те­ля­ми и врем. жиль­ца­ми), так и по­сто­ян­но­го поль­зо­ва­ния (жи­лые по­ме­ще­ния, пре­дос­тав­ляе­мые по до­го­во­ру со­ци­аль­но­го най­ма; жи­лые по­ме­ще­ния ча­ст­но­го жи­лищ­но­го фон­да). Од­на­ко Ж. п. не рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния по ис­поль­зо­ва­нию дач­ных жи­лых по­ме­ще­ний (в дач­ных коо­пе­ра­ти­вах, са­до­водч. то­ва­ри­ще­ст­вах и др.), по­сколь­ку та­кие по­ме­ще­ния в со­став жи­лищ­но­го фон­да не вхо­дят. Ж. п. не рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния по при­об­ре­те­нию жи­ло­го по­ме­ще­ния в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность и рас­по­ря­же­нию им, по строи­тель­ст­ву и ре­кон­ст­рук­ции жи­лых до­мов не­за­ви­си­мо от то­го, кто вы­сту­па­ет в них в ка­че­ст­ве ин­ве­сто­ра, за­каз­чи­ка и под­ряд­чи­ка.

И в за­ру­беж­ном, и в рос. за­ко­но­да­тель­ст­ве тра­ди­ци­он­но од­ним из осн. ин­сти­ту­тов Ж. п. яв­ля­ет­ся до­го­вор со­ци­аль­но­го най­ма жи­лых по­ме­ще­ний – пре­до­став­ле­ние жи­ло­го по­ме­ще­ния из фон­да со­ци­аль­но­го ис­поль­зо­ва­ния, на­хо­дя­ще­го­ся в ве­де­нии ор­га­нов гос. или му­ни­ци­паль­ной вла­сти, для обес­пе­че­ния жиль­ём ма­ло­иму­щих гра­ж­дан и спец. ка­те­го­рий лиц (напр., вы­пол­няю­щих го­су­дар­ст­вен­но зна­чи­мые функ­ции, в т. ч. гос­слу­жа­щих, а так­же лиц, ну­ж­даю­щих­ся в осо­бой со­ци­аль­ной за­щи­те, – ве­те­ра­нов, ин­ва­ли­дов и др.). Для них пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся спец. по­ря­док приё­ма на учёт и нор­ми­ро­ван­ный по­ря­док пре­дос­тав­ле­ния жи­ло­го по­ме­ще­ния (по нор­ме пре­дос­тав­ле­ния, ко­то­рая диф­фе­рен­ци­ро­ва­на по мес­ту рас­по­ло­же­ния жи­ло­го по­ме­щения). За­клю­че­ние до­го­во­ра со­ци­аль­но­го най­ма ме­ж­ду упол­но­мо­чен­ным ор­га­ном гос. или му­ни­ци­паль­ной вла­сти яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем для все­ле­ния в жи­лое по­ме­ще­ние из фон­да со­ци­аль­но­го ис­поль­зо­ва­ния и по­сле­дую­ще­го поль­зо­ва­ния им в те­че­ние не­ог­ра­ни­чен­но­го вре­ме­ни. Рас­тор­же­ние до­го­во­ра со­ци­аль­ного най­ма мо­жет быть осу­ще­ст­в­ле­но по со­гла­сию сто­рон или в су­деб­ном по­ряд­ке, что вле­чёт вы­се­ле­ние гра­ж­дан из за­ни­мае­мых ими жи­лых по­ме­ще­ний. До­ля жи­лищ­но­го фон­да со­ци­аль­но­го ис­поль­зо­ва­ния, на­хо­дя­ще­го­ся в ве­де­нии пуб­лич­ной вла­сти , ко­леб­лет­ся от 1–2% в США до 15–20% в ев­роп. стра­нах.

В ми­ро­вой прак­ти­ке со­стоя­ние жи­лищ­ной про­бле­мы ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ко­эф. дос­туп­но­сти жи­лья. Он из­ме­ря­ет­ся как со­от­но­ше­ние ср. стои­мо­сти стан­дарт­ной квар­ти­ры к ср. го­до­во­му до­хо­ду се­мьи и по­ка­зы­ва­ет, сколь­ко лет по­тре­бу­ет­ся се­мье для при­об­ре­те­ния жи­лья при дан­ном уров­не до­хо­да. Обыч­но для рас­чё­та это­го ко­эф. бе­рёт­ся ср. стои­мость стан­дарт­ной 2-ком­нат­ной квар­ти­ры (об­щей пл. 54 м2) в кон­крет­ном ре­гио­не и ср. го­до­вой до­ход се­мьи из 3 че­ло­век.

В боль­шин­ст­ве стран се­мьи с низ­ки­ми до­хо­да­ми яв­ля­ют­ся объ­ек­та­ми гос. про­грамм под­держ­ки в жи­лищ­ной сфе­ре: как пу­тём строи­тель­ст­ва и по­сле­дую­ще­го рас­пре­де­ле­ния со­ци­аль­но­го жи­лья, так и пу­тём пре­дос­тав­ле­ния суб­си­дий соб­ст­вен­ни­кам (на оп­ла­ту ком­му­наль­ных ус­луг, ка­пи­таль­ный ре­монт и т. п.). В США жи­лищ­ные суб­си­дии вы­пла­чи­ва­ют­ся гра­ж­да­нам, арен­дую­щим жи­льё в ча­ст­ном сек­то­ре. В ря­де ев­роп. стран до­ти­ру­ют­ся не толь­ко ка­те­го­рии ма­ло­иму­щих гра­ж­дан, но и сред­не­го клас­са. Им ока­зы­ва­ет­ся фи­нан­со­вая под­держ­ка, с тем что­бы они про­дол­жа­ли про­жи­вать в со­ци­аль­ном жи­лье, что спо­соб­ст­во­ва­ло бы со­хра­не­нию в этих квар­та­лах бла­го­при­ят­ной со­ци­аль­ной сре­ды.

Од­ним из ин­ст­ру­мен­тов гос. Ж. п. яв­ля­ет­ся так­же ме­ха­низм ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния (см. Ипо­те­ка), по­зво­ляю­ще­го рас­ши­рить круг по­ку­па­те­лей жи­лья.

В РФ ре­гу­ли­ро­ва­ние жи­лищ­ных от­но­ше­ний осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ком­плекс­но: ос­но­вы ре­гу­ли­ро­ва­ния за­ло­же­ны в Кон­сти­ту­ции РФ, ко­то­рая от­но­сит жи­лищ­ное за­ко­но­да­тель­ст­во к пред­ме­ту со­вмест­но­го ве­де­ния Рос. Фе­де­ра­ции и её субъ­ек­тов. Са­мо­стоя­тель­ное Ж. п. ста­ло фор­ми­ро­вать­ся c при­ня­ти­ем Жи­лищ­но­го ко­дек­са РСФСР (1983). Осн. дей­ст­вую­щим ак­том Ж. п. яв­ля­ет­ся Жи­лищ­ный ко­декс РФ (2004) .

Авторы статьи: А. В. Ку­даш­кин, Е. Е. Ру­мян­це­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)