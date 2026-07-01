ЖИЛИНСКИЙ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЖИЛИНСКИЙ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский военный деятель.

Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1876), Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1883). На во­енной служ­бе с 1873 года. В 1876-1880 годах слу­жил в 1-м гу­сар­ском Сум­ском пол­ку, за­тем в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, в 1883-1889 годах на различных долж­но­стях в шта­бе Московского ВО, в 1-й гре­на­дер­ской ди­ви­зии и Во­енном комитете Главного шта­ба. В испано-американскую вой­ну 1898 года российский во­енный агент при испанской ар­мии на Ку­бе, в 1899-1900 годах командир 18-го гу­сар­ско­го Не­жин­ско­го пол­ка. С 1900 года ге­не­рал-квар­тир­мей­стер Главного шта­ба. В на­ча­ле русско-японской вой­ны 1904-1905 годов начальник по­ле­во­го шта­ба глав­но­ко­мандующего су­хо­пут­ны­ми и мор­ски­ми си­ла­ми на Даль­нем Вос­то­ке адмирала Е.И. Алек­сее­ва. В октябре 1904 года был ото­зван и со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии Во­енного министерства, за­тем ко­ман­до­вал 14-й кавалерийской ди­ви­зи­ей (1906-1907) и 10-м ар­мей­ским кор­пу­сом (1907-1911). В 1911-1914 годах начальник Главного управ­ле­ния Ген­шта­ба (долж­ность по­лу­чил, не­смот­ря на уз­кий по­ли­тический и стра­те­гический кру­го­зор, ис­поль­зуя свя­зи при дво­ре). В 1912-1913 годах на пе­ре­го­во­рах с начальником французского ген­шта­ба генералом Ж. Жоф­фром без­от­вет­ст­вен­но обе­щал вы­ста­вить про­тив Гер­ма­нии 800-ты­сяч­ную ар­мию че­рез 15 дней по­сле мо­би­ли­за­ции. С мар­та 1914 года вар­шав­ский ге­не­рал-гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми Вар­шав­ско­го ВО. С началом 1-й ми­ро­вой вой­ны глав­но­ко­мандующий ар­мия­ми Северо-Западного фрон­та, но 3(16) сентября за не­удач­ное про­ве­де­ние Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 года сме­щён с по­ста. В 1915-1916 годах пред­ста­ви­тель российского Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­до­ва­ния в Па­ри­же. С сентябре 1917 года в от­став­ке. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пы­тал­ся уехать за гра­ни­цу. Умер на Юге Рос­сии (по другим дан­ным, аре­сто­ван и рас­стре­лян боль­ше­ви­ка­ми).

Сочинения:

Ис­па­но-аме­ри­кан­ская вой­на. СПб., 1899.