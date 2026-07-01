ЖИЛИНСКИЙ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЖИЛИНСКИЙ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский военный деятель.
Окончил Николаевское кавалерийское училище (1876), Николаевскую академию Генштаба (1883). На военной службе с 1873 года. В 1876-1880 годах служил в 1-м гусарском Сумском полку, затем в Кавалергардском полку, в 1883-1889 годах на различных должностях в штабе Московского ВО, в 1-й гренадерской дивизии и Военном комитете Главного штаба. В испано-американскую войну 1898 года российский военный агент при испанской армии на Кубе, в 1899-1900 годах командир 18-го гусарского Нежинского полка. С 1900 года генерал-квартирмейстер Главного штаба. В начале русско-японской войны 1904-1905 годов начальник полевого штаба главнокомандующего сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева. В октябре 1904 года был отозван и состоял в распоряжении Военного министерства, затем командовал 14-й кавалерийской дивизией (1906-1907) и 10-м армейским корпусом (1907-1911). В 1911-1914 годах начальник Главного управления Генштаба (должность получил, несмотря на узкий политический и стратегический кругозор, используя связи при дворе). В 1912-1913 годах на переговорах с начальником французского генштаба генералом Ж. Жоффром безответственно обещал выставить против Германии 800-тысячную армию через 15 дней после мобилизации. С марта 1914 года варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского ВО. С началом 1-й мировой войны главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, но 3(16) сентября за неудачное проведение Восточно-Прусской операции 1914 года смещён с поста. В 1915-1916 годах представитель российского Верховного главнокомандования в Париже. С сентябре 1917 года в отставке. После Октябрьской революции 1917 года пытался уехать за границу. Умер на Юге России (по другим данным, арестован и расстрелян большевиками).
Сочинения:
Испано-американская война. СПб., 1899.