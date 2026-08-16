ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский живописец.

Учил­ся в Московском институте при­клад­но­го и де­ко­ра­тив­но­го искусства (1944-1946) и в МХИ (1946-1951) у Н.М. Чер­ны­шё­ва, С.А. Чуй­ко­ва, П.Д. Ко­ри­на , А.М. Гри­цая. Твор­че­ски пе­ре­ос­мыс­ляя на­сле­дие древнерусской ико­но­пи­си и жи­во­пи­си итальянского Ран­него Воз­ро­ж­де­ния, Жилинский соз­дал мо­ну­мен­та­ли­зи­ро­ван­ные по ком­по­зи­ции, ло­каль­ные по цве­ту про­из­ве­де­ния, ор­га­нич­но со­че­таю­щие жан­ро­вые при­зна­ки сю­жет­ной кар­ти­ны и груп­по­во­го порт­ре­та («Се­мья», 1962, ГТГ). Слож­ные ком­по­зиционные по­строе­ния, са­мо­уг­луб­лён­ная со­зер­ца­тель­ность пер­со­на­жей фор­ми­ру­ют фи­лософский под­текст многих про­из­ве­де­ний Жилинского: «Па­мять пав­шим» («Ре­к­ви­ем», 1959-1960, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Вол­го­град), «Гим­на­сты СССР» (1964-1965, ГРМ), «Под ста­рой яб­ло­ней» (1969, ГРМ), «Вос­крес­ный день» (1974, ГТГ) и др. В порт­ре­тах Ж. (В.А. Фа­вор­ский, 1961-1962, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Вол­го­град; С.Т. Рих­тер, 1984-1985, Минестерство куль­ту­ры РФ, и др.) пер­со­на­жи на­хо­дят­ся в ок­ру­же­нии зна­ко­вых пред­ме­тов, оли­це­тво­ряю­щих их внутренний мир. Ис­пол­нил порт­ре­ты русских ком­по­зи­то­ров для До­ма му­зы­ки в Мо­ск­ве (2003). Пре­по­да­ёт в МХИ (1951-1973, профессор с 1968 года), Московском по­ли­гра­фическом институте (с 1974года ); сре­ди уче­ни­ков - Т.Г. На­за­рен­ко , Н.И. Не­сте­ро­ва . Государственная премия РФ (1999).

Же­на Жилинского - скульп­тор Ни­на Ива­нов­на Жи­лин­ская (родилась в 1926 году).

Иллюстрации:

Д.Д. Жи­лин­ский. «Се­мья ху­дож­ни­ка. А. А. и Н. М. Чер­ны­шё­вы». 1969. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.