ЖИЛИНСКАЙТЕ ВИТАУТЕ
ЖИЛИНСКАЙТЕ ВИТАУТЕ - литовская писательница.
В 1955 году окончила факультет журналистики Вильнюсского университета. Литературный дебют - сборник стихов «Не остановись, мгновение» («Nesustok, valandėle», 1961). Известность Жилинскайте принесли юмористические и сатирические рассказы, в которых высмеиваются закоснелые формы культурной жизни, пародируются литературные штампы, раскрываются противоречия современной цивилизации. В сатирических сборниках «Не с первого взгляда» («Ne iš pirmo žvilgsnio», 1962), «Ангел над городом» («Angelas vir ̌s miesto», 1967), «Институт романтики» («Romantikos institutas », 1968) и др. Жилинскайте отказывается от привычной фабулы, переплетая в парадоксальном повествовании фантастические и реальные ситуации. Жилинскайте пишет также для детей: книги сказок (в духе Х.К. Андерсена) и рассказов «Мике-великан» («Mikė milžinas», 1967), «Усы Деда Мороза» («Senelio Šalčio u̅sai», 1969), «Ледяная фея» («Ledinė fėja», 1979), «Путешествие на Тандадрику» («Kelionė ᶖ Tandadrikᶐ», 1984) и др. (смотри Детский фольклор); пьесы для кукольных театров. Подготовила антологию фельетона «Самая интересная маска» («ļdomiausioji kaukė», 1993). Произведения Жилинскайте переведены на многие языки мира. Государственная премия Литовской ССР (1972, 1979).
Сочинения:
Аплодисменты. М., 1990.