ЖИЛИНА

Город на северо-западе Словакии, административный центр Жилинского края.

Нас. 86,3 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен ме­ж­ду гор­ны­ми мас­си­ва­ми Ма­лая Фат­ра и Явор­ни­ки (Зап. Кар­па­ты), в мес­те впа­де­ния рек Рай­чан­ка и Ки­су­ца в р. Ваг (бас­сейн Ду­ная). Узел ме­ж­ду­нар. и нац. ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, ж.-д. стан­ция. Аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние воз­ник­ло, ви­ди­мо, во вре­ме­на Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1208 под назв. Тер­ра де Се­ли­нан (лат. Terra de Selinan). В кон. 13 в. раз­ру­ше­но, не­по­да­лё­ку от не­го нем. ко­ло­ни­ста­ми бы­ло ос­но­ва­но но­вое по­се­ле­ние (нем. назв. Sillein или Silein; впо­след­ст­вии име­ло так­же венг. назв. Zsol­na). Гор. пра­во с 1312. В 1321 Ж. по­лу­чи­ла ряд тор­го­вых при­ви­ле­гий, ста­ла адм., ре­мес­лен­ным и тор­го­вым цен­тром сев.-зап. час­ти Сло­ва­кии. В 1381 ко­роль Лай­ош I Ве­ли­кий из­дал Privilegium pro Slavis, спо­соб­ст­во­вав­ший уре­гу­ли­ро­ва­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду сло­ва­ка­ми и нем­ца­ми в Ж. Один из осн. цен­тров Гу­сит­ско­го дви­же­ния в Сло­ва­кии. По­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 пе­ре­шёл во вла­де­ние Габс­бур­гов. С 16 в. гос­под­ствую­щей в Ж. ста­ла про­тес­тант­ская цер­ковь. В дек. 1918 – февр. 1919 здесь за­се­да­ло пер­вое сло­вац. пра­ви­тель­ст­во. В окт. 1938 в Ж. бы­ла про­воз­гла­ше­на ав­то­но­мия Сло­ва­кии в рам­ках Че­хосл. Рес­пуб­ли­ки. Один из цен­тров Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944. В 1945–92 в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, с 1.1.1993 – Сло­вац­кой Рес­пуб­ли­ки.

Ар­хит. ан­самбль центр. пл. Ма­ри­ан­ске с со­бо­ром Св. Пав­ла в сти­ле ба­рок­ко (1743–54), зда­ни­ем Ра­ту­ши и ста­ту­ей Де­вы Ма­рии (1738). На пл. Глин­ко­во – Ча­со­вая баш­ня с ку­ран­та­ми (1889), мо­на­стырь ие­зуи­тов, па­мят­ник А. Глин­ке. Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков Ж. – храм Св. Ште­фа­на (1200–50; фре­ски – нач. 14 в.) в ро­ман­ском сти­ле, го­ти­че­ская ц. Св. Трои­цы (ок. 1400) и ба­роч­ная ц. Св. Вар­ва­ры ор­де­на фран­ци­скан­цев (1704–30); ре­нес­санс­ная Бурь­я­но­ва баш­ня-ко­ло­коль­ня (1530, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в нач. 20 в.), си­на­го­га (1934), Еван­ге­лич. ц. (1935–36, арх. М. М. Хар­минц). На пра­вом бе­ре­гу р. Ваг – Бу­да­тин­ский за­мок (сер. 13 в., пе­ре­стро­ен в 16 в. в сти­ле ре­нес­санс, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1-й четв. 20 в.; от пер­во­на­чаль­ной по­строй­ки со­хра­ни­лась баш­ня в ро­ман­ском сти­ле); в зам­ке – По­важ­ский му­зей с экс­по­зи­ци­ей из­де­лий из про­во­ло­ки ме­ст­ных мас­те­ров кон. 19 в. В райо­не Трно­ве – де­рев. ко­стёл Св. Юрая (15–16 вв.).

Уни­вер­си­тет (ос­но­ван в 1953 как Ин-т транс­пор­та, ста­тус ун-та с 1996). Му­зей транс­пор­та, По­важ­ская ху­дож. га­ле­рея. Го­род­ской и ку­коль­ный (ста­рей­ший в стра­не) те­ат­ры. Гос. ка­мер­ный ор­кестр; сме­шан­ный хор, дет­ский хор «Од­бо­ра­рик». Ме­ж­ду­нар. ки­не­ма­то­гра­фич. фес­ти­валь «Ekotopfilm», еже­год­ный Центр.-ев­роп. фес­ти­валь му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей.

Ж. – один из важ­ных фи­нан­со­вых и пром. цен­тров стра­ны. Но­вая и ве­ду­щая от­расль хо­зяйств. спе­циа­ли­за­ции – ав­то­мо­би­ле­строе­ние , ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт: за­вод кор. ком­па­нии «Kia Mo­tors» (с 2006; про­ект­ная мощ­но­сть 150 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей в год); фор­ми­ру­ет­ся ком­плекс пред­при­ятий под­ряд­чи­ков и по­став­щи­ков ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов (амер. ком­па­нии «Johnson Controls» и др.). Ж. – круп­ней­ший в Сло­ва­кии центр про­из-ва ком­по­нен­тов для те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных уст­ройств и соз­да­ния ком­пь­ю­тер­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (герм. кон­церн «Siemens»). Пред­при­ятия тра­диц. от­рас­лей пром-сти: цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной (про­из-во не­ме­ло­ван­ной бу­ма­ги, ком­па­ния «Tento»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей («Drevoindustria»), тек­стиль­ной (шер­стя­ные тка­ни, «Tex­til»), швей­ной («Slovena»); про­из-во энер­ге­ти­ческого обо­ру­до­ва­ния. Хи­мич. пром-сть (про­из-во пла­ст­масс и син­те­тич. смол) пе­ре­жи­ва­ет кри­зис. В пи­ще­вой пром-сти важ­ную роль иг­ра­ют чеш. ин­ве­сто­ры: пред­при­ятия ком­па­ний «Kofola» (без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки), «Hyza» (пе­ре­ра­бот­ка мя­са пти­цы) и др. Раз­ви­та стро­и­тельная ин­ду­ст­рия. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – 2 ГЭС на р. Ваг. В го­ро­дах-спут­ни­ках Ж. – Ки­суц­ке-Но­ве-Ме­сто и Бит­ча – дей­ст­ву­ют за­во­ды по про­из-ву ша­ри­ко­под­шип­ни­ков.

Близ Ж. – руи­ны древ­них кре­по­стей Лье­та­ва (1-я пол. 13 в.), Хри­чов (2-я пол. 13 в.), Стреч­но (14 в.), Су­лёв (15 в.).

Автор статьи: М. М. Ло­ба­нов.

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