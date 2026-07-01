ЖИЛИНА
Город на северо-западе Словакии, административный центр Жилинского края.
Нас. 86,3 тыс. чел. (2007). Расположен между горными массивами Малая Фатра и Яворники (Зап. Карпаты), в месте впадения рек Райчанка и Кисуца в р. Ваг (бассейн Дуная). Узел междунар. и нац. автомагистралей, ж.-д. станция. Аэропорт.
Поселение возникло, видимо, во времена Великоморавской державы. Впервые упоминается в 1208 под назв. Терра де Селинан (лат. Terra de Selinan). В кон. 13 в. разрушено, неподалёку от него нем. колонистами было основано новое поселение (нем. назв. Sillein или Silein; впоследствии имело также венг. назв. Zsolna). Гор. право с 1312. В 1321 Ж. получила ряд торговых привилегий, стала адм., ремесленным и торговым центром сев.-зап. части Словакии. В 1381 король Лайош I Великий издал Privilegium pro Slavis, способствовавший урегулированию отношений между словаками и немцами в Ж. Один из осн. центров Гуситского движения в Словакии. После Мохачской битвы 1526 перешёл во владение Габсбургов. С 16 в. господствующей в Ж. стала протестантская церковь. В дек. 1918 – февр. 1919 здесь заседало первое словац. правительство. В окт. 1938 в Ж. была провозглашена автономия Словакии в рамках Чехосл. Республики. Один из центров Словацкого национального восстания 1944. В 1945–92 в составе Чехословакии, с 1.1.1993 – Словацкой Республики.
Архит. ансамбль центр. пл. Марианске с собором Св. Павла в стиле барокко (1743–54), зданием Ратуши и статуей Девы Марии (1738). На пл. Глинково – Часовая башня с курантами (1889), монастырь иезуитов, памятник А. Глинке. Среди архит. памятников Ж. – храм Св. Штефана (1200–50; фрески – нач. 14 в.) в романском стиле, готическая ц. Св. Троицы (ок. 1400) и барочная ц. Св. Варвары ордена францисканцев (1704–30); ренессансная Бурьянова башня-колокольня (1530, реконструирована в нач. 20 в.), синагога (1934), Евангелич. ц. (1935–36, арх. М. М. Харминц). На правом берегу р. Ваг – Будатинский замок (сер. 13 в., перестроен в 16 в. в стиле ренессанс, реконструирован в 1-й четв. 20 в.; от первоначальной постройки сохранилась башня в романском стиле); в замке – Поважский музей с экспозицией изделий из проволоки местных мастеров кон. 19 в. В районе Трнове – дерев. костёл Св. Юрая (15–16 вв.).
Университет (основан в 1953 как Ин-т транспорта, статус ун-та с 1996). Музей транспорта, Поважская худож. галерея. Городской и кукольный (старейший в стране) театры. Гос. камерный оркестр; смешанный хор, детский хор «Одборарик». Междунар. кинематографич. фестиваль «Ekotopfilm», ежегодный Центр.-европ. фестиваль музыкантов-исполнителей.
Ж. – один из важных финансовых и пром. центров страны. Новая и ведущая отрасль хозяйств. специализации – автомобилестроение, ориентированное на экспорт: завод кор. компании «Kia Motors» (с 2006; проектная мощность 150 тыс. легковых автомобилей в год); формируется комплекс предприятий подрядчиков и поставщиков автомобильных комплектующих деталей, узлов и агрегатов (амер. компании «Johnson Controls» и др.). Ж. – крупнейший в Словакии центр произ-ва компонентов для телекоммуникационных устройств и создания компьютерного программного обеспечения (герм. концерн «Siemens»). Предприятия традиц. отраслей пром-сти: целлюлозно-бумажной (произ-во немелованной бумаги, компания «Tento»), деревообрабатывающей («Drevoindustria»), текстильной (шерстяные ткани, «Textil»), швейной («Slovena»); произ-во энергетического оборудования. Химич. пром-сть (произ-во пластмасс и синтетич. смол) переживает кризис. В пищевой пром-сти важную роль играют чеш. инвесторы: предприятия компаний «Kofola» (безалкогольные напитки), «Hyza» (переработка мяса птицы) и др. Развита строительная индустрия. В окрестностях города – 2 ГЭС на р. Ваг. В городах-спутниках Ж. – Кисуцке-Нове-Место и Битча – действуют заводы по произ-ву шарикоподшипников.
Близ Ж. – руины древних крепостей Льетава (1-я пол. 13 в.), Хричов (2-я пол. 13 в.), Стречно (14 в.), Сулёв (15 в.).
Автор статьи: М. М. Лобанов.