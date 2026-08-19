ЖИЛИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

ЖИЛИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ - российский военный историк.

Окон­чил Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе (1946). В Великую Отечественную вой­ну уча­ст­во­вал в Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годов и ос­во­бо­ж­де­нии Бе­ло­рус­сии. В 1947-1958 годах на во­енно-на­учной ра­бо­те в Ген­шта­бе ВС СССР, в 1958-1964 годах заместитель главного ре­дак­то­ра «Во­ен­но-ис­то­ри­че­ско­го жур­на­ла». С 1964 года про­рек­тор Ака­де­мии об­щественных на­ук при ЦК КПСС, од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в Во­енно-по­ли­тической ака­де­мии имени В.И. Ле­ни­на (профессор с 1961 года). В 1966-1987 годах начальник Во­ен­ной ис­то­рии ин­сти­ту­та. Ав­тор ря­да фун­даментальных тру­дов по ис­то­рии Отечественной вой­ны 1812 года и Великой Отечественной войны. Государственная премия СССР (1952). Ле­нин­ская премия (1983).

Сочинения:

Контр­на­сту­п­ле­ние рус­ской ар­мии в 1812 г. 2-е изд. М., 1953;

Как фа­ши­ст­ская Гер­ма­ния го­то­ви­ла на­па­де­ние на Со­вет­ский Со­юз. 2-е изд. М., 1966;

Ги­бель на­по­ле­о­нов­ской ар­мии в Рос­сии. 2-е изд. М., 1974;

Про­бле­мы во­ен­ной ис­то­рии. М., 1975;

О вой­не и во­ен­ной ис­то­рии. М., 1984;

Фельд­мар­шал М. И. Ку­ту­зов. 3-е изд. М., 1987;

Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 г. 3-е изд. М., 1988.