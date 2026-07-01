ЖИГУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

Новое производство

Жигулевский пивоваренный завод берет свое начало в 1880 г., когда его основатель австриец А.Ф. фон Вакано отнес в Самарскую городскую управу прошение о передаче ему в аренду земли для строительства завода на базе бывшего пивоваренного завода В.Е. Буреева.

Получив в результате объявленных торгов землю на 99 лет, В. приступил к сооружению нового завода. В конце февраля 1881 г. первое пиво было уже отправлено с завода. Первоначально выпускались бочковое пиво Венское и Венское столовое.

Строительство и обслуживание завода на первом этапе обходилось дорого, поэтому В. пошел на привлечение к делу другого австрийца – М.М. Фабера и самарца П.С. Субботина. В апреле 1881 г. возникло товарищество на паях «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода в г. Самаре», устав которого утвердил монарх 21 августа 1881 г. Учредители – А.Ф. фон Вакано и М.М. Фабер.

В 1899 г. руководство товариществом перешло целиком в руки В., который после ликвидации товарищества в декабре основал «Товарищество Жигулевского пивоваренного завода А. Вакано и Ко».

Продолжатели дела

В 1905 г. В. передал своему сыну Владимиру долю в семейном деле. Владимир встал во главе завода. Производство ширилось и уже в последний мирный год товарищество изготавливало до 3,5 млн. ведер пива ежегодно.

Пивоваренный завод входил в тройку крупнейших российских производителей пива. Склады с продукцией размещались в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Осуществлялся экспорт пива за границу, преимущественно в Персию. Товары завода не раз отмечались на международных выставках.

Первая мировая война

С началом войны деятельность завода ввиду введения сухого закона фактически прекратилась. А.Ф. Вакано был обвинен в шпионаже в пользу Австро-Венгрии и выслан в Бузулук. На самом заводе в военное время были склад, лазарет, цеха по изготовлению гранат, кроватей, сухарей.

С 1916 г. производство частично возобновилось.

В годы Советской власти

Решением от 12 февраля 1918 г. Жигулевский подвергся национализации.

Сыновья В. пытались вернуть завод. После долгих хождений братья получили возможность использовать завод, подписав договор на период с 1923 по 1935 г. Организовывалось товарищество «Бр. Вакано, Боярский и Фарбер». Уже в 1923 г. производство было запущено.

С 1927 г. СНК СССР утвердил устав «Жигулевского Акционерного Общества пивоварения», в которое вошли и братья Вакано. В 1929 г. предприятие преобразовывалось в трест местного значения «Государственный Жигулевский пивоваренный завод». Он производил солод, солодовые препараты, пиво, мед, слабоалкогольные напитки, фруктовые воды, суррогаты кофе и чая, витамины препаратов.

С 1931 г. Жигулевский – основа Государственного треста бродильной промышленности Средневолжского края «Бродтрест» (до 1934 г.).

В наши дни

Распад СССР сказался на деятельности завода. С 1992 г. завод в частных руках, действует под названием «Жигулевское пиво».