ЖИГУЛЁВСК

Город в России, в Самарской области.

Нас. 56,5 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Вол­га, в сев. час­ти Са­мар­ской Лу­ки, в до­ли­не гор Жи­гу­ли. Ж.-д. стан­ция. Че­рез Ж. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Урал» (Мо­ск­ва – Ря­зань – Пен­за – Са­ма­ра – Уфа – Че­ля­бинск).

В 1940-х гг. близ сёл Мор­ква­ши (упо­ми­на­ет­ся с 1647) и От­важ­ное (с 1840) по­стро­ен ра­бо­чий по­сё­лок неф­тя­ни­ков (до­бы­ча неф­ти пре­кра­ще­на в нач. 2000-х гг. в свя­зи с вы­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ний). В 1949 по­сё­лок объ­е­ди­нён с сё­ла­ми и по­лу­чил совр. на­зва­ние; го­род с 1952. Раз­ви­тие Ж. свя­за­но со строи­тель­ст­вом в 1950-х гг. Волж­ской ГЭС им. В. И. Ле­ни­на (1957, ны­не Жи­гу­лёв­ская ГЭС; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 2315 МВт).

Цер­ковь Св. пра­вед­но­го Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го (1998), в быв. с. Ши­ряе­во (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1628 как с. Ши­ря­ев Буе­рак; с 2006 вклю­че­но в со­став Ж.) – ча­сов­ня (1998–99). Дом-му­зей И. Е. Ре­пи­на. 2 гор. крае­ведч. му­зея.

До­бы­ча из­вест­ня­ка (в чер­те го­ро­да – 3 карь­е­ра). Круп­ное про­из-во строй­ма­те­риа­лов («Жи­гу­лёв­ский ком­би­нат строи­тель­ных ма­те­риа­лов» – од­но из круп­ней­ших пред­при­ятий об­лас­ти, из­вест­ко­вый за­вод и др.). Про­из-во ав­то­мо­биль­ных уз­лов и де­та­лей, алю­ми­ние­вых про­фи­лей («Энер­го­тех­маш»), разл. ав­то­мо­биль­ных дат­чи­ков (ра­дио­за­вод), средств ди­аг­но­сти­ки ав­то­мо­би­лей и ком­плекс­ных сис­тем безо­пас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния (на­уч­но-про­из­водств. фир­ма «Ме­та»), ав­то­мо­биль­ных ак­ку­му­ля­то­ров («АКОМ»), ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов (за­вод груп­пы ком­па­ний «Озон»), кон­ди­тер­ских из­де­лий (ком­би­нат «Ус­ла­да») и др. (см. Автомобилестроение ).

Близ Ж. рас­по­ло­же­ны нац. парк Са­мар­ская Лу­ка и Жи­гу­лёв­ский за­по­ведник.

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