ЖИГУЛЁВСК
Город в России, в Самарской области.
Нас. 56,5 тыс. чел. (2007). Расположен на правом берегу р. Волга, в сев. части Самарской Луки, в долине гор Жигули. Ж.-д. станция. Через Ж. проходит федеральная автотрасса «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск).
В 1940-х гг. близ сёл Моркваши (упоминается с 1647) и Отважное (с 1840) построен рабочий посёлок нефтяников (добыча нефти прекращена в нач. 2000-х гг. в связи с выработкой месторождений). В 1949 посёлок объединён с сёлами и получил совр. название; город с 1952. Развитие Ж. связано со строительством в 1950-х гг. Волжской ГЭС им. В. И. Ленина (1957, ныне Жигулёвская ГЭС; установленная мощность 2315 МВт).
Церковь Св. праведного Иоанна Кронштадтского (1998), в быв. с. Ширяево (впервые упоминается в 1628 как с. Ширяев Буерак; с 2006 включено в состав Ж.) – часовня (1998–99). Дом-музей И. Е. Репина. 2 гор. краеведч. музея.
Добыча известняка (в черте города – 3 карьера). Крупное произ-во стройматериалов («Жигулёвский комбинат строительных материалов» – одно из крупнейших предприятий области, известковый завод и др.). Произ-во автомобильных узлов и деталей, алюминиевых профилей («Энерготехмаш»), разл. автомобильных датчиков (радиозавод), средств диагностики автомобилей и комплексных систем безопасности дорожного движения (научно-производств. фирма «Мета»), автомобильных аккумуляторов («АКОМ»), лекарственных препаратов (завод группы компаний «Озон»), кондитерских изделий (комбинат «Услада») и др. (см. Автомобилестроение).
Близ Ж. расположены нац. парк Самарская Лука и Жигулёвский заповедник.