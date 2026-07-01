ЖИГАРЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ

ЖИГАРЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ - советский военачальник.

Окон­чил Твер­скую кавалерийскую шко­лу (1922), Ле­нинградскую военную шко­лу лёт­чи­ков-на­блю­да­те­лей (1927), Во­енно-воздушную ака­де­мию имени Н.Е. Жу­ков­ско­го (1932) (смотри Авиация ). В РККА с 1919 года. С 1922 года ко­ман­дир кавалерийского взво­да, по­мощ­ник ко­мен­дан­та аэ­ро­дро­ма. С 1927 года лёт­чик-на­блю­да­тель, за­тем ин­ст­рук­тор и пре­по­да­ва­тель шко­лы лёт­чиков. В 1933-1934 годах начальник шта­ба Ка­чин­ской во­енной авиационной шко­лы (в это вре­мя окон­чил её без от­ры­ва от ис­пол­не­ния слу­жеб­ных обя­зан­но­стей). В 1934-1937 годах командир авиа­эс­кад­ри­льи, за­тем авиационной бри­га­ды. В 1937-1938 годах во­енный ат­та­ше в Ки­тае. В сентябре 1938 года на­зна­чен начальником Уп­рав­ле­ния бое­вой под­го­тов­ки ВВС РККА, с января 1939 года - ко­мандир ВВС 2-й Отдельной Крас­но­зна­мён­ной ар­ми­и на Даль­нем Вос­токе. С декабря 1940 года 1-й заместитель на­чаль­ни­ка, с апреля 1941 года исполняющий обязанности на­чаль­ни­ка, а с мая начальник Главного управ­ле­ния ВВС Крас­ной Ар­мии. С на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны (в ию­не 1941 года - мар­те 1942 года) ко­мандир ВВС Крас­ной Ар­мии - заместитель нар­ко­ма обо­ро­ны СССР. Под руководством Жигарева ВВС при­гра­нич­ных во­енных ок­ру­гов бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в ВВС фрон­тов. Был ини­циа­то­ром соз­да­ния мо­биль­ных авиационных ре­зер­вов Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния, сыг­рав­ших боль­шую роль в обес­пе­че­нии мас­си­ро­ван­но­го при­ме­не­ния авиа­ции, осу­ще­ст­в­лял не­по­сред­ст­вен­ное ру­ко­во­дство дей­ст­вия­ми авиационных объ­е­ди­не­ний в Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годов. В апреле 1942 года - ию­не 1945 года ко­мандир ВВС Даль­не­во­сточ­но­го фрон­та, а в ию­не - сентябре 1945 года ко­мандующий 10-й воздушной ар­мией 2-го Даль­не­во­сточ­но­го фрон­та, при­ни­мав­шей уча­стие в со­вет­ско-япон­ской вой­не 1945 года . С апреля 1946 года Жигарев - 1-й заместитель ко­мандира ВВС Советской Ар­мии, в 1948-1949 годах ко­мандующий Даль­ней авиа­ци­ей и заместитель глав­но­ко­мандующего ВВС. В сентябре 1949 года - январе 1957 года глав­но­ко­мандующий ВВС, с апреля 1953 года од­но­вре­мен­но заместитель (с мар­та 1955 года - 1-й заместитель) министра обо­ро­ны СССР. В 1957-1959 годах начальник Главного управ­ле­ния ГВФ. С но­ября 1959 года начальник Военной ко­манд­ной ака­де­мии ПВО.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на , 3 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни, ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.