ЖИГАРЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ
ЖИГАРЕВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ - советский военачальник.
Окончил Тверскую кавалерийскую школу (1922), Ленинградскую военную школу лётчиков-наблюдателей (1927), Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского (1932) (смотри Авиация). В РККА с 1919 года. С 1922 года командир кавалерийского взвода, помощник коменданта аэродрома. С 1927 года лётчик-наблюдатель, затем инструктор и преподаватель школы лётчиков. В 1933-1934 годах начальник штаба Качинской военной авиационной школы (в это время окончил её без отрыва от исполнения служебных обязанностей). В 1934-1937 годах командир авиаэскадрильи, затем авиационной бригады. В 1937-1938 годах военный атташе в Китае. В сентябре 1938 года назначен начальником Управления боевой подготовки ВВС РККА, с января 1939 года - командир ВВС 2-й Отдельной Краснознамённой армии на Дальнем Востоке. С декабря 1940 года 1-й заместитель начальника, с апреля 1941 года исполняющий обязанности начальника, а с мая начальник Главного управления ВВС Красной Армии. С начала Великой Отечественной войны (в июне 1941 года - марте 1942 года) командир ВВС Красной Армии - заместитель наркома обороны СССР. Под руководством Жигарева ВВС приграничных военных округов были преобразованы в ВВС фронтов. Был инициатором создания мобильных авиационных резервов Верховного Главнокомандования, сыгравших большую роль в обеспечении массированного применения авиации, осуществлял непосредственное руководство действиями авиационных объединений в Московской битве 1941-1942 годов. В апреле 1942 года - июне 1945 года командир ВВС Дальневосточного фронта, а в июне - сентябре 1945 года командующий 10-й воздушной армией 2-го Дальневосточного фронта, принимавшей участие в советско-японской войне 1945 года. С апреля 1946 года Жигарев - 1-й заместитель командира ВВС Советской Армии, в 1948-1949 годах командующий Дальней авиацией и заместитель главнокомандующего ВВС. В сентябре 1949 года - январе 1957 года главнокомандующий ВВС, с апреля 1953 года одновременно заместитель (с марта 1955 года - 1-й заместитель) министра обороны СССР. В 1957-1959 годах начальник Главного управления ГВФ. С ноября 1959 года начальник Военной командной академии ПВО.
Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени и др.
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