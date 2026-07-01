ЖИГАНСКИЙ МУЗЕЙ

Жиганский районный исторический музей расположен в центре Жиганского национального эвенкийского района в селе Жиганск.

Создан в 1989 году на базе пришкольного музея.

По итогам работы за 2010 год районный музей удостоен премии Президента РС(Я) имени профессора М.Ф. Габышева «Музей года» за вклад в развитие музейного дела Республики Саха (Якутия), в 2012 году награжден Почетной грамотой Ассоциации эвенков РС(Я) за вклад в дело сохранения и развития эвенкийской культуры. Музей имеет три основных здания: исторический музей, Дом-музей первого Президента РС(Я) Николаева М.Е., якутская изба. На территории музея расположены летние постройки: эвенкийское ураcа и башня-острог. Общая направленность музейной экспозиции - история Жиганского района. Ежегодно музей посещают более 3500 человек, в том числе более 300 иностранных туристов. Направления работы - научно-экспозиционное, экскурсионно-лекционное, научно-фондовое, музейная педагогика. Музейный фонд составляет 6303 единиц хранения основного фонда, научно-вспомогательный фонд - 4132 единицы. В основном фонде имеется этнографическая коллекция по эвенкийской культуре, представленная вещественными предметами традиционной бытовой культуры. Это орудия и приспособления рыболовного и охотничьего промысла: сети, верши, остроги, копья, рогатины, капканы, самострелы, снаряжение охотника (одежда, пули, огниво, кремень, пороховницы и натруски для пороха), национальная меховая и ровдужная одежда, женские украшения, приспособления для обработки шкур и так далее.

Русская материальная культура представлена коллекциями икон и самоваров, посуды и другими предметами бытовой утвари. Документальный фонд представлен фотографиями, документами, рукописями воспоминаний ветеранов тыла и труда и др. Экспозиция имеет следующие разделы:

1. Культура эвенков - коренных жителей района;

2. История Жиганского национального эвенкийского района;

3. Жиганский район в годы ВОВ ;

4. Знатные люди района;

5. В якутской избе расположена мастерская мастера-костореза, представлена выставка изделий костореза. Здесь же по желанию гостя мастер-косторез тотчас может изготовить изделие из рога оленя или лося - сувенир на память.

Иллюстрации:

Жиганский исторический музей.