ЖИГАНОВ НАЗИБ ГАЯЗОВИЧ

ЖИГАНОВ НАЗИБ ГАЯЗОВИЧ - российский композитор, педагог.

В 1938 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Г.И. Ли­тин­ско­го. С 1945 года (со дня ос­но­ва­ния) рек­тор и пре­по­да­ва­тель Ка­зан­ской консерватории (с 1953 года профессор; с 2001 года его име­ни). В 1939-1977 году предсе­да­тель прав­ле­ния СК Татарской АССР. Ве­ду­щее ме­сто в твор­ческом на­сле­дии за­ни­ма­ют опе­ры (все­го 8) и сим­фо­нические про­из­ве­де­ния (17 сим­фо­ний и др.). Пре­мье­рой его пер­вой опе­ры «Кач­кын» («Бег­лец») в 1939 году от­крыл­ся Татарский те­атр опе­ры и ба­ле­та в Ка­за­ни. Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли ге­рои­ко-эпическая опе­ра «Ал­тын­чеч» («Зо­ло­то­во­ло­сая», либретто М. Джа­ли­ля, постановка 1941 года, Ка­зань; Государственная премия СССР, 1948) и опе­ра-по­эма «Джа­лиль» (либретто А. Фай­зи, постановка 1957 года, Ка­зань; 1959, Боль­шой те­атр, Мо­ск­ва; Государственная премия Татарской АССР, 1958). Сре­ди других со­чи­не­ний - 3 ба­ле­та, Сюи­та на та­тар­ские те­мы для ор­ке­ст­ра (Государственная премия СССР, 1950), 2-я сим­фо­ния «Са­бан­туй» (Государственная премия СССР, 1970). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

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