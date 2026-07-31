ЖИГАНОВ НАЗИБ ГАЯЗОВИЧ
ЖИГАНОВ НАЗИБ ГАЯЗОВИЧ - российский композитор, педагог.
В 1938 году окончил Московскую консерваторию по классу Г.И. Литинского. С 1945 года (со дня основания) ректор и преподаватель Казанской консерватории (с 1953 года профессор; с 2001 года его имени). В 1939-1977 году председатель правления СК Татарской АССР. Ведущее место в творческом наследии занимают оперы (всего 8) и симфонические произведения (17 симфоний и др.). Премьерой его первой оперы «Качкын» («Беглец») в 1939 году открылся Татарский театр оперы и балета в Казани. Наибольшую известность приобрели героико-эпическая опера «Алтынчеч» («Золотоволосая», либретто М. Джалиля, постановка 1941 года, Казань; Государственная премия СССР, 1948) и опера-поэма «Джалиль» (либретто А. Файзи, постановка 1957 года, Казань; 1959, Большой театр, Москва; Государственная премия Татарской АССР, 1958). Среди других сочинений - 3 балета, Сюита на татарские темы для оркестра (Государственная премия СССР, 1950), 2-я симфония «Сабантуй» (Государственная премия СССР, 1970). Награждён орденом Ленина.
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