ЖИГА

ЖИГА - быстрый танец кельтского происхождения.

Из­ве­стен с XV века. В XVII веке стал по­пу­ляр­ным в стра­нах Западной Ев­ро­пы. Со­хра­нил­ся в Ир­лан­дии. Во французской лют­не­вой му­зы­ке XVII века по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние жига - тан­це­валь­ная пье­са в 4-доль­ном раз­ме­ре с од­но­го­лос­ным на­ча­лом и го­мо­фон­ным или ими­та­ци­он­но-по­ли­фо­ни­че­ским про­дол­же­ни­ем. Во французской кла­вир­ной сюи­те жига - за­клю­чительная часть в разме­рах 34,64,68,38. Для итальянской скри­пич­ной сюи­ты середины XVII века ха­рак­тер­на жига в раз­мерах 69,98,128 со сгла­жен­ным, три­оль­ным рит­мом, оби­ли­ем фи­гу­ра­ций. В сюи­тах И. Фро­бер­ге­ра сфор­ми­ро­ва­лась основная раз­но­вид­ность немецкой жиги (Gigue) - фу­ги­ро­ван­ная (со слож­ной по­ли­фо­ни­че­ской раз­ра­бот­кой те­мы; ха­рак­тер­на 2-ча­ст­ная струк­ту­ра с об­ра­ще­ни­ем те­мы во 2-й час­ти, раз­ме­ры 2-, 3-, 4-доль­ные). Раз­ные ти­пы жиги мог­ли со­су­ще­ст­во­вать в твор­че­ст­ве од­но­го ком­по­зи­то­ра, например И.С. Ба­ха .

2) Об­щее на­зва­ние струн­ных смыч­ко­вых музыкальных ин­ст­ру­мен­тов различных кон­ст­рук­ций, рас­про­стра­нён­ных в Западной Ев­ро­пе в XIII-XIV веках в сре­де ме­не­ст­ре­лей (жонг­лё­ров).

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