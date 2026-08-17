ЖИФФАР АНРИ

ЖИФФАР АНРИ - французский конструктор дирижаблей и аэростатов, воздухоплаватель.

По­стро­ил ди­ри­жабль объ­ё­мом 2,5 тысячи м3 с воз­душ­ным вин­том, при­во­ди­мым во вра­ще­ние па­ро­вой ма­ши­ной мощ­но­стью 2,2 кВт, на ко­то­ром 24 сентября 1852 года со­вер­шил по­лёт, под­няв­шись на высоту 1800 м (обо­лоч­ка ди­ри­жаб­ля бы­ла на­пол­не­на све­тиль­ным га­зом). Вто­рой ди­ри­жабль (объ­ём 3,2 тысячи м3) совместно с ме­ха­ни­ком Г. Ио­ном ис­пы­тал в 1855 году. В 1868 году для Лон­дон­ской все­мир­ной вы­став­ки Жиффар по­стро­ил при­вяз­ной аэ­ро­стат объ­ё­мом 11,5 тысяч м3 для подъ­ё­ма 30 человек на высоту до 600 м. В 1878 году для Па­риж­ской все­мир­ной вы­став­ки спро­ек­ти­ро­вал при­вяз­ной аэ­ро­стат объ­ё­мом 25 тысяч м3. Аэ­ро­стат под­ни­мал в гон­до­ле 40 пас­са­жи­ров на высоту 500 м. За 2,5 мес ра­бо­ты вы­став­ки бы­ло под­ня­то 40 тысяч по­се­ти­те­лей. (смотри Авиация )