ЖИФФАР АНРИ
ЖИФФАР АНРИ - французский конструктор дирижаблей и аэростатов, воздухоплаватель.
Построил дирижабль объёмом 2,5 тысячи м3 с воздушным винтом, приводимым во вращение паровой машиной мощностью 2,2 кВт, на котором 24 сентября 1852 года совершил полёт, поднявшись на высоту 1800 м (оболочка дирижабля была наполнена светильным газом). Второй дирижабль (объём 3,2 тысячи м3) совместно с механиком Г. Ионом испытал в 1855 году. В 1868 году для Лондонской всемирной выставки Жиффар построил привязной аэростат объёмом 11,5 тысяч м3 для подъёма 30 человек на высоту до 600 м. В 1878 году для Парижской всемирной выставки спроектировал привязной аэростат объёмом 25 тысяч м3. Аэростат поднимал в гондоле 40 пассажиров на высоту 500 м. За 2,5 мес работы выставки было поднято 40 тысяч посетителей. (смотри Авиация)