ЖИДОВСТВУЮЩИЕ
Ересь в истории Русской православной церкви 2-й половине 15 в.
В отеч. историч. науке 20 в. называлась также «московско-новгородской ересью».
Имело ли движение «Ж.» чётко сформулированное учение или оно было стихийной смесью христианских и иудейских, рационалистич. и мистич. элементов, остаётся спорным. Сочинения новгородских еретиков до нас не дошли, осн. источниками в данном случае служат послания архиеп. Геннадия Новгородского и прп. Иосифа Волоцкого и его труд «Просветитель». Определённо известно, что ересью «Ж.» были извращены все осн. аспекты христианского вероучения: триадология и христология. В области христологии «Ж.» не признавали Божественность Иисуса Христа, Его воплощение, Спасительные страсти, Воскресение, второе пришествие и Страшный суд, всеобщее воскресение мёртвых, а также и таинство Евхаристии. В области триадологии «Ж.» отвергали Пресвятую Троицу, не признавая Иисуса Христа Божественной ипостасью. Кроме того, «Ж.» демонстрировали некоторые богомильско-иконоборческие настроения, «понося» иконы, церковную иерархию и монашество. Священники-еретики отвергали апостольские и святоотеческие писания, христианские догматы, соблюдали закон Моисеев, субботу и праздновали Пасху по иудейскому календарю.
Появление ереси «Ж.» принято датировать 1-й пол. 1470-х гг. Начало ереси было положено неким иудеем Схарией, прибывшим в Новгород из Киева в составе свиты киевского кн. Михаила Александровича Олельковича (ум. 1481). Вскоре в Новгород прибыли ещё неск. иудеев, которые склонили в ересь свящ. Дионисия и протопопа Алексия, а также членов их семей. Пропаганда «Ж.» имела успех: нарастание эсхатологич. ожиданий, связанное с окончанием пасхалии, способствовало быстрому развитию и распространению ереси. Особенное внимание «Ж.» обращали на православное духовенство, добиваясь проникновения своих тайных сторонников в его ряды через рукоположение в священный сан. Об их успехах свидетельствует, напр., факт агитации священнослужителей и присоединения к «Ж.» протопопа новгородского Софийского собора Гавриила.
Ок. 1480, во время посещения вел. кн. московским Иваном III Васильевичем Новгорода, Алексий и Дионисий сумели войти в доверие к вел. князю, который взял их с собой в Москву, назначив первого священником кремлёвского Архангельского собора, а второго – протопопом кремлёвского Успенского собора. Здесь они приобрели новых последователей, сумев проникнуть даже в великокняжескую семью.
В 1487 в Новгороде распространение «Ж.» приняло открытый характер, но архиеп. Новгородский Геннадий предпринял энергичные контрмеры, о чём свидетельствуют его многочисл. послания. В 1488 в Москве состоялся соборный суд над группой новгородских «Ж.», но решительных мер принято не было.
В 1490 «Ж.» удалось провести на моск. митрополичью кафедру своего ставленника – архим. Зосиму. Однако ему, по требованию архиеп. Геннадия, пришлось внешне осуждать «Ж.». В октябре того же года в Москве состоялось соборное рассмотрение деятельности «Ж.» – обличённые в «иудействе» были осуждены на заточение. Часть из них была отослана в Новгород к архиеп. Геннадию, который предал их публичному позору. Однако эти меры не остановили движения, особенно в Москве, где у «Ж.» были сильные покровители. Еретики, пользуясь покровительством могущественного дьяка Ф. В. Курицына, продолжали свою деятельность даже после удаления с митрополичьей кафедры их скрытого сторонника Зосимы. В этот период гл. борцами с «Ж.» выступали архиеп. Новгородский Геннадий, а позднее, с кон. 1490-х – нач. 1500-х гг., прп. Иосиф Волоцкий. Вместе с тем против проповеди последнего о беспощадном гонении на еретиков высказывались прп. Нил Сорский и его ученики, полагавшие, что христианство может быть проповедовано только мирным путём. Решительный характер борьба с ересью приняла только после разрешения династического кризиса в пользу сына Ивана III от Софьи Палеолог кн. Василия Ивановича (будущего вел. кн. московского Василия III Ивановича).
В 1504 церковный собор осудил ересь; наиболее видные еретики были осуждены на смертную казнь и тюремное заключение.
Исторические источники:
Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель / Пер. Е. В. Кравец, Л. П. Медведева. М., 1993.
Автор статьи: С. П. Зверев.