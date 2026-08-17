ЖИД АНДРЕ
ЖИД АНДРЕ - французский писатель.
Сын профессора права. Получил домашнее образование. В 1920-1930-х годах активно проповедовал левые идеи, участвовал в пацифистских митингах; в 1936 году посетил СССР, после чего разочаровался в социалистических идеалах. Во время 2-й мировой войны жил в эмиграции в Северной Африке. Первые поэтические сборники написаны под влиянием символизма [«Стихотворения Андре Вальтера» («Les poésies d’André Walter», 1887), «Тетради Андре Вальтера» («Les cahiers d’André Walter», 1891)]. Автор эстетических трудов, в которых отстаивал идею элитарности искусства [«Трактат о Нарциссе» («Le traité du Narcisse», 1891), «Любовное стремление» («La tentative amoureuse», 1893) и др.]. Лирическая поэма в прозе «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897), психологические романы «Имморалист» («L’Immoraliste», 1902, в русском переводе - «Безнравственный», 1923), «Тесные врата» («La porte étroite», 1909), «Изабелла» («Isabelle», 1911), «Подземелья Ватикана» («Les caves du Vatican», 1914), «Пасторальная симфония» («La symphonie pastorale», 1919) и др., где тема противостояния духа и плоти и призывы к эстетствующему аморализму сочетаются с рассуждениями о свободе воли, отразили увлечение Жида творчеством Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше. Среди других произведений Жида - описания путешествий, исследования творчества Достоевского [книга «Достоевский» («Dostoїevsky», 1923)], автобиографические тексты [роман «Если зерно не умрёт» («Si le grain ne meurt», vol. 1-3, 1924), «Дневник» («Journal», издания 1939, 1946, 1949)], а также роман «Фальшивомонетчики» («Les faux-monnayeurs», 1925, русский перевод 1926 года), который своей изысканной поэтикой предвосхитил «новый роман». В 1930-е годы в СССР творчество Жида высоко ценилось, однако после появления книг «Возвращение из СССР» («Retour de l’U. R. S. S.», 1936) и «Послесловие к Возвращению из СССР» («Retouches а̀ mon Retour de l’U. R. S. S.», 1937), воспринятых как клевета, его произведения надолго перестали издавать. Нобелевская премия. (1947).
Сочинения:
Romans, récits et soties, œuvres lyriques. P., 1993;
Избранные произведения. М., 1993;
Собрание сочинений М., 2002. Т. 1-7.