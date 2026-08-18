ЖИБЕР ЭРНЕСТ ИВАНИВИЧ

ЖИБЕ́Р ЭРНЕ́СТ ИВА́НИВИЧ - архитектор , общественный деятель.

Сын католика , профессора Парижского университета . Когда Э.И. Жиберу было 10 лет, семья переехала в Санкт-Петербург. В 1842 году он поступил в императорской АХ, занимался в классе К.П. Брюллова; с 1846 года неклассный художник, в 1849 году был удостоен 1-й золотой медали за «Проект биржи» и получил звание художника 1-й степени. С 1850 года состоял старшим помощником архитектора Р.И. Кузьмина, перестраивавшего дворец и возводившего собор ап. Павла в Гатчине.

13 сентябре 1850 года удостоен звания академика архитектуры (за проект одного из зданий Медико-хирургической академии), в 1859 году - профессора архитектуры, в 1897 году - почетного члена императорской АХ. Особое внимание Э.И. Жибер уделял государстыенной службе: с 1852 года состоял в Департаменте рассмотрения проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий, с 1865 года - в Техническо-строительном комитете при МВД (в 1887-1901 годы его председатель).

Э.И. Жибер был одним из разработчиков инструкции о порядке составления и утверждения планов городов (1870 год), сохранявшей силу до 1917 года. В 1860-1887 годы архитектор по ведомству придворной Его Императорского Величества конторы (с 1882 года - Главного дворцового управления). Одновременно с 1879 году был главным архитектором при IV отделении Собственной канцелярии (с 1880 года - Собственной канцелярии по учреждениям императрицы Марии Феодоровны). С 1873 года он исполнял обязанности архитектора Техническо-инспекторского комитета (с 1884 года - Технический отдел департамента) шоссейных и водяных сообщений. Э.И. Жибер являлся членом, затем почетным членом Ученого комитета Минстерства народного просвещения, выполнял работы для Министерств юстиции и финансов.

В 1858-1903 годы Э.И. Жибер преподавал в Строительном училище. С 1882 года, после его преобразования в Институт гражданских инженеров, профессор Э.И. Жибер вошел в число членов совета учебного заведения, с 1899 года почетный член Общества гражданских инженеров, с 1900 года заслуженный профессор. 8 февраля 1897 года удостоен звания почетного члена императорской АХ.

Э.И. Жибер занимался вопросами профессиональных объединений русских зодчих. Был одним из учредителей, затем председателем (1893-1903 годы) и почетным членом Санкт-Петербургского императорского общества архитекторов, председателем I съезда русских зодчих (1892 год). «Мастер кропотливой, напряженной и незаметной для большинства» техническо-административной работы, занятый общественной и преподавательской деятельностью, Э.И. Жибер, несмотря на длительный период творческой деятельности, оставил немного построек, которые вошли в «золотой фонд» русской архитектуры периода историзма, притом что они отличаются функциональным и стилевым разнообразием. Большинство проектов Э.И. Жибера выполнено в византийском, романском и русском стилях. Возможно, что подобные предпочтения сформировались под влиянием его наставника - Р.И. Кузьмина, автора значимых сооружений как в русском (соборы ап. Павла в Гатчине, св. Александра Невского в Париже), так и в византийском (греческая церковь вмч. Димитрия Солунского в С.-Петербурге) стиле.

Работу в области церковной архитектуры Э.И. Жибер начал с создания проектов перестройки комплекса сооружений оборонной башни 2-й половины XVI в. в г. Староконстантинове (совр. Хмельницкая обл., Украина, 1852 год) под церковь с колокольней, а также проект церкви в Новгородской губернии (1852-1853 годы). Первая крупная работа - церковь в русском стиле в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге была построена в 1855-1856 годы (разрушена, вероятно, в 1930 году) по заказу и на средства А.К. Карамзиной в качестве усыпальницы ее мужа А.Н. Карамзина, погибшего в сражении с турками. Церковь-усыпальница имела план в виде «латинского креста»: к увенчанному приземистым шатром основному объему с мощными боковыми ризалитами примыкали граненая алтарная апсида и удлиненная трапезная, пристроенная по просьбе игум. Феофании (Готовцевой) для того, чтобы в ней могли отпевать и др. погребаемых на монастырском кладбище. Высокий сомкнутый свод шатра, прорезанный окнами-слухами, придавал выразительность открытому бесстолпному пространству интерьера.

Вероятно, по проекту Э.И. Жибера (1852-1853 годы) была построена церковь во имя свт. Николая (1855-1857 годы) в имении сенатора А.Ф. Веймарна Ястребино (совр. Волосовский р-н Ленинградской обл.). Архитектура храма с его массивным основным объемом, который венчала луковичная глава на барабане, трапезной и притвором с шатровой колокольней соответствует одному из наиболее распространенных образцовых проектов К.А. Тона (церковь в имении Д.Н. Синявина). Скорее всего Э.И. Жибер был архитектором 5-главой с шатровой колокольней Покровской церкви в Самаре, выстроенной в русско-византийском стиле (проект 1857 года, окончена в 1861 году, в настоящее время кафедральный собор) с богато декорированным резным иконостасом.

По образцу Покровской церкви в Самаре была впоследствии сооружена церковь во имя св. прор. Илии (1886-1889 годы, не сохр.) В том же духе в 1864 году Э.И. Жибер (совместно с архитектором В.Г. Шаламовым) переработал и завершил неоконченный проект К.К. Рахау по возведению кафедрального Преображенского собора для Житомира (5-шатровый 3-нефный собор с 4-ярусной колокольней). Э.И. Жибер приписывается университетская часовня в Томске, «над святым ключом» (1885 год). Наряду с Д.И. Гриммом Э.И. Жибер выступил наиболее активным апологетом византийского стиля, формы которого разрабатывались под его руководством в Институте гражданских инженеров. Самой значительной постройкой Э.И. Жибер стал Воскресенский (Христа Спасителя) собор в Самаре (1869-1894 годы, разрушен в начале 30-х годов XX века).

После учреждения Самарской епархии и получения городом губернского статуса (1850-1851 годы) необходимо было возвести монументальный кафедральный собор. В 1853 годы было решено начать строительство, однако помешала нехватка средств. Спасение имп. Александра II от покушения на его жизнь 4 апреля 1866 года подвигло местные власти ходатайствовать о сооружении храма. Первоначально предполагалось построить собор по образцу Александро-Невского собора в Вятке (ныне Киров, архитектор А.Л. Витберг), но горожан не устроил размер храма, а новый вариант в Санкт-Петербурге признали неудовлетворительным с художественной стороны; проект храма Э.И. Жибер на 2,5 тыс. человек был утвержден Государем в 1869 год 25 мая того же года (в годовщину покушения на императора в Париже в 1867 год) еп. Самарский и Ставропольский Герасим (Добросердов) заложил храм.

Император Александр II лично участвовал в освящении места под постройку (1866 год) и закладке камня в стену храма (1871 год). Строительством руководили Е.Н. Шихобалов (до 1888 года), затем А.Н. Шихобалов, с 1890 года - А.А. Щербачёв; Э.И. Жибер приезжал на стройку в 1885 и 1889 годы. К 1886 году была возведена колокольня, в 1887 году водружен крест на главный купол. В 1888 году Э.И. Жибер составил 2 варианта плана внутренней отделки, один из которых «в чисто византийском стиле» (без лепных украшений, фактически - в русском стиле XVII века) был утвержден Самарской думой. Нижний храм был освящен во имя свт. Алексия, митр. Московского, покровителя Самары 7 января 1892 года, к годовщине кончины еп. Серафима (Протопопова), погребенного в крипте. 28-30 августа 1894 года состоялось освящение еп. Гурием (Буртасовским) 3 верхних престолов в честь Воскресения Христова, во имя св. Александра Невского и святых, память которых отмечается 4 апреля.

Как и в образцовом проекте сельской церкви для Подольской губ. (1869 год), кафедральный собор в Самаре приобрел черты византийские, русские и романские, что явилось новшеством для того времени. Основной объем храма был октагональным, с двускатными завершениями фасадов в романском стиле. В центре возвышался высокий «византийский» барабан с русским шлемовидным куполом, меньшие барабаны были поставлены над скругленными в плане компартиментами между рукавами креста.

5-ярусная колокольня (79 м), значительно превосходившая храм по высоте, примыкала непосредственно к основному объему; отсутствие традиционной трапезной придавало облику собора необходимую цельность. Постройка представляла собой сочетание 4-столпного храма и характерного для визант. архитектуры октагона: купол покоился на 8 опорах, образованных «расчленением» каждого из 4 пилонов высокими узкими арками. Основной объем в половину его высоты окружала крытая галерея-гульбище (Ж. был одним из первых русских зодчих XIX века, вновь применивших подобный прием в церковном строительстве), которую венчали 7 малых главок, усиливавших впечатление ступенчатого характера силуэта. К русским элементам декора можно отнести щипцы, колонки с муфтами, заимствования из народного деревянного зодчества в отделке карнизов, к «романо-византийским» - сдвоенные и строенные полуциркульные окна, аркатурно-колончатые пояса, ползучие арочки.

Возможно, не без участия Э.И. Жибера, черты визант. стиля приобрел в процессе строительства Казанский собор в Иркутске: Э.И. Жибер консультировал архитектора барона Г.В. Розена, занимавшегося доработкой первоначального проекта в 1885-1887 годы.

Э.И. Жибера был автором целого ряда светских построек. При участии К.Я. Маевского он составил проект и фактически руководил возведением комплекса 9 зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг Министерства финансов в столице. Производственные, служебные корпуса и казармы для рабочих (набережная р. Фонтанки, 144, Рижский пр., 5-7; 1857-1863) декорированы в стилистике Ренессанса и романской архитектуры. В 1865-1867 годы для цесаревича он перестроил интерьеры в восточном крыле Аничкова дворца, заново отделал в «романо-византийском» стиле дворцовую Александро-Невскую церковь (перестроена, интерьеры утрачены).

В 1874-1875 годы Э.И. Жибер составил проект павильона в Шлиссельбурге (не сохр.). В 1875-1877 годы по проекту Э.И. Жибер был построен приют М.М. Молчанова для беднейших детей с церковью сщмч. Мефодия Патарского (Суворовский проспект, 32, не сохр.). В 1881-1882 годы по его проекту построен комплекс зданий Химической лаборатории в Санкт-Петербурге (Измайловский проспект, 27), в 1898-1901 годы - комплекс зданий приюта-лечебницы Е.А. Евреиновой для хронически больных детей (Новороссийская ул., 1 - Б. Сампсониевский проспект, 107).

Современники характеризовали Э.И. Жибер как всегда бодрого, готового помочь, доступного, корректного и приветливого человека, отличавшегося «щепетильной аккуратностью, деловитостью, честным служением и редкой работоспособностью». Э.И. Жибер был удостоен высших наград империи, включая орден св. Александра Невского с бриллиантами (1896 год), имел чин тайного советника.

Э.И. Жибер похоронили 7 февраля 1909 года рядом с супругой в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище; могила сохранилась.