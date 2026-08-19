ЖЕЙМО ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА

ЖЕЙМО ЯНИНА БОЛЕСЛАВОВНА - российская актриса.

Ро­ди­лась в се­мье цир­ко­вых ар­ти­стов. С 3 лет вы­сту­па­ла на аре­не в се­мей­ном музыкальном но­ме­ре. Ра­бо­та­ла в цир­ке до 1924 года. В 1923-1925 годах вме­сте с се­ст­рой вы­сту­па­ла на эс­т­ра­де в но­ме­ре «Му­зы­каль­ные экс­цен­три­ки». В 1929 году окон­чи­ла ки­но­мас­тер­скую ФЭКС. С 1925 года в ки­но. Ис­пол­ни­ла экс­цен­тричные эпи­зо­дические ро­ли в филь­мах: «Миш­ки про­тив Юде­ни­ча», «С.В.Д.», «Но­вый Ва­ви­лон». Пер­вая боль­шая роль - Анук («Пес­ня о сча­стье»), в ко­то­рой ге­рои­ня бы­ла на­мно­го мо­ло­же ис­пол­ни­тель­ни­цы, на­дол­го оп­ре­де­ли­ла ам­п­луа Жеймо. Она мас­тер­ски и эмо­цио­наль­но дос­то­вер­но во­пло­ща­ла по­этические об­ра­зы де­во­чек-под­ро­ст­ков («Раз­бу­ди­те Ле­ноч­ку», «Под­ру­ги», «Ле­ноч­ка и ви­но­град», «Док­тор Ка­люж­ный», «При­клю­че­ния Кор­зин­ки­ной»). Ак­тёр­ским ше­дев­ром ста­ла роль Зо­луш­ки в од­но­именном филь­ме, при­нёс­шая Жеймо все­на­род­ную сла­ву. Так­же сня­лась в филь­мах: «Вра­ги», «Шёл сол­дат с фрон­та», «Го­ря­чие де­нёч­ки», «Два дру­га». В 1949-1956 годах ра­бо­та­ла в московском Те­ат­ре-сту­дии ки­но­ак­тё­ра, где вы­сту­па­ла в ам­п­луа тра­ве­сти: Его­руш­ка («Бед­ность не по­рок» А.Н. Ост­ров­ско­го ), Ма­шень­ка («Ма­шень­ка» А.Н. Афи­но­ге­но­ва). Вый­дя за­муж за поль­ско­го ре­жис­сё­ра Л. Жан­но, с 1957 года жи­ла в Вар­ша­ве.

Иллюстрации:

Я.Б. Жей­мо (Зо­луш­ка) и Э.П. Га­рин (Ко­роль) в филь­ме «Зо­луш­ка». 1947. Архив БРЭ.