ЖЕВУСКИЙ ХЕНРИК
ЖЕВУСКИЙ (Ржевуский) ХЕНРИК - польский писатель, публицист.
Из древнего магнатского рода (брат К. Собаньской, знакомой с А.С. Пушкиным). Много лет сотрудничал с журналом «Tygodnik Petersburski» («Петербургский еженедельник»). Сторонник политического единства Польши с Россией, выступал в печати против национально-освободительного движения. В 1850-е годы чиновник при царском наместнике в Варшаве, был редактором газеты «Dziennik Warszawski». Первая книга - «Воспоминания Северина Соплицы» («Pamiątki J Pana Seweryna Soplicy...», 1839) представляет собой цикл анекдотов (гавэнд) из жизни шляхты XVIII века; колоритный стиль, юмор с элементами буффонады принесли книге известность. Её высоко оценил А. Мицкевич, с которым Жевуский путешествовал в 1825 году по Крыму и встречался позднее в Риме. В романе «Листопад» («Listopad», 1845-1846, русский перевод 1873 года) Жевуский дал панораму общественно-политической жизни Польши XVIII века, идеализировал сарматизм и осудил прозападные тенденции. Автор бытописательских романов «Краковский замок» («Zamek Krakowski», vol. 1-2, 1847-1848, русский перевод 1875 года), «Рыцарь Лиздейко» («Rycerz Lizdejko», 1852), «Запорожец» («Zaporożec», 1854) и др.
Сочинения:
Dzieła. Warsz., 1877-1882. Т. 1-6.