ЖЕТЫ-ЖАРГЫ

ЖЕТЫ-ЖАРГЫ - кодекс обычного права казахов .

Со­став­лен в Ка­зах­ском хан­ст­ве в конце XVII века. Соз­да­ние «Жеты.-Жаргы» свя­зы­ва­ют с име­нем Тау­ке ха­на, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го пред­ста­ви­те­ли трёх ка­захских жу­зов объ­е­ди­ни­ли в еди­ное уло­же­ние обы­чаи вре­мён прав­ле­ния ха­нов Ка­си­ма и Еси­ма и до­пол­ни­ли их но­вы­ми за­ко­на­ми. «Жеты-Жаргы» со­хра­нил­ся в бо­лее позд­них за­пи­сях русских учё­ных и из­вес­тен в двух рус­скоя­зыч­ных ре­дак­ци­ях, имею­щих тек­сто­вые раз­ли­чия, не­оди­на­ко­вое ко­ли­че­ст­во и по­ря­док ста­тей. Пер­вая ре­дак­ция «Жеты-Жаргы» бы­ла из­да­на Г.И. Спас­ским в 1820 году, вто­рая (бо­лее пол­ная) - А.И. Лев­ши­ным в 1832 году. «Жеты-Жаргы» со­дер­жит ха­рак­тер­ные для тра­диционного казахского об­ще­ст­ва нор­мы административного, уго­лов­но­го и гражданского пра­ва, оп­ре­де­ля­ет пра­ви­ла уп­ла­ты на­ло­гов и по­да­тей. В нём на­шли от­ра­же­ние не­ко­то­рые по­ло­же­ния ша­риа­та, бы­ли за­фик­си­ро­ва­ны ме­ры по за­щи­те ис­ла­ма , на­ка­за­нию за бо­го­хуль­ст­во и ве­ро­отступ­ни­че­ст­во. «Жеты-Жаргы» рег­ла­мен­ти­ро­вал так­же се­мей­но-брач­ные от­но­ше­ния; в ча­ст­но­сти, ут­вер­ждал ав­то­ри­тет ро­ди­тель­ской вла­сти, не­рав­но­прав­ное по­ло­же­ние жен­щин и др. По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, «Жеты-Жаргы» ос­та­вал­ся основным ак­том пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния об­ществено-по­ли­тических от­но­ше­ний в ка­захском об­ще­ст­ве до конца XIX века.

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