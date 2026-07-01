ЖЕТЫ-ЖАРГЫ
ЖЕТЫ-ЖАРГЫ - кодекс обычного права казахов.
Составлен в Казахском ханстве в конце XVII века. Создание «Жеты.-Жаргы» связывают с именем Тауке хана, под руководством которого представители трёх казахских жузов объединили в единое уложение обычаи времён правления ханов Касима и Есима и дополнили их новыми законами. «Жеты-Жаргы» сохранился в более поздних записях русских учёных и известен в двух русскоязычных редакциях, имеющих текстовые различия, неодинаковое количество и порядок статей. Первая редакция «Жеты-Жаргы» была издана Г.И. Спасским в 1820 году, вторая (более полная) - А.И. Левшиным в 1832 году. «Жеты-Жаргы» содержит характерные для традиционного казахского общества нормы административного, уголовного и гражданского права, определяет правила уплаты налогов и податей. В нём нашли отражение некоторые положения шариата, были зафиксированы меры по защите ислама, наказанию за богохульство и вероотступничество. «Жеты-Жаргы» регламентировал также семейно-брачные отношения; в частности, утверждал авторитет родительской власти, неравноправное положение женщин и др. По мнению ряда исследователей, «Жеты-Жаргы» оставался основным актом правового регулирования обществено-политических отношений в казахском обществе до конца XIX века.