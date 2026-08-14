ЖЕСТА

ЖЕСТА - героико-эпическая поэма в средневековой французской литературе.

Со­хра­ни­лось около 100 по­эм, за­пи­сан­ных в XI-XIV веках и ис­пол­няв­ших­ся пре­имущественно ме­не­ст­ре­ля­ми . Жесты обыч­но ано­ним­ны; их стиль ос­но­ван на ус­той­чи­вых фор­му­лах и кли­ше, с ха­рак­тер­ны­ми для уст­но­го тек­ста по­вто­ра­ми. Прак­ти­че­ски все па­мят­ни­ки на­пи­са­ны 10- или 12-слож­ным сти­хом, пер­во­на­чаль­но - ас­со­нанс­ным (смотри Ас­со­нанс, 2-е зна­че­ние), позд­нее - риф­мо­ван­ным. Струк­тур­ная и се­ман­тическая еди­ни­ца жесты - так называемая лес­са, вклю­чаю­щая от трёх до не­сколь­ких де­сят­ков сти­хов, объ­е­ди­нён­ных од­ним ас­со­нан­сом (риф­мой) и со­дер­жа­щих ми­нимальный от­ре­зок фа­бу­лы. Жеста по­ве­ст­ву­ют о под­ви­ге ры­ца­ря , со­вер­шён­ном во сла­ву ко­ро­ля и ро­ди­ны; ми­фо­ло­ги­зированное ис­то­рическое про­стран­ст­во жесты - пре­ж­де все­го эпо­ха прав­ле­ния Кар­ла I Ве­ли­ко­го (конец VIII - начало IX веков). Тра­ди­ци­он­но кор­пус жесты де­лит­ся на ряд цик­лов. По­эмы «Ко­ро­лев­ской жес­ты» (цикл, где Карл вы­сту­па­ет не­по­средственным уча­ст­ни­ком со­бы­тий) об­ра­зу­ют связ­ное по­ве­ст­во­ва­ние о про­ис­хо­ж­де­нии ро­да Ка­ро­лин­гов. Центральное ме­сто в цик­ле за­ни­ма­ет ис­то­рия пле­мян­ни­ка Кар­ла I Ве­ли­ко­го - Ро­лан­да, ко­то­ро­му, по­ми­мо «Пес­ни о Ро­лан­де» (са­мая ран­няя из из­вест­ных жест), по­свя­ще­ны по­эмы «Ро­лан­дин», «Песнь об Ас­пре­мон­те» и др. В «Ко­ро­лев­ской жес­те» пол­нее все­го во­пло­щён иде­аль­ный эпический уни­вер­сум, ор­га­ни­зо­ван­ный во­круг фи­гу­ры муд­ро­го го­су­да­ря и ос­но­ван­ный на идее слу­же­ния ко­ро­лю, ро­ди­не и Бо­гу. Наи­бо­лее упо­ря­до­чен­ный цикл - «Жес­та Гиль­о­ма Оранж­ско­го», вклю­чаю­щая около 25 по­эм («Взя­тие Оран­жа», «Ним­ская те­ле­га», «От­ро­че­ст­во Гиль­о­ма» и др.); про­то­ти­пом главного ге­роя счи­та­ет­ся граф Гиль­ом Ту­луз­ский, двою­род­ный брат Кар­ла I Ве­ли­ко­го . Для цик­ла ха­рак­тер­но ак­тив­ное взаи­мо­дей­ст­вие с агио­гра­фической тра­ди­ци­ей. Ге­рои цик­ла «Жес­та До­она де Май­анс» - мя­теж­ные ба­ро­ны, вра­ж­дую­щие не толь­ко ме­ж­ду со­бой, но и с ко­ро­ля­ми: Ожье Дат­ча­нин, Жи­рар Рус­силь­он­ский и др. Са­мая зна­ме­ни­тая и про­стран­ная по­эма цик­ла - «Ре­но де Мон­то­бан» (другое название - «Чет­ве­ро сы­но­вей Эмо­на»). Кро­ме то­го, современные ис­сле­до­ва­те­ли вы­де­ля­ют «про­вин­ци­аль­ный» цикл, объ­е­ди­няю­щий в се­бе ме­ст­ные ска­за­ния и ле­ген­ды; жес­ты кре­сто­вых по­хо­дов и др.

На за­клю­чи­тель­ной ста­дии жеста раз­ви­ва­лась поч­ти па­рал­лель­но с ры­цар­ским ро­ма­ном и ис­пы­та­ла его влия­ние; в XV веке бы­ло соз­да­но около 50 про­за­ических пе­ре­ра­бо­ток жес­т.

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