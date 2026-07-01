ЖЕШУВ

Город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства.

Нас. 166,5 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на р. Вис­лок (бас­сейн Вис­лы). Узел ме­ж­ду­нар. ав­то­ма­ги­ст­ра­лей (Дрез­ден – Ки­ев и Бе­ло­сток – Ко­ши­це) и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Ясён­ка.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в польск. до­ку­мен­тах в 1354 в свя­зи с по­лу­че­ни­ем гор. пра­ва. С 15 в. из­вес­тен как тор­говый и ре­месленный центр (тка­че­ст­во, са­пож­ное, пли­точ­ное, куз­неч­ное, юве­лир­ное ре­мёс­ла). В 1627 в го­ро­де бы­ли по­строе­ны фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния. С 1638 во вла­де­нии польск. ари­сто­кра­тич. ро­да кня­зей Лю­бо­мир­ских. В 1769 под Ж. про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду рус. ар­ми­ей и вой­ска­ми Бар­ской кон­фе­де­ра­ции. С 1772 в им­пе­рии Габс­бур­гов , с 1845 имел ста­тус воль­но­го го­ро­да. C 1918 вновь в со­ста­ве Поль­ши. С 1936 центр во­ен. пром-сти (про­из-во авиац. дви­га­те­лей, арт. ору­дий и др.). В 1939 ок­ку­пи­ро­ван гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей , в ус­ло­ви­ях ок­ку­па­ции в 1941–43 в Ж. бы­ло соз­да­но евр. гет­то. В 1944 ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей, до 1998 адм. центр Же­шув­ско­го вое­вод­ст­ва, с 1999 – Под­кар­пат­ско­го вое­вод­ст­ва.

Со­хра­ни­лись: го­тич. ко­с­тёл (1-я пол. 15 в., пе­ре­стро­ен в 1754), ос­тат­ки кре­по­ст­ных ук­ре­п­ле­ний (1-я пол. 17 в.), ар­хит. ком­плекс мо­на­сты­ря бер­нар­дин­цев (1624–29), мо­на­стырь-кре­пость (2-я пол. 17 в.), «Ма­лая» си­на­го­га (нач. 17 в.), «Боль­шая» си­на­го­га (нач. 18 в.), дво­рец Лю­бо­мир­ских (нач. 18 в.), за­мок (1903–05).

Ун-т (2001), По­ли­тех­нич. ин-т (об­ра­зо­ван в 1974 на ба­зе Выс­шей инж. шко­лы); ряд не­го­су­дарств. ву­зов, в т. ч. Выс­шая шко­ла ин­фор­ма­ти­ки и управ­ле­ния (1996). Ду­хов­ная се­ми­на­рия. Му­зеи: ок­руж­ной (1935), эт­но­гра­фич. им. Ф. Ко­ту­ли, ис­то­рии го­ро­да, охо­ты, епар­хи­аль­ный. Гос. дра­ма­тич. те­атр им. Ван­ды Се­маш­ко­вой, те­атр ку­кол и ак­тё­ров «Мас­ка». Гос. фи­лар­мо­ния. Меж­ду­нар. би­ен­на­ле те­ат­раль­но­го пла­ка­та. Центр про­ве­де­ния ме­ж­ду­нар. тор­го­вых вы­ста­вок («Га­ли­ций­ская яр­мар­ка»).

Пред­при­ятия совр. нау­ко­ём­ких от­рас­лей пром-сти (авиац., фар­ма­цев­ти­че­ской, в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий) объ­е­ди­ня­ет Под­кар­пат­ский на­уч.-тех­но­ло­гич. парк (2007). Ж. – центр т. н. Авиа­до­ли­ны (Dolina Lotnicza), ко­то­рая объ­е­ди­ня­ет пред­при­ятия авиа­строе­ния в го­ро­дах юго-вост. Поль­ши (Бель­ско-Бя­ла, Крос­но, Ме­лец, Свид­ник, Сенд­зи­шув-Ма­ло­поль­ски). В Ж. – про­из-во авиа­дви­га­те­лей для амер. ис­тре­би­те­лей F-16 на за­во­де WSK «PZL-Rzeszów» (при­над­ле­жит «Pratt&Whitney», под­раз­де­ле­нию амер. кор­по­ра­ции «United Technologies»). Фар­ма­цев­тич. пред­при­ятия ком­па­нии «Valeant Pharmaceuti­cals International» (быв. «ICN Polfa»; круп­ней­ший в Поль­ше экс­пор­тёр ле­карств) и франц. ТНК «Sanofi-Aven­tis». «Под­кар­пат­ская ин­фор­ма­ти­ка» – объ­еди­не­ние пред­при­ятий, ра­бо­таю­щих в сфе­ре ин­фор­мац. тех­но­ло­гий (про­из-во ком­пь­ю­тер­но­го обес­пе­че­ния – ком­па­ния «Asseco Poland» и др.). Про­из-во бы­товой тех­ни­ки («Zelmer» – круп­ней­шая в стра­не ком­па­ния от­рас­ли). Раз­ви­ты пи­ще­вая (со­ки и дет­ское пи­та­ние – «Ali­ma Gerber», пе­ре­ра­бот­ка мя­са, ма­ка­рон­ные из­де­лия), по­ли­гра­фич., ме­бель­ная и швей­ная от­рас­ли; про­из-во строй­ма­те­риа­лов. ТЭЦ. В чер­те го­ро­да, на бе­ре­гах р. Вис­лок, – при­род­ный парк. Близ Ж. – при­род­ный ре­зер­ват «Ли­сья го­ра»; в ок­ре­ст­но­стях – до­бы­ча при­род­но­го га­за. (см. Предпринимательская деятельность ).

Автор статьи: И. С. Си­ни­ци­на.

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