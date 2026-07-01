ЖЕШУВ
Город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства.
Нас. 166,5 тыс. чел. (2007). Расположен на р. Вислок (бассейн Вислы). Узел междунар. автомагистралей (Дрезден – Киев и Белосток – Кошице) и железных дорог. Междунар. аэропорт Ясёнка.
Впервые упоминается в польск. документах в 1354 в связи с получением гор. права. С 15 в. известен как торговый и ремесленный центр (ткачество, сапожное, плиточное, кузнечное, ювелирное ремёсла). В 1627 в городе были построены фортификационные сооружения. С 1638 во владении польск. аристократич. рода князей Любомирских. В 1769 под Ж. произошло сражение между рус. армией и войсками Барской конфедерации. С 1772 в империи Габсбургов, с 1845 имел статус вольного города. C 1918 вновь в составе Польши. С 1936 центр воен. пром-сти (произ-во авиац. двигателей, арт. орудий и др.). В 1939 оккупирован гитлеровской Германией, в условиях оккупации в 1941–43 в Ж. было создано евр. гетто. В 1944 освобождён Красной Армией, до 1998 адм. центр Жешувского воеводства, с 1999 – Подкарпатского воеводства.
Сохранились: готич. костёл (1-я пол. 15 в., перестроен в 1754), остатки крепостных укреплений (1-я пол. 17 в.), архит. комплекс монастыря бернардинцев (1624–29), монастырь-крепость (2-я пол. 17 в.), «Малая» синагога (нач. 17 в.), «Большая» синагога (нач. 18 в.), дворец Любомирских (нач. 18 в.), замок (1903–05).
Ун-т (2001), Политехнич. ин-т (образован в 1974 на базе Высшей инж. школы); ряд негосударств. вузов, в т. ч. Высшая школа информатики и управления (1996). Духовная семинария. Музеи: окружной (1935), этнографич. им. Ф. Котули, истории города, охоты, епархиальный. Гос. драматич. театр им. Ванды Семашковой, театр кукол и актёров «Маска». Гос. филармония. Междунар. биеннале театрального плаката. Центр проведения междунар. торговых выставок («Галицийская ярмарка»).
Предприятия совр. наукоёмких отраслей пром-сти (авиац., фармацевтической, в области информац. технологий) объединяет Подкарпатский науч.-технологич. парк (2007). Ж. – центр т. н. Авиадолины (Dolina Lotnicza), которая объединяет предприятия авиастроения в городах юго-вост. Польши (Бельско-Бяла, Кросно, Мелец, Свидник, Сендзишув-Малопольски). В Ж. – произ-во авиадвигателей для амер. истребителей F-16 на заводе WSK «PZL-Rzeszów» (принадлежит «Pratt&Whitney», подразделению амер. корпорации «United Technologies»). Фармацевтич. предприятия компании «Valeant Pharmaceuticals International» (быв. «ICN Polfa»; крупнейший в Польше экспортёр лекарств) и франц. ТНК «Sanofi-Aventis». «Подкарпатская информатика» – объединение предприятий, работающих в сфере информац. технологий (произ-во компьютерного обеспечения – компания «Asseco Poland» и др.). Произ-во бытовой техники («Zelmer» – крупнейшая в стране компания отрасли). Развиты пищевая (соки и детское питание – «Alima Gerber», переработка мяса, макаронные изделия), полиграфич., мебельная и швейная отрасли; произ-во стройматериалов. ТЭЦ. В черте города, на берегах р. Вислок, – природный парк. Близ Ж. – природный резерват «Лисья гора»; в окрестностях – добыча природного газа. (см. Предпринимательская деятельность).
Автор статьи: И. С. Синицина.