ЖЕРСОН ЖАН

ЖЕРСОН ЖАН - французский богослов, церковный деятель, проповедник и педагог.

Почетное про­зви­ще Док­тор наи­хри­сти­ан­ней­ший (doctor christianis­si­mus). Учил­ся с 1377 года в На­варр­ской кол­ле­гии при Па­риж­ском университете; в 1381 году окон­чил факультет ис­кусств. С конца 1380-х годов чи­тал курс по «Сен­тен­ци­ям» Пет­ра Лом­бард­ско­го в Па­риж­ском университете; в 1395 году на­сле­до­вал сво­ему учи­те­лю и дру­гу Пет­ру д’Айи в долж­но­сти канц­ле­ра университета. В 1397-1401 годах во вре­мя пре­бы­ва­ния в Брюг­ге раз­ра­ба­ты­вал план кар­ди­наль­ной ре­фор­мы уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния , пре­одо­ле­ния ото­рван­но­сти схо­ла­стического школь­но­го бо­го­сло­вия от жи­во­го ре­лигиозного опы­та. Один из ли­де­ров Cобор­ного дви­же­ния, Жерсон ак­тив­но уча­ст­во­вал в пре­одо­ле­нии Ве­ли­кой схиз­мы, в 1415-1418 годах был од­ним из ве­ду­щих дея­те­лей Кон­станц­ско­го со­бо­ра. В сво­их экк­лезио­ло­гических со­чи­не­ни­ях это­го пе­рио­да («О един­ст­ве Церк­ви» - «De unitate Ecclesiae», 1409; «О пра­ве Церк­ви сме­щать па­пу» - «De auferibilitate papae ab Ecclesia», 1409; «О цер­ков­ной вла­сти и об ис­точ­ни­ке пра­ва» - «De potestate ec­clesiastica et origine juris», 1417) ут­вер­ждал вер­хо­вен­ст­во со­бо­ров над па­пой как га­ран­тию един­ст­ва Церк­ви. С 1419 года в це­ле­стин­ском мо­на­сты­ре в Лио­не, где на­пи­сал ра­бо­ту, бла­го­слов­ляю­щую мис­сию Жан­ны д’Арк, а так­же пе­да­го­гический трак­тат «О не­об­хо­ди­мо­сти при­ве­де­ния де­тей ко Хри­сту».

Стрем­ле­ние Жерсона к ду­хов­но­му воз­ро­ж­де­нию хри­сти­ан­ско­го об­ще­ст­ва, об­нов­ле­нию и уг­луб­ле­нию ре­лигиозной жиз­ни ле­жит в ос­но­ве его пе­да­го­гических ра­бот и мно­го­численных со­чи­не­ний, по­свя­щён­ных «мис­ти­че­ско­му бо­го­сло­вию» («De mystica theo­logia speculativa», 1402-1403; «De theolo­gia mystica speculativa et practica», 1407, и др.), со­зер­ца­тель­ной прак­ти­ке ме­ди­та­ции - по­сто­ян­но­го лич­но­го об­ще­ния с Бо­гом, ве­ду­ще­го к пре­об­ра­же­нию ду­ши (со­чи­не­ния о «про­све­ще­нии», «оп­ро­ще­нии», «со­вер­шен­ст­ве» серд­ца и т. п.). Ис­хо­дя из то­го, что ин­тел­лек­ту­аль­ные и эмо­цио­наль­но-во­ле­вые (аф­фек­тив­ные) спо­соб­но­сти че­ло­ве­ка, по­сти­же­ние и вле­че­ние все­гда взаи­мо­свя­за­ны и про­яв­ля­ют се­бя (в том числе и в ак­те ве­ры) в еди­ном не­раз­дель­ном дей­ст­вии, Жерсон стре­мил­ся к син­те­зу умо­зри­тель­но­го и мис­тического бо­го­сло­вия, с не­до­ве­ри­ем от­но­сясь к эк­заль­ти­ро­ван­но­му мис­ти­циз­му, ото­рван­но­му от проч­но­го дог­ма­тического ос­но­ва­ния и цер­ков­но­го пре­да­ния (в этой свя­зи он пред­ла­гал офи­ци­аль­но осу­дить ви­де­ния святой Бир­гит­ты). Лич­ность и тру­ды Жерсона по­лу­чи­ли ши­ро­кую из­вест­ность, ме­ж­ду 1483 и 1521 годами вы­шло 9 пол­ных со­бра­ний его со­чи­не­ний. Влия­ние Жерсона ис­пы­та­ли как пред­ста­ви­те­ли «но­во­го бла­го­чес­тия» (de­votio moderna) и от­час­ти М. Лю­тер, так и дея­те­ли ка­то­лической Контр­ре­фор­ма­ции .

Сочинения:

De mystica theologia / Éd. A. Combes. Lucani, 1958;

Œuvres completes / Éd. P. Glo­rieux. P., 1960–1973. Vol. 1–10;

За­пис­ка о ре­фор­ме тео­ло­ги­че­ско­го об­ра­зо­ва­ния [и др. соч.] // Ан­то­ло­гия пе­да­го­ги­че­ской мыс­ли хри­сти­ан­ско­го Сред­не­ве­ко­вья. М., 1994. Т. 2.