ЖЕРСОН ЖАН
ЖЕРСОН ЖАН - французский богослов, церковный деятель, проповедник и педагог.
Почетное прозвище Доктор наихристианнейший (doctor christianissimus). Учился с 1377 года в Наваррской коллегии при Парижском университете; в 1381 году окончил факультет искусств. С конца 1380-х годов читал курс по «Сентенциям» Петра Ломбардского в Парижском университете; в 1395 году наследовал своему учителю и другу Петру д’Айи в должности канцлера университета. В 1397-1401 годах во время пребывания в Брюгге разрабатывал план кардинальной реформы университетского образования, преодоления оторванности схоластического школьного богословия от живого религиозного опыта. Один из лидеров Cоборного движения, Жерсон активно участвовал в преодолении Великой схизмы, в 1415-1418 годах был одним из ведущих деятелей Констанцского собора. В своих экклезиологических сочинениях этого периода («О единстве Церкви» - «De unitate Ecclesiae», 1409; «О праве Церкви смещать папу» - «De auferibilitate papae ab Ecclesia», 1409; «О церковной власти и об источнике права» - «De potestate ecclesiastica et origine juris», 1417) утверждал верховенство соборов над папой как гарантию единства Церкви. С 1419 года в целестинском монастыре в Лионе, где написал работу, благословляющую миссию Жанны д’Арк, а также педагогический трактат «О необходимости приведения детей ко Христу».
Стремление Жерсона к духовному возрождению христианского общества, обновлению и углублению религиозной жизни лежит в основе его педагогических работ и многочисленных сочинений, посвящённых «мистическому богословию» («De mystica theologia speculativa», 1402-1403; «De theologia mystica speculativa et practica», 1407, и др.), созерцательной практике медитации - постоянного личного общения с Богом, ведущего к преображению души (сочинения о «просвещении», «опрощении», «совершенстве» сердца и т. п.). Исходя из того, что интеллектуальные и эмоционально-волевые (аффективные) способности человека, постижение и влечение всегда взаимосвязаны и проявляют себя (в том числе и в акте веры) в едином нераздельном действии, Жерсон стремился к синтезу умозрительного и мистического богословия, с недоверием относясь к экзальтированному мистицизму, оторванному от прочного догматического основания и церковного предания (в этой связи он предлагал официально осудить видения святой Биргитты). Личность и труды Жерсона получили широкую известность, между 1483 и 1521 годами вышло 9 полных собраний его сочинений. Влияние Жерсона испытали как представители «нового благочестия» (devotio moderna) и отчасти М. Лютер, так и деятели католической Контрреформации.
Сочинения:
De mystica theologia / Éd. A. Combes. Lucani, 1958;
Œuvres completes / Éd. P. Glorieux. P., 1960–1973. Vol. 1–10;
Записка о реформе теологического образования [и др. соч.] // Антология педагогической мысли христианского Средневековья. М., 1994. Т. 2.