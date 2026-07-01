ЖЕРОНИМУШ

ЖЕРОНИМУШ - монастырь в предместье Лиссабона Белен.

За­ло­жен ко­ро­лём Ма­ну­элом I Сча­ст­ли­вым в 1501 году как мо­на­стырь Святой Ма­рии, при­над­ле­жал ор­де­ну ие­ро­ни­ми­тов (от­сю­да 2-е название). По­стро­ен из ме­ст­но­го зо­ло­ти­сто­го кам­ня в 1502-1580 годах (ар­хи­тек­то­ры: Дьо­гу Бои­так до 1516 года, Жу­ан ди Каш­ти­лью с 1517 года, Дьо­гу ди Тор­рал­ва в 1540-1551 годах, за­тем Же­ро­ни­муш ди Ру­ан). Ком­плекс вклю­ча­ет церковь Сан­та-Ма­рия-ди-Бе­лен, клу­атр, сак­ри­стию, зал ка­пи­ту­ла, ре­фек­то­рий и дор­ми­то­рий. Ар­хи­тек­ту­ра мо­на­сты­ря - один из луч­ших в Пор­ту­га­лии при­ме­ров сти­ля ма­ну­эли­но, по­ра­жа­ет бо­гат­ст­вом де­ко­ра, тор­же­ст­вен­но­стью и мо­ну­мен­таль­но­стью. Ко­лос­саль­ные рез­ные пор­та­лы южных и западных фа­са­дов ук­ра­ше­ны скульп­ту­рой (западный пор­тал - скульп­тор Ни­ко­ла Шан­те­рен, с 1517 года). Ше­дев­ром пор­тугальской ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры яв­ля­ет­ся клу­атр мо­на­сты­ря, ок­ру­жён­ный ажур­ной 2-ярус­ной га­ле­ре­ей, все ар­хитектурные эле­мен­ты ко­то­рой (ар­ка­да на пи­ло­нах, пи­ля­ст­ры, кар­низ, от­кры­тые лод­жии на уг­лах) по­кры­ты тон­ким рез­ным ор­на­мен­том; здесь за­мет­но так­же влия­ние сти­ля пла­те­ре­ско. В ин­терь­е­ре 3-не­фной церк­ви, нер­вюр­ные сво­ды ко­то­рой под­дер­жи­ва­ют 6 по­кры­тых рез­ным ор­на­мен­том 8-уголь­ных пи­ло­нов, - гроб­ни­цы Вас­ко да Га­мы, ко­ро­лей Ма­ну­эла I Сча­ст­ли­во­го, Эн­ри­ки­ша и др., ке­но­таф Л. ди Ка­мо­эн­са. Часть мо­на­сты­ря Жеронимуша за­ни­ма­ют му­зеи (ар­хео­ло­гический и мо­ре­пла­ва­ния). Мо­на­стырь поч­ти не по­стра­дал во вре­мя зем­ле­тря­се­ния 1755 года; толь­ко рух­нув­ший ша­тёр церк­ви был за­ме­нён в XIX веке ку­по­лом.

Близ мо­на­сты­ря на­хо­дит­ся баш­ня Тор­ри-ди-Бе­лен (1514-1521,архитектор Фран­сиш­ку ди Ар­ру­да), счи­таю­щая­ся сим­во­лом Лис­са­бо­на, - уни­каль­ный при­мер фор­ти­фи­ка­ци­он­ной ар­хи­тек­ту­ры в сти­ле ма­ну­эли­но. За­ду­ман­ная как сто­ро­же­вой пост и ма­як в устье реки Те­жу, она со­че­та­ет ро­ма­но-го­тическую кон­ст­рук­цию кре­по­сти-зам­ка с мо­ти­ва­ми мав­ри­тан­ско­го и ре­нес­санс­но­го зод­че­ст­ва (бал­ко­ны и лод­жии); её внутренние по­ме­ще­ния (Ко­ро­лев­ский и Гу­бер­на­тор­ский за­лы) от­ли­ча­ет рос­кошь уб­ран­ст­ва. Час­тич­но раз­ру­шен­ная во вре­мя на­по­ле­о­нов­ских войн, баш­ня ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1845 году. Мо­на­стырь Жеронимуш и баш­ня Тор­ри-ди-Бе­лен вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Мо­на­стырь Же­ро­ни­муш. Клу­атр. XVI век. Ар­хи­тек­то­ры Дьо­гу Бои­так (ниж­ний ярус ар­кад), Жу­ан ди Каш­ти­лью (верх­ний ярус). Архив БРЭ;

Баш­ня Тор­ри-ди-Бе­лен в Лис­са­бо­не. 1514-1521. Ар­хи­тек­тор Фран­сиш­ку ди Ар­ру­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)