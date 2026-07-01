ЖЕРОНИМУШ
ЖЕРОНИМУШ - монастырь в предместье Лиссабона Белен.
Заложен королём Мануэлом I Счастливым в 1501 году как монастырь Святой Марии, принадлежал ордену иеронимитов (отсюда 2-е название). Построен из местного золотистого камня в 1502-1580 годах (архитекторы: Дьогу Боитак до 1516 года, Жуан ди Каштилью с 1517 года, Дьогу ди Торралва в 1540-1551 годах, затем Жеронимуш ди Руан). Комплекс включает церковь Санта-Мария-ди-Белен, клуатр, сакристию, зал капитула, рефекторий и дормиторий. Архитектура монастыря - один из лучших в Португалии примеров стиля мануэлино, поражает богатством декора, торжественностью и монументальностью. Колоссальные резные порталы южных и западных фасадов украшены скульптурой (западный портал - скульптор Никола Шантерен, с 1517 года). Шедевром португальской ренессансной архитектуры является клуатр монастыря, окружённый ажурной 2-ярусной галереей, все архитектурные элементы которой (аркада на пилонах, пилястры, карниз, открытые лоджии на углах) покрыты тонким резным орнаментом; здесь заметно также влияние стиля платереско. В интерьере 3-нефной церкви, нервюрные своды которой поддерживают 6 покрытых резным орнаментом 8-угольных пилонов, - гробницы Васко да Гамы, королей Мануэла I Счастливого, Энрикиша и др., кенотаф Л. ди Камоэнса. Часть монастыря Жеронимуша занимают музеи (археологический и мореплавания). Монастырь почти не пострадал во время землетрясения 1755 года; только рухнувший шатёр церкви был заменён в XIX веке куполом.
Близ монастыря находится башня Торри-ди-Белен (1514-1521,архитектор Франсишку ди Арруда), считающаяся символом Лиссабона, - уникальный пример фортификационной архитектуры в стиле мануэлино. Задуманная как сторожевой пост и маяк в устье реки Тежу, она сочетает романо-готическую конструкцию крепости-замка с мотивами мавританского и ренессансного зодчества (балконы и лоджии); её внутренние помещения (Королевский и Губернаторский залы) отличает роскошь убранства. Частично разрушенная во время наполеоновских войн, башня реконструирована в 1845 году. Монастырь Жеронимуш и башня Торри-ди-Белен включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Монастырь Жеронимуш. Клуатр. XVI век. Архитекторы Дьогу Боитак (нижний ярус аркад), Жуан ди Каштилью (верхний ярус). Архив БРЭ;
Башня Торри-ди-Белен в Лиссабоне. 1514-1521. Архитектор Франсишку ди Арруда. Архив БРЭ.