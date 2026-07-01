ЖЕРОНА

Город на северо-востоке Испании.

Нас. 91,4 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен у слия­ния рек Тер и Онь­яр. Ж.-д. узел. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Же­ро­на-Кос­та-Бра­ва.

Го­род ос­но­ван ок. 77 до н. э. рим­ля­на­ми под назв. Ге­рун­да (oppidum Ge­run­da) на мес­те по­се­ле­ния ибе­ров; вы­пол­нял роль во­ен. ук­ре­п­ле­ния на рим. до­ро­ге, из­вест­ной впо­след­ст­вии как до­ро­га Ав­гу­ста (Via Augusta). С нач. 5 в. н. э. круп­ный ре­лиг. центр Ка­та­ло­нии. Ок. 714 Ж. за­хва­че­на ара­ба­ми; в 785 за­воё­ва­на Кар­лом I Ве­ли­ким, то­гда же го­род и при­ле­гаю­щие зем­ли бы­ли вы­де­ле­ны в од­но из 14 графств Ка­та­ло­нии. С 793 вновь под вла­стью ара­бов, в 797 от­воё­ва­на Лю­до­ви­ком Бла­го­чес­ти­вым (в тот мо­мент ко­роль Ак­ви­та­нии). В 878 гр. Виф­ред Мох­на­тый вклю­чил граф­ст­во Же­ро­на в со­став Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва (с 1137 часть Ара­го­на). В 12–13 вв. Ж. – центр изу­че­ния каб­ба­ли­сти­ки; ме­ст­ная иу­дей­ская об­щи­на бы­ла са­мой мно­го­чис­лен­ной в Ка­та­ло­нии. С 1351 гер­цог­ст­во (Пед­ро IV Це­ре­мон­ный по­жа­ло­вал ти­тул гер­цо­га Ж. сво­ему пер­вен­цу, ин­фан­ту Хуа­ну), с 1414 прин­ци­пат (Фер­нан­до I Ара­гон­ский да­ро­вал ти­тул прин­ца Ж. стар­ше­му сы­ну Аль­фон­со). В 1446 Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­ный ос­но­вал в Ж. выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние «Эс­ту­ди же­не­раль» (дей­ст­во­ва­ло до 1717). В 17–18 вв. Ж. бо­лее 20 раз под­вер­галась оса­де и пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки во вре­мя фран­ко-исп. войн; про­сла­ви­лась ге­ро­ич. обо­ро­ной 1809, ко­гда её гар­ни­зон при под­держ­ке на­се­ле­ния в те­че­ние 7 мес (12.5–11.12.1809) про­ти­во­сто­ял по­пыт­кам фран­цу­зов ов­ла­деть го­ро­дом. 21.4.1990 на­след­ник исп. пре­сто­ла, Фи­липп Бур­бон, пер­вым из ди­на­стии Бур­бо­нов при­нял ти­тул прин­ца Же­ро­ны.

В ста­рой час­ти Ж., ам­фи­те­ат­ром спус­каю­щей­ся к пра­во­му бе­ре­гу р. Онь­яр, со­хра­ни­лись: руи­ны ибе­рий­ских стен (5–4 вв. до н. э.) и часть гор. стен 11–18 вв. с во­ро­та­ми Со­бре­пор­тес и Св. Хри­сто­фо­ра; ро­ман­ские церк­ви Сан-Пе­ре-де-Галь­и­ганс (ок. 10 в., клу­атр со скульп­ту­рой 12 в.; ны­не Ар­хео­ло­гич. му­зей), Св. Ни­ко­лая (12 в.); т. н. Араб­ские ба­ни (кон. 12–13 вв.); ро­ма­но-го­тич. ц. Св. Фе­лик­са Же­рон­ско­го (1215–1318; баш­ня – 1392; фа­сад 17 в.; го­тич. клу­атр – 1357–68; в ин­терь­е­ре – ран­не­хри­сти­ан­ские сар­ко­фа­ги; ча­сов­ня Св. еп. Нар­цис­са); мо­на­сты­ри Св. Да­нии­ла (ро­ман­ский клу­атр), Св. До­ми­ни­ка (го­тич. цер­ковь – 1253–1349; клу­атр – 1276); го­тич. со­бор Бо­го­ма­те­ри (1312–1598; сев. баш­ня 11 в.; ба­роч­ный зап. пор­тал – 1730–33, арх. П. Кос­та; гл. ал­тарь – 1320–58; вит­ра­жи 14–16 вв.; му­зей со­бо­ра) с ро­ман­ским клу­ат­ром (ок. 1080–1120, фи­гу­ра­тив­ные ка­пи­те­ли и фри­зы сер. 12 в.); быв. дво­рец епи­ско­па (фа­сад – 1642; ны­не Епар­хи­аль­ный му­зей, ос­но­ван в 1942); ср.-век. за­строй­ка евр. квар­та­ла. Ста­рый го­род с но­вы­ми квар­та­ла­ми ле­во­бе­ре­жья (за­строй­ка 19–20 вв.) со­еди­ня­ют мно­го­числ. мос­ты: пе­ше­ход­ный ме­тал­лич. (1876–77, инж. А. Г. Эй­фель) и др.

Уни­вер­си­тет (1991). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1981), Ар­хео­ло­гич. му­зей (1857), Му­зей ис­кусств (1976), Му­зей ки­но (1998), Му­зей ис­то­рии иу­де­ев (2000). Му­ни­ци­паль­ный те­атр (1769).

Пред­при­ятия тек­стиль­ной, хи­мич., пи­ще­вой пром-сти, про­из-во элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния, об­ра­бот­ка проб­ки. Ви­но­де­лие. Ту­ризм.

Иллюстрации:

Же­ро­на. Со­бор Бо­го­ма­те­ри. 1312–1598. За­пад­ный пор­тал – 1730–33 (ар­хи­тек­тор П. Кос­та). Архив БРЭ.

Автор статьи: С. П. По­жар­ская (ис­то­рия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)