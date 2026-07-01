ЖЕРОНА
Город на северо-востоке Испании.
Нас. 91,4 тыс. чел. (2007). Расположен у слияния рек Тер и Оньяр. Ж.-д. узел. Междунар. аэропорт Жерона-Коста-Брава.
Город основан ок. 77 до н. э. римлянами под назв. Герунда (oppidum Gerunda) на месте поселения иберов; выполнял роль воен. укрепления на рим. дороге, известной впоследствии как дорога Августа (Via Augusta). С нач. 5 в. н. э. крупный религ. центр Каталонии. Ок. 714 Ж. захвачена арабами; в 785 завоёвана Карлом I Великим, тогда же город и прилегающие земли были выделены в одно из 14 графств Каталонии. С 793 вновь под властью арабов, в 797 отвоёвана Людовиком Благочестивым (в тот момент король Аквитании). В 878 гр. Вифред Мохнатый включил графство Жерона в состав Барселонского графства (с 1137 часть Арагона). В 12–13 вв. Ж. – центр изучения каббалистики; местная иудейская община была самой многочисленной в Каталонии. С 1351 герцогство (Педро IV Церемонный пожаловал титул герцога Ж. своему первенцу, инфанту Хуану), с 1414 принципат (Фернандо I Арагонский даровал титул принца Ж. старшему сыну Альфонсо). В 1446 Альфонсо V Великодушный основал в Ж. высшее учебное заведение «Эстуди женераль» (действовало до 1717). В 17–18 вв. Ж. более 20 раз подвергалась осаде и переходила из рук в руки во время франко-исп. войн; прославилась героич. обороной 1809, когда её гарнизон при поддержке населения в течение 7 мес (12.5–11.12.1809) противостоял попыткам французов овладеть городом. 21.4.1990 наследник исп. престола, Филипп Бурбон, первым из династии Бурбонов принял титул принца Жероны.
В старой части Ж., амфитеатром спускающейся к правому берегу р. Оньяр, сохранились: руины иберийских стен (5–4 вв. до н. э.) и часть гор. стен 11–18 вв. с воротами Собрепортес и Св. Христофора; романские церкви Сан-Пере-де-Гальиганс (ок. 10 в., клуатр со скульптурой 12 в.; ныне Археологич. музей), Св. Николая (12 в.); т. н. Арабские бани (кон. 12–13 вв.); романо-готич. ц. Св. Феликса Жеронского (1215–1318; башня – 1392; фасад 17 в.; готич. клуатр – 1357–68; в интерьере – раннехристианские саркофаги; часовня Св. еп. Нарцисса); монастыри Св. Даниила (романский клуатр), Св. Доминика (готич. церковь – 1253–1349; клуатр – 1276); готич. собор Богоматери (1312–1598; сев. башня 11 в.; барочный зап. портал – 1730–33, арх. П. Коста; гл. алтарь – 1320–58; витражи 14–16 вв.; музей собора) с романским клуатром (ок. 1080–1120, фигуративные капители и фризы сер. 12 в.); быв. дворец епископа (фасад – 1642; ныне Епархиальный музей, основан в 1942); ср.-век. застройка евр. квартала. Старый город с новыми кварталами левобережья (застройка 19–20 вв.) соединяют многочисл. мосты: пешеходный металлич. (1876–77, инж. А. Г. Эйфель) и др.
Университет (1991). Музей истории города (1981), Археологич. музей (1857), Музей искусств (1976), Музей кино (1998), Музей истории иудеев (2000). Муниципальный театр (1769).
Предприятия текстильной, химич., пищевой пром-сти, произ-во электронного оборудования, обработка пробки. Виноделие. Туризм.
Иллюстрации:
Жерона. Собор Богоматери. 1312–1598. Западный портал – 1730–33 (архитектор П. Коста). Архив БРЭ.
Автор статьи: С. П. Пожарская (история).