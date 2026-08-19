ЖЕРОМСКИЙ СТЕФАН

ЖЕРОМСКИЙ СТЕФАН - польский писатель.

Из обед­нев­шей шля­хет­ской се­мьи. В 1886 году по­сту­пил в Вар­шав­скую выс­шую ве­те­ри­нар­ную шко­лу, ко­то­рую не окон­чил. Ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем в Рап­пер­сви­ле (Швей­ца­рия; 1892-1896), в Вар­ша­ве (1897-1904). В 1895 году опуб­ли­ко­вал пер­вые про­за­ические сборники «Рас­ска­зы» («Opowiadania») и «Рас­клю­ёт нас во­ро­ньё» («Rozdziobią nas kruki, wrony»). В 1908 году был аре­стован за аги­та­ци­он­но-про­све­ти­тель­ную дея­тель­ность, в 1909-1912 годах жил в Па­ри­же, за­тем в Вар­ша­ве. В цен­тре про­зы Жеромского, со­еди­няю­щей ли­ризм с на­ту­ра­ли­стичной де­та­ли­за­ци­ей опи­са­ний, - со­ци­аль­но-по­ли­тические про­бле­мы Поль­ши, её про­шлое и бу­ду­щее; его из­люб­лен­ный ге­рой - ин­тел­ли­гент-бун­тарь, оди­но­кий бо­рец со злом. Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний вы­де­ля­ют­ся по­свя­щён­ные польской де­рев­не по­вес­ти «Си­зи­фов труд» («Syzyfowe prace», 1897, русский перевод 1909 года) и «Луч» («Pro­mień», 1897, русский перевод 1914 года). Ро­ма­ны «Без­дом­ные» («Ludzie bezdomni», 1900, русский перевод 1900 года) - о польской ин­тел­ли­ген­ции , «Пе­пел» («Popioły», 1902-1903, в русском переводе - «Пе­пе­ли­ще», 1903; эк­ра­ни­за­ция А. Вай­ды, 1965) - об уча­стии по­ля­ков в на­по­ле­о­нов­ских вой­нах при­нес­ли Жеромскому по­пу­ляр­ность и по­ста­ви­ли в ряд клас­си­ков национальной литературы. Эле­мен­ты со­ци­аль­ной уто­пии со­че­та­ют­ся с глу­бо­ким пес­си­миз­мом в ро­ма­не «Ис­то­рия гре­ха» («Dzieje grzechu», 1908, русский перевод 1909 года, мно­го­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ван, в том числе В. Бо­ров­чи­ком, 1975). В по­след­нем ро­ма­не - «Ка­нун вес­ны» («Przed­wiośnie», 1924, русский перевод 1925 года) Жеромский ос­мыс­ля­ет но­вые со­ци­аль­ные про­бле­мы, воз­ник­шие в не­за­ви­си­мой Поль­ше по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ро­ма­ны «Вер­ная ре­ка» («Wier­na rze­ka», 1912, русский перевод 1926 года), «Кра­са жиз­ни» («Uroda žy­cia», 1912), три­ло­гия о со­бы­ти­ях 1-й ми­ро­вой вой­ны «Борь­ба с са­та­ной» («Wal­ka z szatanem», 1916-1919); дра­мы.

Сочинения:

Dzieła. Warsz., 1956–1963. T. 1–25;

Избранные сочинения: В 4 т. М., 1957–1958.