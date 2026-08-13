ЖЕРОМ ЖАН ЛЕОН

ЖЕРОМ ЖАН ЛЕОН - французский живописец и скульптор.

Учил­ся в Па­ри­же у П. Де­ла­ро­ша (1840-1843), за­тем у Ш. Глей­ра; ис­пы­тал так­же влия­ние Ж.О.Д. Эн­гра. Один из вид­ных мас­те­ров са­лон­но­го ис­кус­ст­ва, Жером во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях от­ра­зил впе­чат­ле­ния от ан­тич­ных па­мят­ни­ков (пре­ж­де все­го в Пом­пе­ях), уви­ден­ных во вре­мя пу­те­ше­ст­вия по Ита­лии (1843-1844): кар­тины «Бой пе­ту­хов» (1846, Му­зей Ор­се, Па­риж), «Анак­ре­он, Вакх и Амур» (1848, Му­зей ав­гу­стин­цев, Ту­лу­за), «Век Ав­гу­ста» (1855, Му­зей Ор­се), «Смерть Це­за­ря» (1865, Ху­дожественная га­ле­рея Уол­тер­са, Бал­ти­мор). Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Вос­то­ка и Северной Аф­ри­ки (Еги­пет, Тур­ция, Ал­жир); его кар­ти­ны в ду­хе французского ори­ен­та­лиз­ма на эк­зо­тические сю­же­ты кра­соч­ны и хо­ро­шо ском­по­но­ва­ны («Гвар­дия се­ра­ля», Со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон; «Бас­сейн в га­ре­ме», около 1876 года; «Про­да­жа не­воль­ни­цы», около 1884 года, обе - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург, и др.). Ис­пол­нил ряд скульп­тур, пре­имущественно по мо­ти­вам сво­ей жи­во­пи­си («Гла­диа­торы», брон­за, 1878, Му­зей Ор­се; «Тан­цор с тре­мя мас­ка­ми», мра­мор, рас­крас­ка, 1902, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Кан, и др.). Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком официального искусства, яро­ст­но кри­ти­ко­вал твор­че­ст­во им­прес­сио­ни­стов . Пре­по­да­вал в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (профессор с 1863 года). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1855).

Иллюстрации:

Ж.Л. Же­ром. «Бой пе­ту­хов». 1846. Му­зей Ор­се (Па­риж). Архив БРЭ.