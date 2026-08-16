ЖЕРМИНАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

ЖЕРМИНАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ - выступление парижских низов 1 апреля 1795 года против политики термидорианского Конвента .

Ут­ром это­го дня жи­те­ли ре­мес­лен­ных рай­онов Па­ри­жа, не­до­воль­ные до­ро­го­виз­ной про­до­воль­ст­вия и пе­ре­боя­ми в снаб­же­нии сто­ли­цы хле­бом, дви­ну­лись к цен­тру го­ро­да и во­рва­лись в зда­ние Кон­вен­та. Они тре­бо­ва­ли хле­ба, вве­де­ния в дей­ст­вие Кон­сти­ту­ции 1793 года и ос­во­бо­ж­де­ния мон­тань­я­ров (смотри Го­ра ), аре­сто­ван­ных по­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та 1794 года. Ра­бо­та Кон­вен­та бы­ла па­ра­ли­зо­ва­на на несколько ча­сов. Во 2-й по­ло­ви­не дня не­ко­то­рые уча­ст­ни­ки вос­ста­ния са­ми по­ки­ну­ли зал за­се­да­ний, ос­таль­ные бы­ли вы­тес­не­ны от­ту­да сол­да­та­ми. Хо­тя вы­сту­п­ле­ние бы­ло бес­кров­ным и без­ре­зуль­тат­ным, тер­ми­до­ри­ан­ское боль­шин­ст­во Кон­вен­та ис­поль­зо­ва­ло его как пред­лог для го­не­ний на сво­их по­ли­тических про­тив­ни­ков. В ночь с 12 на 13 жер­ми­на­ля бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о вы­сыл­ке в Гвиа­ну на­хо­див­ших­ся под аре­стом бывших чле­нов пра­ви­тельст­вен­ных ко­ми­тетов Б. Ба­ре­ра , Ж.Н. Бийо-Ва­рен­на, Ж.М. Кол­ло д’Эрбуа и М.Г. Ва­дье, а ве­че­ром 13 жер­ми­на­ля - об аре­сте ещё се­ме­рых де­пу­та­тов-мон­тань­я­ров. Од­на­ко ре­во­люционные на­ст­рое­ния па­риж­ских ни­зов не бы­ли слом­ле­ны и спу­стя 7 не­дель на­ча­лось Пре­ри­аль­ское вос­ста­ние .

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